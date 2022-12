Apostás u$s1, si ganás te dan u$s1.000 y si perdés recuperás la plata: cómo es la lotería cripto furor en Argentina

Las criptomonedas no sólo sirven para invertir: también permiten jugar a la lotería "de ahorro" en la que si no se gana se recupera el capital

La lotería clásica supone comprar un boleto o billete, esperar el día del sorteo y tener la suerte de hacerse con un premio.

Pero las criptomonedas tienen su propia versión, en la que nunca se "pierde". Se trata de las no-loss lottery (lotería de no pérdida), en la que solo hay que comprar un ticket y, de no salir sorteado, los fondos utilizados no se pierden, sino que sirven para la próxima jugada.

Lotería cripto: cómo funciona

En una lotería clásica, sólo uno gana y el resto pierde. Pero en el universo cripto existe una modalidad en la que uno se queda con el pozo al tiempo que los demás conservan la inversión. La más utilizada es PoolTogether.

"Comprás tus tickets y participás de un sorteo por un premio. Si vos no ganás, recuperás tus fondos", asegura a iProUP Nahuel Burbach, ejecutivo de Pool Together para Latinoamérica.

Así explica su funcionamiento: "Se toma todo el dinero y se coloca en un protocolo que devuelve interés, bajo un contrato inteligente, que se sortean entre los participantes". De esta manera:

Los que pierden el sorteo pueden retirar sus fondos o reingresarlos para el próximo sorteo

Es posible dejarlos por el tiempo que se desee y salir en cualquier momento

La apuesta mínima es un ticket que vale un USDC (un dólar)

A mayor cantidad de tickets, mayores chances de quedarse con el premio

Un contrato inteligente es el encargado de sortear el premio y transferir los fondos al ganador. El desarrollo es de código abierto y auditado por dos empresas, entre ellas la argentina OpenZeppelin, candidata a ser unicornio.

Además, el sistema es anónimo: se requiere una billetera sin custodia (Metamask, Trust o Math), en la que habrá que cargarle USDC mediante las redes Ethereum (ofrece mayores premios, pero también las comisiones por operar son más altas), Polygon u Optimism. Todo funciona, según Burbach, en "una interfaz muy intuitiva, similar a la de Mercado Pago".

PoolTogether es un éxito en el país: Argentina está en top-10 en cantidad de usuarios a nivel global y es líder entre las naciones de habla hispana.

Burbach destaca que "el solo hecho de tener los tickets te permite ganar recompensas pasivas constantemente en POOL, el token nativo del protocolo, aparte de tener la posibilidad de ganar cada sorteo en el que estás participando".

"Podés comprar 100 tickets y participar por el pozo. Te podés unir a otras personas con las mismas intenciones: si el grupo gana el premio, se reparte entre los integrantes", añade. Como muestra del crecimiento de PoolTogehter, Burbach destaca algunos hitos que la plataforma logró en 2022:

Más de u$s3 millones repartidos

Top 10 de aplicaciones de Ethereum más usadas

Máximo histórico en cantidad de depositantes y de fondos

Posibilidad de delegar premios, usado generalmente con fines benéficos

Hay varias jugadas semanales que van desde los 500 hasta los 2.000 dólares. En todos los casos, el funcionamiento es similar: el ticket que no gana se puede volver a apostar en el próximo sorteo o retirarlo a la billetera.

Lotería cripto: cómo genera ganancias

Los premios de las loterías de "no pérdida" se basan en poner a rendir la recaudación en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), en los que un contrato inteligente se encarga de recibir, invertir y repartir los fondos de manera automática, sin la intervención de empresas o personas, y de manera transparente y auditable.

"El mundo DeFi incentiva a que la gente coloque su capital a disposición de otra persona. Los más comunes son los Automated Market Makers, que te premian con un interés por prestar tus fondos", revela a iProUP Manuel Beaudroit, experto en monedas digitales y fundador de Belo.

PoolTogether permite jugar con USDC en tres redes: Ethereum, Polygon y Optimism

El experto remarca que "hay agregadores de plataformas, como Yearn.Finance, que optimizan tu inversión para lograr el mayor rendimiento posible. Son contratos inteligentes que matchean oferta y demanda para crear liquidez de mercado".

Nicolás Verderosa, CEO de Gangster Paradise, revela a iProUP que existen dos formas básicas de generar rendimientos:

Staking : "El usuario deposita monedas durante el tiempo que desee en un contrato que le otorga rendimiento en ese mismo activo , un funcionamiento similar al plazo fijo "

: "El usuario deposita monedas durante el tiempo que desee en un que le otorga , un funcionamiento similar al " Farming: "Se agregan monedas de dos tokens que formen un par de liquidez, por ejemplo, por ejemplo, KAI y Ether. El usuario accede a una especie de 'recibo' que luego puede cambiar por más tokens. Pero es más riesgoso: se puede perder dinero si el valor de uno de los tokens baja"

¿Cómo se genera esta rentabilidad? Según Verderosa, en blockchains cuyo protocolo es Proof of Stake (PoS o Prueba de participación) no hay minería, sino que los usuarios con más monedas validan transacciones y reciben recompensas por ello.

