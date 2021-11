Este juego promete ser mucho mejor que Axie Infinity: cuál es y qué es lo que ofrece

Uno de los juegos de estilo play-to-earn más esperados del año, The Sandbox, cuyo token nativo SAND ha subido más de un 6.000% desde su lanzamiento, ha anunciado que abrirá su primer evento online que pagará a los jugadores en criptomonedas por su interacción en el juego.

Según el equipo que está detrás del proyecto, el 29 de noviembre, se abrirá el primer evento de play-to-earn, en el que los jugadores podrán experimentar y explorar el universo voxel por primera vez.

De este modo, los jugadores que posean el Alpha Pass (el NFT de The Sandbox) podrán probar 18 experiencias de juego, mientras ganan hasta 1.000 tokens SAND en el proceso. Además, habrá tres premios exclusivos de NFT.

Por otro lado, los jugadores que no tengan el Alpha Pass seguirán teniendo acceso a tres experiencias de juego y al centro social. Sin embargo, no podrán ganar las recompensas del juego, lo que revela que la obtención del Alpha Pass será automáticamente la primera búsqueda para todos los jugadores interesados en unirse al componente "play-to-earn" de la prueba alfa y, posiblemente, al juego completo.

Además, según el anuncio, esta primera versión estará disponible del 29 de noviembre al 20 de diciembre y cada día se podrán ganar criptomonedas y el equipo lanzará una nueva experiencia de juego, empezando por The Sandbox Alpha Hub.

