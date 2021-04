Emprendimientos en la Argentina: estos son los tres sectores que más crecieron en pandemia

A pesar de la pandemia y la crisis, todas las cifras muestran que el ecosistema emprendedor argentino se mantuvo estable e incluso creció

Una nueva versión del Estudio de la Industria de Capital Privado, Emprendedor y Semilla en Argentina, remarcó que a pesar de la pandemia, el ecosistema emprendedor local se mantuvo estable e incluso creció.

La investigación fue elaborada por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), y Microsoft, con el objetivo de analizar la evolución de las inversiones en el ecosistema emprendedor local durante 2020.

"2020 mostró que lo digital es más necesario que nunca. En nuestro país el año pasado crecieron aquellas startups que supieron ofrecer activos digitales valiosos y diferenciales. No es casualidad que las verticales que más crecieron hayan sido biotecnología, software as a service y educación, son tres industrias con mucho potencial cuyo desarrollo estuvo asociado a la pandemia", remarcó Mariano Amartino, director de Microsoft for Startups.

"Hoy en día necesitamos empresas que sean capaces de ofrecer servicios que permitan optimizar procesos y tareas que ayuden a las organizaciones en sus procesos de transformación digital. Desde Microsoft for Startups buscamos apoyar a estas empresas sumándoles valor para que puedan escalar sus negocios. Trabajamos junto a ellas aprovechando nuestras ventajas: escala global, acceso a clientes y expertos técnicos para poder escalar su negocio a medida que sea necesario, aún en tiempos desafiantes como este", agregó Amartino.

Mayor diversidad

"Si bien queda mucho camino por recorrer en cuanto la diversidad en los equipos emprendedores, el 2020 mostro ratios históricos de participación de mujeres como CEOs de las empresas financiadas con capital emprendedor, asi como también en la proporción de mujeres fundadoras y en la distribución de equipos diversos", explicó Lorena Suárez, Venture Capital Manager de Grupo Supervielle y Responsable de Comisión de Research, en ARCAP.

"En este sentido, el contexto de pandemia que vivimos en 2020 puede haber colaborado en este ángulo, dando mayor flexibilidad las mujeres a través del trabajo remoto sumado a las diversas iniciativas que se han lanzado en los últimos años, con el propósito de incrementar la diversidad en los equipos como lo fueron: el fomento de participación femenina en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, fondos de inversión con foco mujeres y diversidad, programas ejecutivos en las universidades que promueven la mayor participación de mujeres en las aulas, entre otros", agregó Lorena.

Durante 2020 se registraron un total de 95 transacciones de capital emprendedor y semilla, cifra que representó un leve aumento respecto de 2019. Por otra parte, la suma de todas las transacciones llegó a los u$s 347,2 millones, un monto 14% menor que lo registrado el año anterior.