Entonces, toman la liquidez de otros usuarios para aumentar sus chances y comparten ganancias, otorgando cerca de 12% anual. Además, recomienda los protocolos Bakeryswap (que corre en Binance Smart Chain) o Becoswap (que se ejecuta en la red de KardiaChain) para hacer staking.

Burbach resalta el caso de TokenSets, plataforma en la que los argentinos ocupan el noveno puesto mundial, que ofrece diferentes formas de inversión:

Portafolio seguro : "Estrategias conocidas de análisis técnicos que ya demostraron buen rendimiento histórico"

: "Estrategias conocidas de que ya demostraron buen rendimiento histórico" Cartera social : "Los traders plantean sus estrategias de manera pública a cambio de un pequeño porcentaje", afirma. En este caso, se pueden seguir a gurúes y replicar su apuesta

: "Los traders plantean sus estrategias de manera pública a cambio de un pequeño porcentaje", afirma. En este caso, se pueden su apuesta Pools: "Hay índices armados con canastas de activos para no exponerse a uno solo en particular"

"Los rendimientos, en general, pueden ser del 15% anual aproximadamente", dependiendo de las monedas en cuestión, si bien pueden surgir oportunidades inéditas. "A veces, hay mucha demanda de un activo y poca oferta y las tasas a veces se disparan al 1.000% anual", asegura Beaudroit.

Finanzas descentralizadas: cómo operar

Para operar en DeFi, primero hay que contar con una billetera sin custodia, en la que el usuario tiene su propia llave privada o frase semilla para gestionar los fondos por sí mismo. Entre las más usadas se destacan Metamask, Math, Trust, Klever y Atomic Wallet, entre otras. Las dos primeras, además de ser apps, ofrecen una extensión para Chrome.

Para usar PoolTogether es necesario usar una billetera sin custodia como Metamask, Math o Trust

En el caso de Math, luego de descargar la aplicación habrá que seguir los siguientes pasos, similares en las apps de este tipo:

Elegir la red (Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, etcétera) con la que se quiera operar. Por ejemplo, Ethereum

(Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, etcétera) con la que se quiera operar. Por ejemplo, El sistema preguntará si se quiere crear o importar una billetera . Elegir la primera opción en caso de que no se posea una cuenta cripto

. Elegir la primera opción en caso de que no se posea una cuenta cripto Luego hay que ingresar un nombre con el que se desee identificar la billetera. Por ejemplo, Cuenta en ETH

la billetera. Por ejemplo, Ingresar un usuario y contraseña para validar cada operación que se realice. Confirmarla, pulsar la casilla de términos y condiciones (leerlos antes), y pulsar Aceptar

que se realice. Confirmarla, pulsar la casilla de términos y condiciones (leerlos antes), y pulsar Se mostrará la frase semilla : 12 palabras que hay que anotar en un papel y guardar en un lugar seguro , ya que si se extravía también se perderán los fondos. Presionar He escrito

: , ya que si se extravía también se perderán los fondos. Presionar A continuación, estarán esas palabras en un orden al azar, por lo que habrá que arrastrarlas hacia el panel superior respetando la secuencia original. Pulsar Confirmar

original. Pulsar El proceso debe repetirse por cada red diferente (Bitcoin, Ethereum, Polygon, etc.) con la que se desee operar

Una vez que se tiene la billetera y se le cargan fondos, habrá que ir al botón Dapp Browser y escribir pooltogether.app como se haría en un navegador convencional para jugar a la lotería de ahorro. También es posible usar otras opciones de inversión:

Synthetix.io: ofrece versiones tokenizadas de varias monedas soberanas , como dólar, euro, yenes y libras esterlinas

ofrece versiones tokenizadas de varias , como dólar, euro, yenes y libras esterlinas Mirrorprotocol.app: permite acceder a acciones " c ripto" de Apple, Amazon, Google, Microsoft y Netflix , entre otras

permite acceder a , entre otras Dap.ps: este directorio de aplicaciones descentralizadas permitirá buscar otros protocolos en la categoría DeFi. Es clave leer las reseñas de otros usuarios e investigar bien antes de invertir

De esta forma, el usuario podrá invertir y ahorrar de manera simple, descentralizada y privada, con todo el poder que la criptoeconomía pone en sus manos.