Con 400.000 seguidores en Instagram, esta influencer te explica cómo triunfar en las redes sociales

El mundo de los influencers sigue creciendo, pero al mismo tiempo se hace más competitivo, por lo que hay que tener lineamientos para poder triunfar

Marta Pombo fundó Tipi Tent junto a su hermana, la también influencer María Pombo, y su marido, Luis Giménez. La compañía tiene ya más de 150.000 seguidores en su Instagram y, en 2018, diseñó la colección de ropa para jóvenes de Disney.

Para la influencer la clave para triunfar es la naturalidad y tener una comunidad fiel: "Un día me levanto con ojeras, otro con migrañas, voy al psicólogo y me lo paso fenomenal con mis amigas", explica Pombo. "Esa naturalidad es lo que a la gente le engancha, lo que les hace sentirse parte de tu vida y de tu día a día. Eso para las marcas es muy atractivo porque el nivel de conversión es mucho más alto, la gente cree en ti".

Marta Pombo le ha puesto mucho trabajo a las redes para lograr triunfar en ellas

De hecho, Pombo aconseja a la gente que quiera dedicarse a esto que sea ella misma. "Que la gente te vea súper cercana, que te dé igual salir sin filtros aunque tengas un grano", incide, y añade que también es importante no dejar de hacer cosas, pero sin copiar al resto.

Marta Pombo tiene en torno a 426.000 seguidores en Instagram y ha colaborado con marcas como Nivea, Clinique o Nina Ricci Perfume. Esta es la red social en la que Pombo está más centrada ahora mismo, pero tiene cuenta en otras como TikTok, que usa para entretenimiento; Peoople, para dejar sus recomendaciones, o YouTube, que ahora mismo no utiliza tanto.

La influencer explica que le dedica horas a gestionar todas las cuentas en redes sociales, aunque presta atención más a unas que a otras.

Aunque afirma que su trabajo le ha abierto "un montón de oportunidades" y le ha permitido conocer gente "que ahora es básica en su vida", Pombo no obvia los contras de exponer su vida. "Al final, no dejas de ser una persona pública. Estás en boca de todos", expone. "Tu vida para a ser totalmente pública y pasas a que la gente pueda opinar sobre ti, sobre tu vida. Hay veces que se hace un poco cuesta arriba".

"La mayor amenaza es que este mundo te llegue a comer", defiende. "Hay veces que es complicado. Tantas críticas y tantas opiniones que a veces te pierdes un poco a ti mismo".

Aunque principalmente se focaliza en Instagram, tiene otras redes en las que crea comunidad

Familia de influencers

Pombo se hizo influencer después de que su hermana María le dijese que se abriese un perfil público. "A mí me parecía una locura exponer tu vida de esa manera. Un día me animó, me dijo que tenía muchísimo que ofrecer", cuenta. "Siempre estaré súper agradecida a mi hermana María por la comunidad que ha creado a su alrededor. Es espectacular. Gracias a su naturalidad y sentimiento de familia y unión".

Pombo ya trabajaba con redes sociales antes de ser influencer: era community manager de un grupo de restaurantes. Además, también ha llevado las redes de Tipi Tent, la marca que fundó junto a su hermana y su marido, Luis Giménez.

"Hemos creado una comunidad en Instagram muy fiel porque siempre hemos hecho partícipes tanto a nuestra familia y amigos como a los seguidores", explica. "Siempre hemos querido darles un contenido que fuese diferente, que se sintiesen parte de Tipi Tent".

Marta Pombo tiene toda una familia de influencers y emprendedoras

Pombo explica que la marca va "más allá" y hace vídeos e historias cuando hay algún evento, como el Día del niño, o del síndrome de Down, es decir, un contenido "un poco más comunitario y social".

La pandemia también ha beneficiado a Tipi Tent en términos de ventas, al igual que a muchas compañías de comercio electrónico, aunque Pombo advierte de que podría estar creándose una burbuja de marcas de ropa que venden sus productos online.

Pero en cuanto a la popularidad de la marca, su colaboración con Disney en 2018 marcó un antes y un después: la startup diseñó la colección de ropa para jóvenes de la multinacional. Para promocionarla, los fundadores y un grupo de amigos influencers viajaron a Disneyland París, indicó Business Insider.

"Ayuda mucho la gente que te rodea", defiende. "Tenemos un grupo de amigos que conocemos de Instagram, tan buenos que somos familia".