El dólar blue (o informal) sube $35 y se consigue a $1.210 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto sube 1,91% y se ofrece a $1.196,88.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $56,52 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.174,51.

"Más que en hacer carry trade los agentes económicos tomaron nota del precio ridículamente barato del dólar y esto llevó hoy a subas superiores a 5% en los dólares financieros", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "El Riesgo País no va a bajar mágicamente por tener reservas prestadas, sino que el BCRA debe hasta el 13 de junio comprar u$5.000 millones".

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) si no cumple, le puede otorgar un waiver, pero el mercado no perdona y no confía", completa.

El dólar MEP subió 2,4% y terminó a $1.168,00.

El dólar contado con liquidación (CCL) ganó 2,4%, hasta los $1.181,79.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, trepó 4,3%, a $1.521,00.

El dólar mayorista, por su parte, saltó 4,8%, a $1.160,00