Decile adiós al almacenamiento ilimitado: Google Fotos a partir de 2021 solo dará 15GB gratis

Google busca con esta esta nueva medida conjugar la mejora del servicio que ofrece con Fotos y la creciente demanda de los usuarios.

A partir de junio de 2021 los usuarios del servicio de imágenes en la nube Google Fotos deberán despedirse del almacenamiento ilimitado gratuito, ya que quedará limitado a los 15GB que comparten con Gmail y Drive. No obstante, Goggle recordó que pueden ampliar este espacio con una suscripción de One.

Este anunció proviste por Google fue este jueves y se dio en el marco del cambio en su política de almacenamiento, que afecta a las fotografías y los vídeos de alta calidad guardados en Fotos, que por el momento cuentan con capacidad ilimitada. Con esto, la empresa busca conjugar la mejora del servicio que ofrece con Fotos y la creciente demanda de los usuarios.

Sin embaego, esta nueva medida también afecta al almacenamiento cruzado con Drive y Gmail, y por ello, la compañía ha informado de que a partir del 1 de junio podrá eliminar contenidos de las cuentas que superen la capacidad de ofrece de forma gratuita.

Las fotografías o vídeos que los usuarios hayan subido antes de junio de 2021 se considerarán gratuitos y exentos del límite. Sin embargo, los usuarios que superen los 15GB y decidan seguir empleando los servicios de Google después de la fecha límite, podrán ampliar la capacidad con una cuenta en Google One.

Sobre Google One

Google One es el servicio de suscripción que la compañía de Mountain View lanzó en 2018 para sustituir a Drive y que permite a los usuarios ampliar la capacidad del almacenamiento en la nube de sus servicios hasta un máximo de 2TB.

Con este servicio, los usuarios no tienen que registrarse en ningún sitio, aunque sí deberán tener una cuenta de Google, y podrán utilizar el almacenamiento que contraten para Drive, Fotos y Gmail.

Para acceder a Google One los usuarios podrán hacerlo de dos formas: desde Gmail, seleccionando la opción 'Gestionar' en la parte inferior izquierda de la pantalla, o directamente desde la web one.google.com, donde podrán ver el uso de su almacenamiento y podrán ampliarlo haciendo clic en 'Más almacenamiento'.

Los usuarios podrán elegir entre tres planes con límites de almacenamiento diferentes y, en consecuencia, distintos precios: 100GB por 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año; 200GB por 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año; y 2TB por 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Además, Google One permite crear un plan familiar, con el que los usuarios podrán compartir su suscripción con hasta cinco personas más, que también deben tener una cuenta Google.

Según Google, más del 80% de las personas podrá seguir utilizando durante tres años su cuenta sin pagar a pesar de la medida, ya que no superarán el límite de los 15 GB. En cambio, otros que ya tienen la cuenta casi llena sí se verán afectados.

Otras funciones

La plataforma, en su versión para Android, también sumó la función de 'crowdsourcing' con la que los usuarios puedan ayudar a mejorar su tecnología de aprendizaje automático.

La característica, que está disponible en la última actualización de Google Fotos, permite que los usuarios ayuden a mejorar las funciones existentes de la aplicación, así como a crear otras nuevas, respondiendo una serie de preguntas sobre sus fotos.

Fotos suma nuevas opciones para sus usuarios.

Las preguntas que los usuarios pueden responder se refieren a las preferencias de impresión, que permite a la 'app' conocer qué fotografías le gustaría imprimir al usuario; fotos festivas, para ayudar a que el algoritmo de aprendizaje automático conozca qué fotos muestran una determinada fiesta o evento; hecho para ti, que ayuda a la aplicación a crear mejores collages y animaciones para los usuarios; y cómo interpretar las fotos, con la que los usuarios podrán seleccionar los elementos que consideren más importantes de una foto.

Para poder ayudar a mejorar la tecnología de aprendizaje automático de Google Fotos, los usuarios deben seleccionar el apartado 'Buscar', 'Ayúdanos a mejorar Google Fotos' y responder a las preguntas que aparezcan.

La compañía ha afirmado en la página de soporte de Google Fotos que los usuarios tardarán un tiempo en ver los resultados de sus contribuciones y que podrán eliminar sus respuestas en cualquier momento.

Los usuarios podrán eliminar sus respuestas desde el apartado 'Ayúdanos a mejorar Google Fotos', seleccionando la opción 'Atrás' para ver las categorías de preguntas y después los tres botones en fila que se encuentran en la parte superior derecha y 'Eliminar mis respuestas'.