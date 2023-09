Mercado Pago ratifica que no se subirá al QR Tarjeta: la razón detrás de la decisión que dejó "pintado" al BCRA

La billetera más usada del país aseguró que en los 45 días que propuso el Banco Central tampoco se avanzará en la interoperabilidad de las tarjetas

La pelea entre Mercado Pago y los bancos por el denominado "QR Tarjeta" está que arde. Tal como anticipó en exclusiva iProUP, el unicornio pidió una postergación para su implementación, que luego confirmó el Banco Central. Y ahora la firma reconoció el porqué de la decisión.

El sistema Transferencias 3.0 permite, hasta el momento, que todo QR sea leído por cualquier billetera y abonar con dinero en cuenta (bancaria o fintech), con una comisión para el comercio de 0,8%. Sólo se puede abonar con tarjeta si el código y la app pertenecen a la misma empresa, que tiene libertad para fijar la tasa.

En mayo pasado, la autoridad monetaria exigió que el sistema se abra a las tarjetas de crédito luego del fuerte lobby bancario, fijando el 1 de septiembre como deadline. Pero luego dio marcha atrás y retrasó la medida 45 días.

QR Tarjeta: por qué Mercado Pago no se sube

Fuentes cercanas al unicornio habían indicado a iProUP que "Mercado Pago pidió crear un estándar para todo el sistema. Un 'idioma común' que integre a todos los actores del sector, como bancos, fintech, agregadores, tarjetas; cumpliendo con normas de seguridad y prevención de fraude. Además la norma es muy confusa y compleja".

Eso recién se consensuó en agosto, lo que involucraba diferentes tecnologías como tokenización de credenciales para el pago "no presente", para asegurarse que quien paga es el titular. "Tranferencias 3.0 se lanzó después de 13 meses de trabajo informático y regulatorio. No se podía hacer esta nueva actualización en tres meses y medio", refuerzan.

Estos mismos argumentos fueron esgrimidos por Paula Arregui, CCO de Mercado Pago, quien en el evento Nuevo Dinero ofreció una extensa explicación sobre cómo el unicornio "se puso al hombro" la tarea de expandir los pagos con QR desde 2018 y que ahora los bancos se quieren colgar con todo el trabajo ya hecho.

La ejecutiva comparó esta regulación con la reciente normativa que permite a jugadores no bancarios a tener sus propios cajeros automáticos.

"Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: 'Listo, ahora quiero usarla gratis'. No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta viniendo a empatar este partido", señaló Arregui.

En la banca, los dichos no sonaron del todo bien. Un alto directivo de la industria, dispara a iProUP que "todo esto demuestra que el Banco Central está pintado", ya que Mercado Pago finalmente pudo fijar sus términos, además de remarcar que "al final no eran cuestiones técnicas, era por la plata".

En igual sintonía, uno de sus colegas remarca a este medio que "la postergación de la medida es la aceptación de la derrota" del organismo frente a la firma nacida en Saavedra. Así, por el momento, de las dos billeteras que permiten enrolar tarjetas de terceros, sólo MODO cumple la normativa y es interoperable con:

Nave (Galicia)

MasPagos (Banco Nación)

SíPago (Credicoop)

Taca Taca (Banco de Córdoba)

Getnet (Santander)

Plus Pagos (Grupo Petersen)

Fuentes cercanas al unicornio aseguran a iProUP que esto se debe a que "MODO creó su propio sistema y los mismos bancos que participan de la infraestructura ya lo tenían implementado".

QR Tarjeta: el gran negocio de Mercado Pago

Nadie le discute a Mercado Pago su rol de pionero de los pagos QR, ya que realizó una fuerte inversión no sólo en tecnología, sino en "capacitar" a usuarios y comercios en el uso del QR, que luego aprovechó toda la industria.

Arregui dio a entender que estos nuevos 45 días son simbólicos. "Ya está superhablado. Es una prórroga para ver dónde quedamos y dónde reacomodamos. Pero desde lo técnico y lo comercial estamos bastante lejos", disparó.

"Hay un tiempo con la calidad técnica y lo otro con acuerdos más comerciales", señaló la ejecutiva, quien resaltó que "en Transferencias 3.0 se pusieron los incentivos de esa manera, sobre todo para crear la red del pequeño comerciante. Eso tiene un costo de desarrollo y una inversión que las empresas hacemos. Tenemos que llegar a que la colaboración de la industria sea un win-win".

En efecto, el unicornio tiene una razón de peso para no subirse. En la actualidad, sólo dos empresas ofrecen la "última milla" de los pagos con plásticos: Fiserv y Prisma, que se conectan de forma directa a las redes de las tarjetas y cobran a los comercios comisiones máximas dispuestas por el BCRA: 0,8% para débito y 1,8% para crédito.

Se trata de las tarifas más bajas del sector y que sólo aplican los QR de algunos sistemas de cobro bancarios (MODO, Galicia Nave, etc), pues usan la infraestructura de esas dos compañías, ya sea en los códigos "en papel" o los dinámicos creados en los terminales de Prisma (Payway) o Fiserv (Clover y POSNet).

Esto permite que MODO acumule las promociones propias a las específicas de cada banco. En cambio, las fintech (como Ualá Bis) deben subirse a las redes de estas empresas, sumando costos operativos que trasladan a los comercios.

Según confirmaron en el sector a iProUP, Mercado Pago en Latinoamérica logró la figura de autoadquirente: se conecta directamente a las redes de las tarjetas y puede manejar comisiones con total libertad.

Fuentes cercanas al unicornio confirman a iProUP que avanzó en esta figura, pero "todavía no está operativa". Otros ejecutivos de la industrai aseguran que sí y esto le permite establecer tarifas más bajas a comercios sin incurrir en dumping: esos cargos son máximos y la normativa no impone mínimos.

"Nos cobra comisiones sensiblemente menores a las de mercado, por eso lo incluimos en nuestras cajas", dice a iProUP el gerente de una cadena de consumo masivo top que ya lo implementó. Lo mismo ocurriría con estaciones de servicio, supermercados, farmacias, etcétera.

En Mercado Pago afirman que falta un "estándar común" para la industria y por eso pidió la postergación

Sin embargo, para clientes "generales" impone una comisión de hasta 4,3% para cobros con crédito y prepaga (acreditación en 10 días). Es decir, más del doble del 1,8% que percibe MODO (acreditación en 8 días). O más del triple: 6,39% para tener el cash en el momento en la billetera.

"Son cosas distintas: Mercado Pago ofrece un servicio de pagos sin contrato ni pago mensual, una cuenta digital gratuita que remunera saldos cuando los bancos dan cero y te cobran mantenimiento. Es otro modelo", agregan fuentes cercanas al unicornio.

Por el momento, desde la banca critican al unicornio por desobedecer la normativa. Por el otro, Mercado Libre pide mayores incentivos que le aseguren un retorno de la inversión de los últimos seis años. En el medio, el Gobierno ve truncar una normativa que terminó no beneficiando a nadie y recién se resolverá con la próxima gestión.

Te puede interesar Al alcance de la mano: cómo usar tus pesos para dolarizarte y ganar una tasa que triplica la del plazo fijo

Informe: AMD