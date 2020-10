China avanza para ser potencia en dinero digital: comenzó las pruebas del e-yuan y regalará u$s1,5 millones

Los ganadores tendrán acceso a 200 yuanes (u$s 30) en moneda digital, que se podrán gastar entre el 12 y el 18 de octubre en 3.389 puntos de venta

Las autoridades de Shenzhen, China, llevarán a cabo un programa piloto de distribuición gratis de 1,5 millones de dólares como parte de las pruebas de la criptomoneda lanzada por el Banco Popular de China, anuncia Sina Finance.

Según se informa, la Administración Municipal del Ciberespacio de Shenzhen organizará una lotería entre 50.000 personas seleccionadas de forma aleatoria a fin de distribuir 10 millones de e-yuanes (u$s 1,5 millones). Para participar, el usuario tiene que registrarse en el portal del 9 al 11 de octubre, proporcionando sus datos personales: nombres y apellidos, tarjeta de identificación y número de teléfono móvil.

La apuesta

Los ganadores tendrán acceso a una bolsa 200 yuanes (u$s 30) en moneda digital, que se podrán gastar entre el 12 y el 18 de octubre en uno de los 3.389 puntos de venta autorizados. La criptodivisa no podrá ser transferida a la cuenta de otra persona, ni convertida en efectivo. Los fondos no gastados se retirarán de las bolsas después del 18 de octubre.

El Banco Popular de China viene desarrollando una moneda digital soberana desde el año pasado. Hablando en la conferencia bancaria y financiera Sibos el lunes, Fan Yifei, el vicegobernador del Banco Popular de China, resaltó que el e-yuan fue utilizado ya en 3,13 millones de transacciones por valor de más de u$s 164 millones.

El nuevo jugador

El brazo fintech de JD.com, uno de los principales sitios de comercio electrónico de China, se asoció al Instituto de Investigación de Monedas Digitales del Banco Popular de China para participar del megaexperimento que lleva la segunda potencia global para emitir su yen digital.

De este modo, la compañía se comprometió con la autoridad monetaria oriental para promover el desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas blockchain, además de incentivar la creación de billeteras que admitan la moneda virtual de China.

"Se completó la fase de desarrollo del yuan digital", indicaron funcionarios del Banco Popular de China, en lo que supone un avance de la nación asiática para instaurar una divisa virtual que no sólo se usaría para el intercambio en su territorio, sino también para reemplazar al dólar en el comercio internacional.

En efecto, la nación asiática posee un fuerte entramado de tiendas de comercio electrónico, tanto minoristas como mayoristas, que venden online a todo el mundo, además de concentrar gran parte de la manufactura global.

Así, la firma se unió a otros socios tecnológicos importantes, como la "app estilo Uber" DiDi Chuxing (conocida como el Uber chino) y la plataforma de ecommerce mayorista Meituan Dianping, que ya participan de las pruebas piloto.