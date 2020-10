Dólar Mercado Libre: cómo comprar billetes verdes de modo legal, sin tocar cupo y en cómodas cuotas sin interés

Los argentinos descubrieron una nueva forma de operar con divisas digitales evitando las regulaciones que atañen al billete verde. Cómo funciona

En estos días, un video de Tato Bores grabado hace cuarenta años muestra la pasión de los argentinos por el billete verde y cómo se repite la historia con cada crisis económica.

"El día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a los Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país", afirmaba en uno de sus recordados monólogos.

El capocómico pintaba así un deporte nacional: personas de todos los estratos sociales iban a la City y corrían de una casa de cambio a otra para hacer la diferencia ante la actualización de la cotización en las pizarras.

Pero lo que históricamente fue una competición contra el precio de la divisa, hoy se transformó en una suerte de carrera con obstáculos ante las sucesivas restricciones que el Gobierno impuso sobre las operaciones con moneda extranjera.

Esta vez, la tecnología les ofrece nuevas herramientas a los "atletas del cepo": las monedas digitales y las plataformas de intercambio permiten acceder a un mercado legal que cotiza en "verdes".

En este contexto, una nueva maniobra cambiaria se abre paso entre los ahorristas y posibilita no sólo comprar dólares digitales a precio solidario, sino también hacerlo en cuotas sin interés. Una operación que se triplicó en las últimas semanas.

Inversión

Mercado Libre concentra hoy gran parte del comercio electrónico nacional y posee su propio brazo financiero: Mercado Pago. Además, está ofreciendo -sin saberlo- una vía para que miles de argentinos se dolaricen con financiación y la ayuda de su archienemigo.

En efecto, muchos vendedores comercializan en la vidriera del unicornio las tarjetas de regalo o gift cards de varias tiendas online para comprar diversos artículos: Apple, Google, eBay y plataformas de juegos. La más interesante es la de Amazon, competidor de la firma argentina en México y Brasil.

Los usuarios de Mercado Libre venden gift cards de Amazon para gastar en el sitio de Bezos

Estas tarjetas vienen cargadas con fondos que no sólo sirven para comprar en las plataformas del gigante estadounidense, como su marketplace y los servicios Prime Video (streaming) y computación en la nube (AWS). También ofrecen una forma indirecta de ahorrar en dólares.

Usuarios de Mercado Libre ofrecen las Amazon Gift Cards a un valor de 138 pesos por dólar (similar al "solidario", que hoy está en $135). Como estas tarjetas son digitales, el vendedor pasa un código una vez finalizada la compra, por lo que no hay que pagar gastos de envío y el proceso es 100% online.

Pero, además, se pueden abonar con todas las ventajas de Mercado Pago, como las tres o seis cuotas sin interés con las tarjetas que participan de las promos . También es posible pagar con los préstamos que propone Mercado Crédito.

Las tarjetas de regalo se pueden comprar en cuotas sin interés

El premio mayor es convertir en dinero los fondos de esas giftcards, por medio de plataformas P2P (persona a persona) que les permiten a los usuarios venderles estos saldos digitales a muchos otros que quieren comprarlos, y cancelarlos con una transferencia, monedas digitales o el crédito en otro procesador de pagos como PayPal.

"Las ventas de las gift cards de Amazon vienen creciendo más de 200% en la Argentina", confía en exclusiva a iProUP Magdiela Rivas, gerente para Latinoamérica de Paxful, una de las plataformas P2P más usadas en el país, especialmente para intercambiar criptomonedas.

Así, los argentinos se contactan con muchos usuarios interesados en esas tarjetas de regalo para recibir cobros en Bitcoin o en Tether (que guarda paridad 1-1 con el dólar).

Por lo pronto, se conseguirá un valor menor al nominal de la tarjeta. En promedio, se están aceptando u$s0,84 por dólar, por lo que el billete estadounidense se adquiere a un valor cercano al del blue pero de manera legal, online y, lo que es mejor, hasta con financiación sin interés.

Usar los fondos

Paxful integra una billetera de monedas digitales dentro de la plataforma, por lo que la acreditación de los activos se realiza en tiempo récord.

"Varía dependiendo el método de pago y el tráfico en la red, pero el promedio es de 5 a 10 minutos", asegura Rivas. La operatoria es simple, ya que se trata de un marketplace en el que:

Un usuario (vendedor) publica una oferta para vender giftcards, Bitcoin y otros saldos virtuales

(vendedor) una para vender y otros virtuales Otra persona (el comprador) encuentra esa propuesta a través del buscador e inicia el proceso de compra

(el comprador) encuentra esa propuesta a través del buscador e el proceso de Una vez cerrada la operación, el sistema indica a ambas partes los pasos a seguir para traspasar los fondos

"Aseguramos que la transacción sea segura por medio del servicio de garantía o escrow. Tiene como objetivo asegurar una experiencia de transacciones justa para ambas partes", remarca la directiva.

