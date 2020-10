Monedas digitales emitidas por Estados: mientras siete bancos centrales las analizan, China dio el puntapié inicial

Los bancos centrales comenzaron a mirar de cerca las monedas digitales después de que Facebook anunció Libra, respaldada por deuda del gobierno

Un grupo de siete grandes bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, expuso el viernes cómo podría ser una moneda digital para ayudar a ponerse al día "el camino abierto" por China y adelantarse a los proyectos privados como Libra de Facebook Inc.

Los bancos centrales y el Banco de Pagos Internacionales (BPI), dijeron que las características principales deben incluir la resistencia, la disponibilidad a bajo o ningún costo, normas adecuadas y un marco jurídico claro, y un rol adecuado para el sector privado.

Los bancos centrales deben mantenerse al día para evitar que el sector privado llene los vacíos de pago de manera inadecuada

Los planes

El vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE) y presidente de un comité del BPI sobre pagos, Jon Cunliffe, dijo que el aumento de los pagos sin dinero desde los confinamientos para combatir la pandemia ha acelerado la forma en que la tecnología está cambiando las formas de dinero.

Los bancos centrales comenzaron a mirar de cerca las monedas digitales después de que Facebook anunció el año pasado Libra, que estaría respaldado por una combinación de las principales monedas y deuda del gobierno. Desde entonces, el organismo que está detrás de Libra ha cambiado de planes y ahora espera lanzar varias "monedas estables" respaldadas por divisas individuales.

Los bancos centrales deben mantenerse al día para evitar que el sector privado llene los vacíos de pago de manera inadecuada, afirmó Cunliffe.

Además de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, los siete bancos centrales que se han asociado con el BPI son el Banco Central Europeo, el Banco Nacional Suizo y el Banco de Japón, pero no el Banco Popular de China (BPC).

Pero además, China ya está probando un yuan digital, con el BPC afirmando que impulsaría el alcance del yuan en un mundo actualmente dominado por el dólar.

E-yuanes

Las autoridades de Shenzhen, China, llevarán a cabo un programa piloto de distribuición gratis de 1,5 millones de dólares como parte de las pruebas de la criptomoneda lanzada por el Banco Popular de China, anuncia Sina Finance.

Según se informa, la Administración Municipal del Ciberespacio de Shenzhen organizará una lotería entre 50.000 personas seleccionadas de forma aleatoria a fin de distribuir 10 millones de e-yuanes (u$s 1,5 millones). Para participar, el usuario tiene que registrarse en el portal del 9 al 11 de octubre, proporcionando sus datos personales: nombres y apellidos, tarjeta de identificación y número de teléfono móvil.

Los ganadores tendrán acceso a una bolsa 200 yuanes (u$s 30) en moneda digital

Los ganadores tendrán acceso a una bolsa 200 yuanes (u$s 30) en moneda digital, que se podrán gastar entre el 12 y el 18 de octubre en uno de los 3.389 puntos de venta autorizados. La criptodivisa no podrá ser transferida a la cuenta de otra persona, ni convertida en efectivo. Los fondos no gastados se retirarán de las bolsas después del 18 de octubre.

El Banco Popular de China viene desarrollando una moneda digital soberana desde el año pasado. Hablando en la conferencia bancaria y financiera Sibos el lunes, Fan Yifei, el vicegobernador del Banco Popular de China, resaltó que el e-yuan fue utilizado ya en 3,13 millones de transacciones por valor de más de u$s 164 millones.