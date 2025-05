Argencon y Digital House presentaron "IA Argentina", un programa de formación en inteligencia artificial que busca ampliar el acceso a esta tecnología disruptiva y alcanzar cada rincón, hogar, empresa e industria del país.

El anuncio oficial tuvo lugar este miércoles, 30 de abril, en la sede de Digital House en Núñez, donde se hizo presente iProUP. Allí participaron miembros de la entidad, integrantes de la organización educativa y representantes de las empresas tech líderes que apoyan esta propuesta, como Bagó, EY, AWS y VML.

La iniciativa tiene lugar en un contexto en el que la inteligencia artificial ha llegado, sin dudas, para quedarse y ya no es una 'tecnología de moda', sino que impacta en el día a día de los argentinos en múltiples aspectos; en algunos casos, de forma más evidente y visible, como al hacer un pedido a ChatGPT, y en otros menos perceptibles, como en entidades bancarias, que aplican herramientas potenciadas para diversos usos.

En este marco, Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon, resaltó la necesidad de que, ante estos cambios tan disruptivos, con una tecnología que avanza a pasos agigantados y, al parecer, sin freno, las personas, las empresas y las industrias se adapten de forma rápida e incorporen las herramientas, a través del conocimiento de estas, dentro de sus esquemas.

Esto no es una situación menor, ya que, en un panorama económico como el que atraviesan no solo la Argentina sino también el mundo, marcado por crisis, volatilidad y globalización, es clave ser eficientes con los recursos disponibles. Esto puede llevar a que, para ciertos sectores, adaptar o no la IA a sus estructuras sea una cuestión incluso de supervivencia.

"La IA es disruptiva, es una tecnología que nos cambia la vida como la conocemos y amplía nuestra capacidad. Es un auxiliar en el punto más neurálgico de nuestro ser, que es el razonamiento. Y no solo es muy intuitiva, sino que también es barata. Si 'la ven', es fácil entrar. Las cámaras industriales tienen un rol muy importante en explicar cómo las grandes empresas y las Pymespueden aprovecharla", afirmó durante la presentación.

Luis Galeazzi y Sebastián Mocorrea, de Argencon, durante la presentación de IA Argentina

Cursos online para aprender sobre IA: un programa federal, online y on-demand

Es dentro de todo este complejo panorama que llega este programa 100% online y on-demand. Esto último no es menor, ya que permite flexibilidad y que los participantes avancen en su formación a su propio ritmo.

Entre los cursos disponibles, tiene uno inicial llamado "IA desde cero", dirigido a todas las personas que quieren dar sus primeros pasos. Para este, no es necesario tener conocimientos previos y, en el marco del lanzamiento del programa, se anunciaron 35.000 becas para que tampoco haya barreras económicas.

El mismo, según destacó Ignacio Vuotto, Head of Learning Content de Digital House, "está hecho para personas que no tienen ni idea de IA", con el claro objetivo de que "cualquier argentino, esté donde esté y tenga el conocimiento que tenga, pueda empezar a aprender a usarla".

Sin embargo, también hay especializaciones por industria, con contenidos más específicos y elaborados enfocados en sectores clave como:

Finanzas

Derecho y servicios legales

Programación y desarrollo

Creación de contenidos

Diseño de experiencias de usuario y atención al cliente

Nelson Duboscq remarcó que "todas las generaciones de argentinos han sabido adaptarse a los cambios" y que "si a eso se le suma el esfuerzo por aprender, en este caso cómo incorporar la IA a la vida y a las industrias, vamos a poder ser, como país, referentes en cuanto a la exportación del conocimiento".

"Así como amamos ser campeones del mundo en el fútbol, seamos campeones en el uso de la IA", deseó el CEO de Digital House durante la presentación del programa.

Nelson Duboscq, CEO de Digital House, junto con Victoria Penacca, Project Manager de Argencon

Mientras que Sebastián Mocorrea, Presidente de Argencon, subrayó: "Argentina ha logrado destacarse en el mundo por el talento de nuestra gente. Es nuestro gran diferencial. Entonces, el desafío es promover ese talento de forma federal, para difundir más esta herramienta desde el punto de vista práctico, como una palanca para que la economía del conocimiento siga creciendo".

Todos los cursos disponibles, así como el registro tanto para las certificaciones especializadas como para la beca para aprender inteligencia artificial desde cero gratis, están disponibles en el sitio web del programa "IA Argentina", desarrollado en conjunto por Argencon y Digital House.