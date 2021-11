Publican 20 TB de NFT robados: ¿simples ciberdelincuentes o una nueva postura socio-política?

En algún momento iba a pasar: crearon un sitio estilo el recordado Pirate Bay, con NFT robados, pero dicen que no son delincuentes, sino educadores

Ya es posible bajarse un montón de de NFT gracias a un nuevo sitio web de piratería denominado The NFT Bay, una versión para NFT del famoso sitio web Pirate Bay, un motor de búsqueda BitTorrent.

The NFT Bay: una nueva postura

The NFT Bay es el proyecto más reciente del artista y programador australiano Geoffrey Huntley, donde cualquiera puede descargar casi 20 terabytes de JPEG de populares NFT basados en Ethereum y Solana. Esto se traduce en la facilidad de tener todos los CryptoPunk, los Axie y los Bored Ape Yatch Club, todo al alcance de un clic.

El objetivo de la iniciativa es meramente educativo, según explicó el propio autor en un documento de preguntas frecuentes. "¿Sabías que una NFT es solo un hipervínculo a una imagen que suele estar alojada en Google Drive u otro servidor web 2.0?".

En su nuevo sitio el artista disponibiliza 20 TB de NFT robados

"Básicamente, espero que la gente aprenda a entender lo que está comprando cuando compra arte NFT, que no es más que instrucciones sobre cómo acceder o descargar una imagen. La imagen no se almacena en Blockchain y la mayoría de las imágenes que he visto están alojadas en web 2.0, que probablemente termine como 404, lo que significa que NFT tiene aún menos valor", agrega.

Un mercado que este año ha explotado, mostrando ser muy lucrativo, también ha generado diversas discusiones sobre la autenticidad y los derechos de autor de las creaciones digitales. Y, para algunos escépticos como Huntley, esta tecnología no representa una innovación valiosa, sino una mera tendencia especulativa que aprovecha la noción de escasez para aumentar el valor de algo tan simple como un JPG, indicó Diario Bitcoin.

Movimiento contra cultural

Es por esta razón que el informático australiano ha decidido enfrentarse al movimiento con arte, como él mismo llamó a The NFT Bay en una entrevista con VICE. Algo así como una forma de darle una cucharada de su propia medicina a los artistas defensores de la tecnología.

Huntley, quien calificó a los proyectos NFT como estafas, relató a ese medio que su inspiración para el sitio web había sido el arte de la comunidad LGBTQ australiana en la década de 1990. En particular, el trabajo de la artista musical y activista Pauline Pantsdown.

"Había un político que estaba ganando popularidad y sus puntos de vista son (todavía hasta el día de hoy) bastante dañinos para la comunidad LGBTQ", dijo. "En respuesta, uno de los miembros de la comunidad respondió creando arte que logró cambiar el curso de la política australiana".

De una forma similar, el programador espera que The NFT Bay pueda brindar mayor conciencia sobre la "inutilidad" y el daño que pueden hacer los NFT al medioambiente. La crítica posiblemente hace referencia a la idea de que la tecnología de cadena de bloques está basada en un algoritmo de consenso PoS que requiere alto gasto energético. Aunque esta noción no aplica a todas las redes, por ejemplo, Solana.

La serie de CryptoPunks es una de las disponibles en el nuevo sitio pirata

"La gente está gastando millones en instrucciones sobre cómo descargar imágenes", dijo Huntley, y continuó explicando sobre el propósito detrás de su iniciativa: "Es por eso que puede hacer clic con el botón derecho en ‘Guardar como’, porque son imágenes estándar. La imagen no se almacena en la cadena de bloques. La imagen no se almacena en el contrato de Blockchain. Como se sabe que los webhosts web 2.0 se desconectan, este práctico torrent contiene todos los NFT para que las generaciones futuras puedan estudiar la manía de los tulipanes de esta generación y, en conjunto, decir ‘¿WTF? ¡¿Destruimos nuestro planeta por ESTO?!"

Metaverso y NFT

A pesar de su postura, el artista compartió con VICE que considera que hay un futuro para los NFT, aunque no cree que estos necesiten de la tecnología Blockchain. En cambio, destacó que la utilidad y el valor de los NFT "se creará a través de las plataformas de redes sociales".

Adentrándose en las promesas del metaverso, Huntley hizo énfasis en que el valor de las representaciones digitales -de los avatares, o de la propiedad digital- se hará tangible cuando redes sociales como TikTok o Twitter desplieguen capacidades para verificar la pertenencia de estos elementos. "Eso será un punto de inflexión", opinó.

Huntley pareció coincidir con el lugar privilegiado que están ganando los NFT dentro de la industria de los videojuegos y el metaverso; sin embargo, cree que por ahora estas iniciativas son "grandes sueños que no se han materializado".