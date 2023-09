Sturzenegger y el fin del Debin: "No hay que perjudicar a la gente para que los bancos estén tranquilos"

Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, salió a responder sobre la decisión de la autoridad monetaria de desactivar el Debin, un tema que enfrenta a bancos y fintech.

Fin del Debin: qué dijo Sturzenegger

"En 2016, Lucas Llach y Horacio Liendo (ex vicepresidente y director del BCRA, respectivamente), en el contexto de una liberalización del sector de pagos, me insistieron en habilitar el Debin. El Debin es como el débito automático que conocemos de las tarjetas pero instantáneo. Una autorización para que un tercero saque plata de tu cuenta", señaló el economista.

Además, remarcó: "Al principio, no veía cuánto podía sumar a las transferencias inmediatas que ya habíamos implementado, pero quien era yo para saber lo que el mercado podía inventar. Y como nuestro rol como funcionarios es dar libertad para que el mercado haga su magia, no dudé en ir para adelante".

En este sentido, resaltó que "Mercado Pago armó un esquema donde la gente puede, desde una aplicación, transferir de sus cuentas hacia Mercado Pago. Hasta ahí nadie levantó ninguna queja. El tema se puso interesante cuando Mercado Pago decidió pagar una alta tasa de interés en esas cuentas".

Según Sturzenegger, "eso es como que la gente tuviera una caja de ahorro q en vez de pagar 0% paga 100%. No le quiero hacer propaganda a Mercado Pago, pero este es el tipo de presión competitiva que hay que generar en una economía. Y la presión se hizo sentir de inmediato".

"Para los que creen q el Estado siempre protege a la gente, les cuento que cuando llegamos al Central les estaba prohibido a los bancos competir pagando en cajas de ahorro. Lobby de 'alguien' que usó al Estado para coordinar un acuerdo de precios. En muchas ocasiones, el Estado desprotege", disparó.

En general trato de no comentar sobre las acciones del BCRA, pero tanto me han preguntado hoy los periodistas que quiero aclarar el tema este de Mercado Libre. Abro hilo. 1/8 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 26, 2023

Por ello, aseguró que la desactivación del Debin "es una traba a esta competencia que obliga a bancos a empardar la oferta de Mercado Pago. Nunca deberíamos perjudicar a la gente para q los bancos (o quien sea) se la tomen más tranquilos. Pero como decía mi abuelo 'para qué hacerla sencilla si la podés complicar'".

Por último, resaltó que "los yankees dicen if ain’t broke don’t fix it (no lo arregles si funciona). Acá había algo que, no solo funcionaba, sino que generaba valor para milliones de argentinos. Hacerles la vida más difícil no es el camino para construir una sociedad más rica. Y más inclusiva".

Fin del Debin: la posición de Mercado Pago

Marcos Galperin, desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), lanzó un desafío directo a las nuevas regulaciones del Banco Central (BCRA) que afectarían a millones de usuarios de Mercado Pago y del ecosistema fintech.

El empresario y creador del unicornio albiceleste Mercado Libre se despachó con un breve (pero contundente) mensaje en referencia a la situación de la popular billetera digital frente a las normas anunciadas por el BCRA: "No lo rompieron, y no lo van a poder romper tampoco".

La disputa gira en torno a la eliminación del débito inmediato (Debin) en favor del método de transacción inmediata "pull" (TIP), una medida que desde Mercado Pago consideran perjudicial para la experiencia de los usuarios y la inclusión financiera en Argentina.

El mensaje de Marcos Galperin

La compañía argumenta que el cambio propuesto por el Banco Central introduce más complicaciones para los usuarios y que, según sus pruebas, el 90% de las personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital utilizando el nuevo método.

Afirman que el débito inmediato es el medio de transferencia más seguro, con una tasa de fraude del 0,02% en el total de las transacciones.

En un contexto de alta inflación, Mercado Pago sostiene que los bancos buscan obstaculizar a los argentinos para que no puedan enviar dinero a sus cuentas digitales, que actualmente rinden un 94,6% anual en promedio en su plataforma.

La billetera digital se ha convertido en una herramienta esencial para protegerse, al menos parcialmente, contra la pérdida del poder adquisitivo.

La respuesta del Banco Central

El Banco Central, liderado por Miguel Ángel Pesce, ha salido al cruce de estas afirmaciones con un comunicado oficial.

Desde la entidad argumentan que el Debin no está diseñado para transferencias entre cuentas, sino para pequeños negocios como clubes, escuelas o kioscos.

Además, aseguran que estas medidas fueron consensuadas a principios de año en el ámbito de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina.

La batalla entre Mercado Pago y el Banco Central continúa, y los usuarios son los que esperan una solución que no afecte negativamente su experiencia financiera en un momento económico delicado.

