Mercado Pago libraba dos batallas con el Banco Central, luego de que la entidad lanzara dos medidas que afectaban directamente al negocio de la billetera.

La primera de ellas es el QR Tarjeta: el BCRA dispuso integrar los plásticos al sistema interoperable ya que, por el momento, los pagos se realizan con saldo en cuenta bancaria o fintech cuando la billetera del consumidor y el código del comercio son gestionados por empresas distintas.

La segunda es el cierre de los débitos automáticos (Debin), un mecanismo para fondear billeteras desde cajas de ahorro bancarias que, para equilibrar condiciones con las entidades tradicionales, se cambió por las transferencias pull.

Justamente, el unicornio comunicó mediante correos electrónicos, mensajes en su sitio web y notificaciones que "por una norma del Banco Central" ya no se podrán vincular.

Ambas medidas habían sido postergadas por el Banco Central hasta el 1 de diciembre, luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, las desautorizara públicamente y, como promesa de campaña, impulsara a las billeteras virtuales como parte de su proyecto de Moneda Digital Argentina.

Chau debin: cómo impacta en el ecosistema de pagos

Desde la banca, se celebró la decisión del unicornio de acatar la resolución del BCRA. "¿Viste que no se acaba el mundo?", plantea, ironía mediante, un importante directivo.

En su visión, la noticia es positiva porque el reglamento "apunta a dar más seguridad a la vinculación de las cuentas, usando usuario, contraseña y token. Hay un dato clave: hoy, el 96% de las cuentas bancarias y fintech ya se pueden asociar con este método". Así, la medida promueve:

Nivelar la cancha : el Debin sólo permite "traer" plata sólo desde cuenta bancaria. Por eso las entidades lo definen como muy "asimétrico"

: el Debin sólo permite "traer" plata sólo desde cuenta bancaria. Por eso las entidades lo definen como muy "asimétrico" A medida : el Debin fue diseñado como método equivalente al débito automático, pero para pagos. No para fondeo, lo que sería un abuso de la norma

: el Debin fue diseñado como método equivalente al débito automático, pero para pagos. No para fondeo, lo que sería un abuso de la norma Seguridad : además de las credenciales de acceso, no es posible configurar cuentas de otro titular

: además de las credenciales de acceso, no es posible configurar cuentas de otro titular Futuro: utiliza tecnologías que abren la puerta al open banking, en el que el usuario comparte sus datos financieros con otras aplicaciones

Sobre los primeros ítems, un alto directivo bancario asegura que "le da ventaja por encima de los bancos. A Mercado Libre no le gusta ni la competencia ni la apertura".

Sin embargo, desde el unicornio lo leen como una avanzada del lobby bancario. Fuentes de la industria creen que "el BCRA podría haber mantenido el Debin como alternativa, para no romper lo que funcionaba bien".

Si bien bien las transferencias pull se trabajaron en mesas técnicas en las que participaron referentes de la banca y las fintech, lo cierto es sólo contempla la función spot del Debin, es decir, las transferencias individuales. Pero no permite la modalidad recurrente para programar débitos cada cierto plazo de manera automática.

"El Debin solo debita de cuentas bancarias. Las transferencias pull añaden las CVU: así como te llevás el sueldo a Mercado Pago, también podés mandarte plata de la billetera al banco. Nivelan la cancha", confía a iProUP un importante directivo bancario.

Así, el cierre evita una práctica cada vez más frecuente en épocas de inflación: programar que los 10 de cada mes se envíe dinero desde la cuenta sueldo a la billetera y hacerlo rendir en el fondo de inversión. Luego, a medida que llegan los vencimientos, enviar los pesos necesarios al banco para, por ejemplo, pagar la tarjeta. Desde el 1º de diciembre, ya no será posible.

Mercado Pago comunicó a los usuarios que desde diciembre no se podrá usar el Debin

Algunas fintech ven con cierto desdén que "otra vez Mercado Libre se haya cortado solo". Más, teniendo en cuenta que fue un tema consensuado para avanzar en el open banking, que promete más negocios para las financieras digitales que buscan mayor interrelación con los productos de la banca.

"El nuevo BCRA tiene que resolver antes las Leliq, pero el open banking estará en la lista. Las entidades están trabajando para preparar la infraestructura ya sea para lectura (consultar saldos) o escritura (iniciar pagos) de datos. Eso corre con tecnología Auth2.0, que implementemos para transferencias pull", remarcan un ejecutivo bancario.

