Si tenés dudas sobre Bitcoin, tenés que saberlo: Binance te revela las 3 razones para entrar en el mundo cripto

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de la plataforma, asegura que la Argentina es uno de los países que lidera el furor por estos activos

El mundo cripto crece a paso acelerado en Latinoamérica y sobre todo en Argentina que, según los especialistas, lidera la lista de naciones con mayor adopción de la tecnología.

A nivel mundial, los números son abrumadores. Según Maximiliano Hinz. Latam Operations Director de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, las cifras no mienten.

"Para que tengas una idea, nosotros hace un año transaccionábamos aproximadamente u$s7.000 millones por día a nivel global y ahora nuestro pico fue de u$s200.000 millones por día. Y no es solamente en Binance, el ecosistema creció muchísimo y hoy cualquier exchange multiplicó varias veces su volumen transaccionado", asegura.

Así como creció el uso de la tecnología, también se multiplicó el tipo de fraudes, algo en lo que Binance se enfoca para advertir a los usuarios.

"Estafas va a haber siempre que haya plata de por medio: siempre va a haber gente con ganas de robar, no es intrínseco al mundo cripto. Por eso no hay que tener miedo de meterse en las cripto por las estafas porque si fuese así no haríamos nada con la plata", remarca Hinz.

Según el especialista, hay dos grandes tipos de engaños en los que pueden incurrir los principiantes del mundo cripto.

"Una cosa importante a saber es que cuando uno hace una transacción en cripto no la puede retrotraer porque las operaciones son one way, o sea, sólo tienen un sentido. Entonces por ahí uno lee en internet a alguien que dice que le mandes tus Bitcoins y te los duplica a las 48 horas y, eso es imposible. A veces pasa que incluso usan imágenes de personas de alto perfil como Elon Musk o Bill Gates", explica Hinz.

Según el directivo, "estas cosas son siempre una estafa, nadie te va a regalar criptomonedas: cuando ofrecen algo demasiado bueno para ser verdad es que es mentira, no hay que tener dudas con eso".

Por lo lado, subraya que "otra de las estafas más comunes es cuando te ofrecen Bitcoin a precios muy baratos. Ocurre en los lugares que venden criptomonedas que no tienen intermediarios".

"Cuando pasan esas cosas, seguramente no sea Bitcoin sino una (divisa) que no tenga valor en el mercado, dado que cualquiera puede emitir su propia criptomoneda. Hay que tener cuidado porque siempre hay gente dispuesta a aprovecharse del desconocimiento de otras personas", advierte.

El conocimiento es casi una cruzada personal para Hinz a la hora de evitar estafas. "Lo primero que hay que hacer es estudiar un poco, yo creo que uno no debería invertir dinero en algo que no entiende nada, si haces eso es una buena fórmula para que las cosas salgan mal", asegura.

En ese sentido, desde Binance se ofrece material de enseñanza, disponible en su sitio web, que incluye desde guías para principiantes hasta lo más avanzado y las nuevas tendencias".

Ingresar al mundo cripto

Los pasos se dan naturalmente cuando empieza a conocer progresivamente ese mundo. "Una vez que uno ya más o menos sabe dónde están, qué es y dónde está parado, ahí lo que les recomiendo es hacer una primera compra de cripto", señala.

Y agrega: "Hoy en Argentina tenemos una plataforma P2P, que permite comprar persona a persona. Esto nos garantiza que estemos comprando cripto dentro de Binance, que actúa como intermediario".

"El beneficio es que si llega a pasar algo o la otra persona desaparece hay un garante, que es Binance, que puede liberar los fondos. Entonces. nunca nos van a estafar", explica Hinz.

Más allá de las garantías que brinda Binance, Hinz está convencido de que hay que animarse.

"Es cuestión de perderle el miedo ya que las criptomonedas hoy en día mostraron ser súper seguras porque es imposible hackearlas. La verdad es son el concepto tecnológico más fuerte que hay y no hay un riesgo de que clonen una cuenta por ejemplo", argumenta.

En este sentido, refuerza que "no es que esto es algo del futuro, sino que ya es una realidad".

"Hoy, la aplicación de las criptomonedas funciona en corporaciones de alto nivel: Tesla está diciendo que todos los bitcoins que reciba por la venta de sus autos no los va a volver a mercado secundario, entonces evidentemente las criptomonedas ya son una realidad y las empresas grandes ya piensan en ellas", agrega.

En relación a las grandes compañías pero a nivel local, Binance ya se puso manos a la obra. "De a poco empezamos a generar vínculos con las comunidades locales de cripto, con los bancos y con todas las empresas que de verdad quisieran invertir en cripto o entrar en este nuevo tipo de economía", anticipa.

"Así, empezamos a crear un grupo de trabajo que genere conocimiento porque lo que falta también en este mundo es la apertura al conocimiento, es facilitarle a la gente que sepa por qué es fácil invertir en cripto, por qué conviene, cuál es la seguridad, así que estamos invirtiendo muchísimo tiempo en eso, en el comunicar y en llevar el cripto al día a día", explica Hinz.

El mercado en América Latina en general y en Argentina en particular atraviesa un muy buen momento. "Está en crecimiento y muy fuerte. En nuestro caso es increíble que en lo que va del año en algunos países cuadriplicamos la cantidad de usuarios activos y Argentina es uno de los líderes", confía el ejecutivo.

Según su visión, "hay una opción real y la gente está buscando ahorrar de verdad en criptomonedas, ya son una alternativa tan real a los medios tradicionales de ahorro que mucha gente por ahí ya no piensa en comprar dólares u oro, sino que piensa en ahorrar un porcentaje en Bitcoin"

"Cuando lo analizás, tiene sentido porque hace un año el Bitcoin costaba 4.000 dólares y hoy cuesta 60.000, entonces es una buena alternativa al oro que hace un año valía 1.800 dólares y hoy vale 1.900", ejemplifica Hinz.

¿Por qué el crecimiento es tan marcado? Hinz encuentra tres respuestas.

"El punto más importante es que no es censurable. Con esto me refiero a que vos sos dueño de tu dinero y podés hacer lo que quieras, algo que no pasa con el dinero tradicional que sí es censurable: yo hoy traté de hacer una compra y la tarjeta de crédito me la rechazó porque era un pago en el exterior. Si yo hubiese podido pagar con Bitcoin podría haber hecho el pago sin ningún tipo de problema", explica.

En segundo lugar, remarca la privacidad. "Nadie sabe cuántos Bitcoins tiene cada persona: vos podés fijarte cuenta cuánta plata tiene una billetera pero no sabes de quién es esa billetera", explica.

Como tercer punto responsable del crecimiento del último año y medio, Hinz remarca que "los capitales institucionales empezaron a invertir en cripto".

"Que una empresa como Tesla haya comprado hace que también a los medios les llame la atención y, en consecuencia, la gente empieza a informarse un poco más y también, por efecto arrastre, empiezan a invertir", asegura.

Hinz resume todo con una invitación. ¿Por qué sumarse al mundo cripto? "Porque es una nueva forma de ahorrar que ha demostrado que es segura y que les permite a los usuarios tener disponible su dinero en cualquier parte del mundo", concluye.