Levantan u$s1,25 M y crean una plataforma de agricultura colaborativa: planean expandirse a EE.UU. y México

Ucrop.it utiliza tecnología Blockchain y conecta a productores con otros actores clave del mercado para alcanzar objetivos de producción y sustentabilidad

Economías colaborativas. Empresas colaborativas. El arribo del coronavirus COVID-19 dejó en claro para muchos sectores de la economía la necesidad de reorganizar sus modelos de negocio, redefinir objetivos e impulsar nuevas metodologías de producción que les permitieran crecer y encarar el inicio de la postpandemia de la mejor forma posible.

Sin embargo, en 2016, unos cuatro años antes del arribo del virus, Diego Hoter escribió un paper en que dejó en claro la necesidad de encontrar una solución que mejorara la forma en que los diversos actores de la agricultura local se relacionaban respecto a la trazabalidad y cómo los productores podría comunicar de manera más transparente sus prácticas de cultivo.

Esta fue la idea que permitió la creación de Ucrop.it, una plataforma digital de agricultura colaborativa que conecta a los productores con otros actores clave del mercado para congeniar objetivos de producción y sustentabilidad.

Tiempo después, la visión de Hoter, actual CEO de ucrop.it pudo materializarse de la mano de inversores pre-semillas y sus dos socios cofundadores: Matías O´Keefe (CTO) -experto en tecnología- y Marcos Botta (CIO) -quien sumó su visión de sustentabilidad como tendencia en la transformación de la agricultura global.

Sobre el proyecto

Ucrop.it es una plataforma gratuita para los productores, utiliza tecnología Blockchain, instancia que la vuelve una herramienta muy valiosa que da certeza de los procesos sustentables.

En ese sentido, la plataforma permite el registro minucioso de la historia del cultivo y su guarda criptográfica confidencial y permite al productor decidir estratégicamente qué información compartir y con quién.

A través de ucrop.it, que brinda una solución con tecnología escalable y versátil, el productor puede participar en ecosistemas que dan premios y beneficios en tiempo presente.

De este modo, gracias al registro detallado de sus cultivos, los productores pueden demostrar cuán sustentables son los procesos, lo que va a repercutir positivamente en su rentabilidad debido a la creciente demanda de alimentos trazados con índices y alcances sustentables.

"En resumen, esta startup permite representar todo el ciclo de cultivo y los eventos agronómicos que lo componen, al mismo tiempo que cargar evidencia de realización en el campo, todo esto en un proceso colaborativo de firmas digitales avalado por los actores que intervienen y los actores corporativos que con ellos se relacionan", explica Hoter, en diálogo con iProUP.

El nombre Ucrop.it surge de un juego de palabras. Nace de "you crop it" que en inglés significa "vos lo haces", apelando al empoderamiento del productor como actor trascendental de la cadena de valor. El "it", en tanto, apela a la tecnología que provee y que ayuda a los productores a mejorar sus procesos y dar certezas de sus cultivos sustentables.

Ucrop.it es una plataforma gratuita que gracias a tecnología Blockchain brinda información precisa sobre procesos sustentables

"Por un lado, entendimos que se venía una nueva agricultura en la que el productor toma un rol mucho más trascendental y protagónico como agente de cambio sobre todo lo relacionado al desafío climático", comenta Hoter.

Y añade: "Una agricultura sustentable que venía a dar respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores, del planeta y de la sociedad toda. Tener esa visión clara, nos permitió pensar en qué necesitarían los productores que quisieran hacer las cosas bien y que tuvieran voluntad para hacerlo".

El ejecutivo resalta que "observaron que las dinámicas que estaban en funcionamiento no se ajustaban a la nueva demanda y por otro lado entendimos que la mejor manera de generar un cambio de paradigma sería mejorando la manera en que los diferentes actores de la cadena se relacionaban en lo que a trazabilidad se refería".

"Sabíamos que existían tecnologías vinculadas con la trazabilidad de cultivos sustentables, pero no incorporaban estos conceptos. Por eso, creamos ucrop.it, para dar una solución versátil y escalable a los productores que quisieran contar las historias de sus cultivos para impactar con certeza remota los procesos y productos de otras empresas más adelante o más atrás de la cadena", añade.

Algunos números

La inversión inicial de los tres socios fundadores, junto a inversores pre semilla alcanzó los u$s250.000 y su know-how durante 3 años.

"Además, en diciembre de 2020 cerramos una ronda de inversión semilla sobre-suscripta en u$s1,25 millón con firmas de inversores institucionales de venture capital y estratégicos del agro", destaca Hoter.

"Dichos fondos nos permiten financiar el crecimiento regional de nuestra solución en América con foco en cultivos de soja, algodón, maíz, trigo", resalta.

Por otro lado, el CEO de la plataforma precisa que "en nuestra primera campaña hemos trazado más de 250.000 hectáreas, esperamos superar el 1 millones en esta campaña". "Y la verdad es que tenemos la expectativa de acercarnos a una oportunidad de en el orden de los 3.5 millones llegando al final de la campaña 2021/22 que se inicia", agrega.