En plataformas P2P como PaxFul se pueden vender las tarjetas de regalo a cambio de criptomonedas

Según Rivas, "ante la dificultad de acceder al dólar, moneda elegida por excelencia por los ciudadanos como forma de ahorro, el bitcoin se convirtió en la opción digital para acceder a la divisa norteamericana".

La ejecutiva revela que la compra de esta moneda líder creció 182% en volumen en las últimas semanas y 60% en número de operaciones. Por cierto, este repunte no corresponde únicamente a ahorristas.

"Los profesionales freelance prefieren solicitar Bitcoin como forma de pago, ya que cobran su equivalente en dólares y pueden venderlos al tipo de cambio informal en vez de recibirlos en una cuenta bancaria pesificado al oficial", subraya la gerente de PaxFul para la región.

Además, señala que también se utiliza "para enviar remesas sin pagar las altas comisiones que cobran los servicios de transferencias internacionales, que además tienen un tope y demasiadas trabas".

Al tener los pagos en bitcoin o tether acreditados en su cuenta de PaxFul, los usuarios también pueden convertirlos en pesos (en un valor cercano al solidario) y "traerlos" a una caja de ahorro o billetera digital argentina en caso de requerirlo.

"Los métodos más usados son transferencias bancarias, Mercado Pago, abono en persona, Payoneer, PayPal y Ualá", remarca Rivas.

No sólo eso: también es posible trasladar los saldos en Tether a una billetera de tokens de ethereum (como Status, Argent o Zerion) para aprovechar las opciones de inversión que despliegan las finanzas descentralizadas (DeFi), como por ejemplo:

Plazos fijos: es posible depositar fondos y obtener una rentabilidad del 7% en divisa estadounidense (el doble de lo que suelen dar las entidades tradicionales en el país)

es posible fondos y obtener una del 7% en divisa estadounidense (el de lo que suelen dar las en el país) Fondos comunes de inversión: se puede apostar por una canasta de activos, aunque con alta volatilidad. Además, ofrece dos variantes interesantes: Automatizada: un contrato inteligente va moviendo los fondos hacia las inversiones con mayor rendimiento Social: es factible imitar las carteras de gurús reconocidos en esta industria y obtener sus mismas tasas de rentabilidad

de inversión: se puede apostar por una aunque con alta volatilidad. Además, ofrece dos variantes interesantes: Transferencias: puede enviarse dinero digital a contactos en agenda, sin importar dónde se encuentren y al instante

puede digital a en sin importar dónde se encuentren y al instante Cuentas remuneradas: Sablier es un protocolo que posibilita ganar dinero cada día y retirarlo cuando se desee

Otra opción es cambiar esas monedas digitales y enviarlas a un banco digital del exterior, como el suizo Dukascopy, que permite a cualquier argentino abrir una caja de ahorro multidivisa y una tarjeta de débito gratuita con el único requisito de contar con un pasaporte argentino.

En este caso, se puede usar la plataforma P2P argentina Saldo.com.ar para transferir los fondos en Bitcoin a una cuenta bancaria en euros. Aunque no es la opción más conveniente: en todo el proceso, los 100 dólares de la gift card se convertirán en 67 euros (u$s79), por lo que se habrán gastado $157 por cada dólar. El precio por saltar todas las vallas.

100% legal

Las operaciones con plataformas de fondos digitales y monedas virtuales suelen estar en un gris legal y tributario. Si bien el Banco Central impidió las recargas con tarjetas en PayPal, los expertos afirman que es lícito cobrar trabajos y operar con saldos de plataformas.

"Como te abonan por un servicio digital, se trata de un pago en especie. No tenés obligación de liquidarlo, porque ese dinero no está en ningún lado", afirma a iProUP Guillermo Navarro, abogado experto en derecho tecnológico y fundador del estudio Bildenex.

Y ejemplifica: "Una remuneración por PayPal o Bitcoins es como que te paguen con un kilo de sal. No tengo obligación de declarar algo que no es dinero y, técnicamente, un saldo digital no es dinero".

En el caso de recibir honorarios, Navarro advierte que "existe la obligación de facturar el servicio, pero para muchas actividades el emisor de los fondos no requiere una factura".

"Si se hace una factura E, hay 180 días para cobrar. Los fondos digitales no son regulados el por Banco Central, pero siguen siéndolo por AFIP por la obligación tributaria", señala.

Navarro remarca que PayPal no es una entidad financiera, "porque si quiebra, no hay garantía ni regulador que asegure que recupere los fondos". Además, asegura que un servicio profesional al exterior "se presta y se cobra en otro país, por lo que tampoco existe la obligación de declararlo".

Sin embargo, Navarro indica que "al ingresar esos fondos al sistema bancario argentino o al vincularlo a un banco o fintech local, sí existe la obligación de hacerlo".

En medio de la maraña de regulaciones y de tanta incertidumbre, algo que sí es seguro es que los argentinos superan todos los obstáculos para llegar a su meta: el billete verde. Por cierto, ya tienen colgada en su pecho la medalla de oro al olimpismo cambiario.