Este inversor asegura que el Bitcoin ya es mejor que el oro: las razones detrás de su aseveración

La firma compara la capitalización de mercado de Bitcoin de u$s 450.000 millones (en el momento de la redacción de este artículo ha sobrepasado los u$s 500.000 millones) con la del oro, que es aproximadamente de u$s 10 billones. Para que la capitalización de Bitcoin iguale a la del oro, dice SkyBridge, el precio de un BTC debería ser de u$s 535.000, o unas veinte veces su precio actual.