Pero directivos del mercado financiero aseguran que el acatamiento a regañadientes de la resolución tiene como finalidad embarrar la cancha para desviar la atención sobre otro gran negocio, en el que tiene mejores cartas que jugar.

Tres fuentes confirmaron a iProUP que la firma nacida en Saavedra presentó ante la Justicia una "medida cautelar de 16 páginas" para exigir al BCRA que postergue la medida. El plan consiste en estirar el plazo hasta abril. Un dato clave del nuevo Gobierno podría hacer la diferencia.

El gran negocio: la otra pelea por el dinero digital

El 1 de diciembre también es el deadline para la entrada en vigencia del QR tarjeta, una cuestión en la que Mercado Pago juega "en su cancha": en cambio, con el Debin, el BCRA puede pedir a la cámara compensadora (COELSA) que lo apague para que ningún jugador pueda usarlo.

Algunas billeteras, como MODO y Ualá, ya tenían acceso a Transferencias Pull

Paula Arregui, gerente de Operaciones de Mercado Pago, había adelantado que no se iba a llegar a la fecha porque hacía falta ecualizar intereses: "Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: 'Listo, ahora quiero usarla gratis'. No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta viniendo a empatar este partido", es el argumento que esgrime la ejecutiva.

En este aspecto, además, tiene más para perder que para ganar: el QR Tarjeta le pondrá un tope a la comisión que pueden cobrar los aceptadores al comercio, que puede ser similar a la tarifa regulada por la Secretaría de Comercio para los POS: hasta 0,8% para débito y 1,8% para crédito.

Hoy, las fintech deben pasar por uno de los dos adquirientes: Fiserv (Clover, POSNet) y Prisma (Payway, ex LaPOS). Por lo tanto, el cargo que perciben es superior:

Mercado Libre: hasta 3,39% en débito y 6,99% en crédito o prepaga, con acreditación inmediata

Ualá Bis: 2,9% y 4,9%, respectivamente, con recepción del dinero instantánea

Sin embargo, fuentes confirman a iProUP que Mercado Pago consiguió la figura de autoadquirente: se conecta directamente a las redes de las tarjetas, que le da libertad para fijar comisiones más bajas. Varios ejecutivos confían a iProUP que firmaron convenios de tarifas aún más bajas que las de los adquirientes.

Así, un importante analista del sector anticipa que Mercado Pago podría realizar una de las siguientes acciones el viernes:

" Aceptar tarjetas en su QR . Es de muy baja probabilidad, porque no enviaron la documentación a otras plataformas"

. Es de a otras plataformas" " Incumplirá : se podrá pagar con tarjeta con Mercado Pago, pero otras apps no podrán abonar con plásticos en sus QR"

: se podrá pagar con tarjeta con Mercado Pago, pero otras apps no podrán abonar con plásticos en sus QR" "No cobrará con ninguna tarjeta: eso lo dejaría en cumplimiento"

"Es muy probable que se dé este tercer escenario porque no le gusta quedar en incumplimiento: cumple y critica a todos. Pero también el BCRA podría postergar más la norma. Sería muy injusto, porque varios bancos invirtieron para subirse", completa.

Una fuente del sector de pagos también adhiere a la tercera opción. "Es muy probable. Recibimos consultas de comercios a los que les llegó un aviso de que dejaría de aceptar tarjetas para pagos QR", completa.

Hoy, sólo Mercado Pago y MODO están obligados a cumplir con esta regulación, ya que son las únicas apps que enrolan tarjetas de varios emisores. En la billetera de los bancos ya está disponible desde hace tiempo y hasta generó una "interconexión" para que todas entidades participantes se suban a las transferencias pull.

Otro analista del sector asegura a iProUP que Mercado Pago está "comprando tiempo" esperando un guiño de Milei. Más teniendo en cuenta que en los últimos días circuló que Federico Sturzenegger liderará la cartera de Modernización del libertario.

Durante su paso como presidente del BCRA en el mandato macrista, el economista potenció las herramientas fintech, con mesas de innovación que fueron muy celebradas por la industria. En ese lapso, además, dos funcionarios crearon el Debin: Lucas Llach y Horacio Tomás Liendo, hoy director Sr. de Legales de Mercado Libre.