Los diferenciales

Ucrop.it es una plataforma que brinda "certezas, agiliza y ordena los procesos de cultivos sustentables", según sus fundadores.

Tiene algunas particularidades que la diferencian del resto y la convierten en un aliado estratégico del productor, como por ejemplo que uso es gratuito para los productores y utiliza tecnología Blockchain mejorando los niveles de seguridad y colabora con la transparencia de la información.

"Además, somos los únicos que brindamos una solución integral que incluye asistencia directa a campo en todas las geografías donde operamos. Si bien existen algunas agtechs en el segmento de agricultura trazable y colaborativa, Ucrop.it ofrece ventajas que la vuelvan una herramienta muy valorada por los productores y la hace única. Estamos liderando el segmento en Latinoamérica", detalla.

Los primeros clientes

"Decidimos crear esta plataforma de agricultura colaborativa para ayudar a los productores a conectarse con otros actores clave del mercado para congeniar objetivos de producción y sustentabilidad porque conocemos de sus necesidades", añade O´Keefe.

El CTO precisa que "el haber estado durante tantos años vinculados al mundo agro y conocer el mercado sin dudas nos ayudó a la hora de presentar nuestra propuesta y rápidamente logramos juntar el capital necesario para poner manos a la obra, como así también tener nuestros primeros clientes".

Actualmente, más de 600 productores confían en Ucrop.it para trazar sus cultivos y más de una docena de empresas del mercado forman parte de nuestros ecosistemas que permiten premiar los esfuerzos en sustentabilidad de los productores.

"Forman parte de nuestro portfolio de clientes empresas multinacionales del agro que se posicionan en diferentes puntos de la cadena de valor: desde exportadores hasta semilleros y empresas de biotecnología líderes", agrega O’Keefe.

El negocio en pandemia

Botta subraya que "la pandemia aceleró un cambio que se venía gestando y que, de algún modo, también potenció la necesidad de alcanzar más rápidamente los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) trazados por la ONU para 2030".

Según el CIO, "ademas, dado que la plataforma posibilita una alta descentralización a la hora de conocer que está sucediendo en el campo con certeza remota del cultivo, la demanda de productores y de empresas por igual se multiplicó en detrimento de la presencia física constante, habitual, que fue muy difícil por el distanciamiento social obligatorio".

Al ser consultados sobre cuáles son las tendencias que observan en su sector, los fundadores brindan una visión detallada. "Hoy la demanda mundial sobre los aparatos productivos va más allá de la necesidad de elaborar productos para erradicar el hambre, hay que producir más, de manera más eficiente y competitiva, y también de un modo más sustentable porque esto es lo que los consumidores están pidiendo", resalta Hoter.

O’Keefe apunta que "los mercados y consumidores exigen hoy más que nunca que los alimentos y productos que consumen demuestren que sus procesos productivos respetan el medioambiente".

"Definitivamente, la necesidad de alimentos sustentables ya es un hecho. En este sentido, la agricultura sostenible es fundamental para promover la seguridad alimentaria y para promover un nivel de producción que satisfaga las necesidades con una base de recursos naturales que ya se encuentra seriamente agotada", completa Botta.

Los últimos pasos, los próximos pasos

En agosto pasado, Ucrop.it desembarcó en Paraguay. "A partir del mes pasado, los productores agrícolas de Paraguay pueden llevar un minucioso registro de sus cultivos accediendo de manera gratuita a la plataforma", resalta Hoter.

"De esta forma, dimos comienzo a un ambicioso plan de expansión regional que incluye también la llegada a Brasil y Estados Unidos en los próximos meses", añade.

Por su parte, O’Keefe destaca que "también seguimos creciendo en el mercado local y sumando nuevos aliados estratégicos".

"En este sentido, acabamos de firmas acuerdos con Tomorrows Food y Boortlmalt. La primera es una empresa especializada en el desarrollo de sistemas y soluciones proteicas vegetales para la industria de alimentos y bebidas que ofrece diversos productos análogos de carne, huevo, lácteos, mayonesa y aderezos, basados en sistemas proteicos vegetales (SPV)", detalla.

Y añade: "en el caso de Boortlmalt, se trata de una compañía global de maltas que provee desde Argentina al mercado latinoamericano un modelo de cebada integrada con una nueva genética y que supone prácticas agronómicas sustentables".

Botta, en tanto, subraya que la firma acaba de ser distinguida por el centro financiero internacional Abu Dhabi Global Market (ADGM, por su sigla en inglés) como una de las tres startup más innovadoras e inspiradoras de Sudamérica, siendo la única de la Argentina.

"Dicho reconocimiento se da en el marco de la iniciativa "The Search, Global Tour" a cargo del equipo de innovación de FinTech Abu Dhabi que busca a las fintech más creativas y disruptivas en todo el mundo.

"Somos una empresa que pone en el centro al productor como usuario sin costo de nuestra tecnología, para que a través de la misma, las buenas prácticas y la sustentabilidad, pueda generar mejores negocios vinculándose digitalmente con las empresas de la cadena agrícola y del mercado", completa Hoter.