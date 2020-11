Cunao Guy Kawasaki habla, hay que escucharlo: sus 10 claves para dominar "el arte" de la innovación

El icono de Silicon Valley y ex "Chief Evangelist" de Apple ha sido uno de los ponentes que ha participado en el World Business Forum Madrid 2020

Guy Kawasaki, icono de Silicon Valley y ex "Chief Evangelist" de Apple, ha sido uno de los ponentes que ha participado en el World Business Forum Madrid 2020, que este año se celebra de forma virtual durante los días 17 y 18 de noviembre.

Tras recalcar que trabajar en Apple fue "una experiencia maravillosa", ha brindado a los asistentes al evento los aprendizajes derivados de esa época con el fin de ayudar a los profesionales a "dejar huella en el universo", tal y como decía Steve Jobs. "Todo lo que han escuchado de Steve es cierto", ha indicado sobre el famoso carácter exigente de Jobs. "Steve Jobs mandaba con el miedo. Y funcionó. Al contrario que cualquier teoría que conozcan desde recursos humanos", ha confesado.

El ahora "Chief Evangelist" de Canva, compañía de software que tiene como fin democratizar el diseño, y creador del podcast "Remarkable People", ha ofrecido durante su conferencia 10 consejos tácticos sobre el arte de la innovación.

Crear significado

"Las empresas realmente innovadoras no solo ganan dinero. Es muy importante que se centren en algún tipo de significado, es decir, en cómo mejorar la vida de la gente", ha señalado. En el caso de Apple, la tecnológica contribuye a esta mejora ayudando a la gente a ser más productiva y creativa. Tienes que decidir que vas a cambiar el mundo y dejar huella", ha recalcado.

Saltar a la próxima curva

Una vez has tomado esta decisión, hay que llegar a la siguiente curva: "Ahí es donde está la acción". "Levántate por la mañana pensando en como llegar a la siguiente curva antes de que llegue otro", ha dicho Kawasaki, poniendo como ejemplo a los mapas en papel, que pasaron a ser mapas digitales y después a mapas colaborativos que te permiten saber dónde están los atascos.

No pregunte a los consumidores

Preguntar a los clientes sobre la siguiente curva será "frustrante y confuso", según el experto en innovación. "Sus clientes actuales solo le dirán lo que quieren sobre lo que ya reciben de ustedes". En lugar de preguntarles a ellos, el camino correcto será echar mano del conocimiento que tenemos de nuestra industria y hacernos esa pregunta a nosotros mismos. Por ejemplo, ahora que llega el 5G y con él una menor latencia, el objetivo es preguntarse "¿Qué tipo de servicio vamos a crear con el 5G?"

Dentro de este tercer consejo, Guy Kawasaki ha recordado la importancia de "ordeñar las vacas que te dan de comer", es decir, los productos o servicios que dan dinero. "El objetivo de una vaca es ordeñarla para conseguir el dinero y los recursos para poder pagar la siguiente curva", ha explicado.

"Roll de DICEE"

El siguiente paso es tirar el dado (Roll the DICEE en inglés, con una "E" al final). La "D" significa "Deep", profundo. "Los grandes productos tienen que ser profundos, has pensado en características que aún no ha pensado la gente", ha apuntado el profesional. La "I" hace referencia a la inteligencia y a la intuición con la que se crea ese producto.

La "C" es de "Complete" (completo), ya que para Kawasaki los grandes productos o servicios han de tener esta característica. "Google no es el buscador, es gmail, news, calendar…es todo eso. Cuando tienes un gran producto o servicio tienes que pensar en otras cosas complementarias que contribuyan a su genialidad", ha señalado. Las dos últimas letras vienen de "Empoderador" y "Elegante", otros dos adjetivos que deben acompañar al producto innovador.

"Don't worry be crappy"

Para explicar su quinto consejo, Kawasaki se ha centrado en el lanzamiento del Macintosh 128K. "Creíamos que era una barbaridad de memoria RAM y, aunque no lo crean estábamos trabajando en un disco duro de 5 megas. Nos preguntábamos qué iba a hacer la gente con tanta capacidad", ha confesado. Pero lo cierto es que, si hubieran esperado al color, a los chips más rápidos o a mejores protocolos de red, nunca habrían lanzado el producto. "No estoy diciendo que tengan que hacer una mierda", ha puntualizado. No obstante, cuando has saltado "la curva", el producto no tiene que ser perfecto. "Si haces algo que sea lo suficientemente innovador, puedes ser un poco descuidado".

No tenga miedo a la polarización

En el arte de innovar, no se debe tener miedo a polarizar a la gente, ya que a algunas personas les encantará y otras lo odiarán. "Lo que te tiene que preocupar es que la gente te ignore", ha dicho Guy Kawasaki.

Cambie de opinión

Los grandes líderes cambian de opinión y, a pesar de que algunas personas creen que se trata de un signo de debilidad, "cambiar de opinión es un signo de inteligencia y valentía" según el "Chief Evangelist". De hecho, Steve Jobs cambió de opinión en solo un año sobre su sistema operativo, que pasó de un sistema cerrado a uno abierto de 2007 a 2008. "Si Apple no hubiera dado este giro, posiblemente no se hubiera convertido en una empresa de mil millones de dólares", ha dicho Kawasaki.

Sea único y valioso

"Cuando hablamos de nuestro producto, tenemos que conseguir estar arriba y a la derecha". El ponente ha hecho así referencia a un gráfico relevante en innovación compuesto por dos ejes: único y valioso, y que marca la diferenciación del producto o servicio.

Para presentar el nuevo producto o servicio, ha apuntado a su regla "10-20-30": 10 diapositivas en 20 minutos y con un tamaño de letra de 30 puntos para no llenarla de texto. "Que la gente lea esas 3 o 4 palabras y te mire a ti. Tu eres la razón por la que te están escuchando", ha recordado.

Deje que florezcan las flores

A la hora de innovar, es crucial dejar que "florezcan 100 flores", tal y como ha señalado. Aunque creamos que sabemos cómo la gente debería utilizar el producto o servicio, la práctica puede alejarse de la teoría. Así fue en el caso de Macintosh, cuya revolución llegó de la mano de la autoedición. "Nos sabíamos que la autoedición iba a ser la app revolucionaria y en lo que Apple era único y valioso"

"No pares sigue, sigue"

La historia no acaba cuando presentas el producto. "La innovación no es un evento, no es una rueda de prensa, no es un comunicado. La innovación es un proceso", ha explicado el ponente.

Como "propina", ha dado un último consejo a los asistentes al evento, destacando la importancia de aprender a "ignorar a los cenizos", esas personas que nos dicen que no deberíamos hacerlo. "No dejen que los pesimistas les quiten la ilusión", finalizó según un artículo de marketingdirecto.