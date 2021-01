Predicciones 2021: por qué para Andreas Antonopoulos se viene un año "catastrófico" para Bitcoin

Cada vez que el cripto influencer Antonopoulos hace sus predicciones, mucha gente lo escucha debido a su gran "expertise" en el tema

Finalmente el 2020 ha terminado, sin embargo, los efectos de los acontecimientos del año pasado seguirán afectando al mundo durante este 2021. Justamente esta es la visión del cripto influencer Andreas Antonopoulos, quien predice una catástrofe económica mundial para este año. Esto tendría consecuencias negativas para el desarrollo del cripto mercado, y especialmente para el futuro de Bitcoin.

Los efectos del 2020

Para muchos, el 31 de diciembre fue una de las mejores noches que hayan tenido. No por las celebraciones que ocurrieron ese día, en muchos países limitadas debido al COVID-19, sino porque marcó el final de un año lleno de acontecimientos negativos y crisis políticas en todo el mundo. El 2021 se recibió en gran parte del planeta como el posible inicio de una nueva etapa para todos.

Los efectos económicos se sentirán en el bitcoin en 2021 según el experto

Sin embargo, lamentablemente los peores efectos del 2020 se seguirán sintiendo en el mundo durante mucho tiempo. Así, la pandemia generada por el COVID-19 sigue dando vueltas por el mundo entero, a pesar del inicio de las jornadas de vacunación en varios países del mundo occidental. Las diferentes vacunas prometen acabar con la amenaza del virus al menos en buena parte del planeta en los próximos meses.

Pero mientras esto no deje de ser una promesa, lo cierto es que el COVID-19 seguirá haciendo destrozos en la salud de las personas, así como en la economía mundial. Esto hizo notar el cripto influencer Andreas Antonopoulos, para quien se está cerca de una catástrofe económica mundial, generada justamente por este virus, tal como lo comentó en el programa de Anita Posch en Youtube.

La visión de Andreas Antonopoulos

Así, para Andreas Antonopoulos lo que han hecho los gobiernos del mundo con sus planes de estímulos multimillonarios, solo ha retrasado el estallido de una catástrofe económica, pero no ha eliminado la posibilidad de que la misma ocurra. Por el contrario, para el cripto influencer parece claro que esta tendrá lugar, a medida que se acerca el pico de la crisis que él estima para marzo de este año.

¿Podría mantenerse la subida del bitcoin en un escenario de crisis económica?

"En la economía, especialmente en los Estados Unidos, pero creo que también en Europa, el impacto real, el impacto económico no se ha evitado. Se ha pospuesto. Está siendo aplazado y fue aplazado efectivamente por casi un año, pero no puede ser aplazado más. Cada vez que se retrasa, el precio que pagamos es mayor y el efecto que tiene en la economía es menor, por lo que este no es un enfoque sostenible. Creo que tenemos algunos tiempos muy, muy difíciles por delante", afirmó Antonopoulos.

Pero a diferencia de lo que piensan otros cripto influencers, para Andreas Antonopoulos una catástrofe económica mundial no sería positiva para Bitcoin. Por el contrario, el clima de inestabilidad que la misma crearía en los mercados financieros, también terminaría llegando al cripto mercado:

"Creo que el entorno de la crisis monetaria va a alcanzar niveles que no se han visto en 100 años (…) Ahora, eso no es bueno para Bitcoin. Ciertamente no es bueno para el precio de BTC. A corto plazo, es realmente malo. No podemos construir el éxito de una moneda global como Bitcoin basándonos en seis multimillonarios. Este no es el plan, como le sigo diciendo a la gente (…) La crisis no es la forma en la que conseguiremos el éxito en Bitcoin", dijo Antonopoulos según una nota del sitio Criptotendencia.