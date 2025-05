Según el panel de Binance, XRP subió un 6,13% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2,26 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s132.403,91 millones.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s3,16 billones para el mercado global de criptomonedas este jueves 8 de mayo, abarcando 34.456 monedas.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un aumento del 5,41% en las últimas horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 63,79%, Ethereum ocupa un 7,89%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,32%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 8 de mayo, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s101.301,11 (4,31%)

Ethereum: u$s2.067,49 (13,42%)

BNB: u$s621,62 (3,29%)

Ripple: u$s2,26 (6,13%)

XRP: u$s161,36 (10,44%)

Cardano: u$s0,74 (10,59%)

Polkadot: u$s4,33 (10,13%)

Dogecoin: u$s0,19 (10,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 8 de mayo, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $118,08 millones

Ethereum: $2,41 millones

BNB: $727.133,47

Ripple: $2.653,75

Solana: $189.219,83

Cardano: $867,50

Polkadot: $5.070,63

Dogecoin: $222,74

Polygon: $276,71

Asimismo, los valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al jueves 8 de mayo son los siguientes:

USDT: $1.162,40

DAI: $1.169,52

USDC: $1.169,28

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas más conocidas, respaldada por la empresa Ripple. Fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con la intención de mejorar la eficiencia de los pagos internacionales y solucionar los problemas de velocidad y costos que enfrentan las soluciones tradicionales de transferencias bancarias.

A diferencia de muchas otras criptomonedas, XRP no utiliza el sistema de minería basado en Proof of Work o ni la validación Proof of Stake, sino que opera bajo un algoritmo de consenso denominado "RippleNet", el cual permite una validación de transacciones más rápida y eficiente. Esta característica le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la empresa que respalda XRP, ha establecido asociaciones estratégicas con bancos y entidades financieras globales. Estos acuerdos permiten a XRP ser utilizado en transacciones transfronterizas, facilitando pagos rápidos y de bajo costo entre diferentes monedas. Su adopción por instituciones financieras fue uno de los puntos clave en su crecimiento y reconocimiento.

Aunque XRP ha sido criticada en ocasiones por su centralización y el control que Ripple ejerce sobre la red, la criptomoneda ha demostrado su viabilidad como una solución de pago eficiente y económica, especialmente en mercados emergentes. Además, Ripple ha invertido en mejorar la infraestructura de la red y la seguridad, lo que generó confianza entre sus usuarios.

A pesar de enfrentar desafíos legales, como demandas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.), XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más importantes del mercado, con un futuro prometedor en el sector de pagos internacionales.