¿Cuánto hay que poner?: por la crisis, argentinos invierten en franquicias 4.0 y apuestan a marcas reconocidas

Desde una app de lavandería, hasta comidas listas que se compran online: las franquicias "techi" prometen ser las que brindan más chances de crecimiento

La crisis no impide que muchas personas sigan apostando a negocios propios. Con ahorros que se licúan con la devaluación y la inflación, la necesidad de emprender no sólo luce atractiva, sino también necesaria.

En este sentido, el sistema de franquicias se les presenta a muchos como ideal, ya que les permite apostar por firmas ya establecidas en el mercado. Tanto es así que, pese al desplome del consumo y al contexto recesivo, los índices de crecimiento anual de esta alternativa de inversión continúan con marcado crecimiento.

Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), ya hay más de 1.000 marcas, cerca de 37.000 puntos de venta y el negocio movió la friolera de u$s12.500 millones en 2018.

Además, el conjunto de esas marcas en operación se incrementó casi 20% ese año, mientras que el total de comercios se agrandó un 10%. Parte del éxito se debe a que el franquiciado, es decir, quien desea hacer uso de la franquicia, obtiene las siguientes ventajas:

- Reduce el riesgo, al incursionar en un negocio con resultados probados

- Utiliza a una marca prestigiosa, accede a su know how y a tecnologías innovadoras

- Recibe capacitación y soporte continuos

- Puede utilizar sistemas de control, evaluación y gestión

- Recibe los beneficios del marketing, promociones y publicidad

En el país, las opciones son cada vez más diversas. De hecho, la AAMF tiene más de 160 socios y desde la entidad dan cuenta de 212 opciones de inversión.

En todo caso, la primera duda que puede surgirle es en qué tipo de negocio le conviene incursionar.

Por lo pronto, la oferta se concentra en seis grandes rubros: gastronomía, estética y salud, capacitación, negocios especializados y servicios, siendo el primero el que lidera tanto en cantidad de franquiciados como en total de aperturas en los últimos meses.



No obstante, hay una nueva categoría que crece con fuerza en la Argentina: las llamadas franquicias "4.0". Es decir, aquellas apalancadas en las innovaciones tecnológicas.



"Son tendencia. Una franquicia que no tenga una buena base tecnológica no tendrá demasiado margen para crecer en los próximos años", sostiene Susana Perrotta, presidenta de la AAMF.

Carlos Canudas, director de Estudio Canudas, coincide: "Indudablemente, la tecnología está cambiando los hábitos de la sociedad y los negocios deben adecuarse a ese cambio. Las que basan su modelo en la innovación necesitan complementarlo con espacios físicos" .

"Los beneficios vienen de la mano de mayores márgenes brutos, escaso requerimiento de personal, velocidad de posicionamiento, alcance global y menor inversión inicial", subraya Pablo Pascolo, director de Centro Franchising.

Además, observa innovaciones en varios rubros, entre los que destaca energías renovables, salud, fintech y servicios generales, que empiezan a posicionarse como los de mayor proyección.



En general, la rentabilidad depende de cada empresa, pero tienen plazos de recupero rápidos: según Pascolo, rondan entre los 14 y los 20 meses.

Innovación con vista a la calle

Desde sus inicios, la plataforma de viajes Almundo ofrece un modelo omnicanal que combina servicios digitales con sucursales "físicas" manejadas por franquiciados.

Hacia fines de 2018 comenzó con la fuerte estrategia de expansión de los puntos de venta: hoy cuenta con 75, pero espera llegar a 170 en diciembre.

Horacio Canavesi, gerente de Ventas de Almundo, asegura que el objetivo es tener presencia en todo el país para estar cerca de los viajeros.

La empresa brinda dos tipos de franquicias que responden a modelos diferentes. Para quienes recién arrancan, propone un esquema atado a un canon inicial de u$s30.000 financiados en cuatro años.

"Además, les ofrecemos el acompañamiento de un banco que, a través de un acuerdo exclusivo, les permiten financiarse a una tasa diferencial", explica Canavesi a iProUP.

El segundo caso es el de las agencias tradicionales que se reconvierten. Para ellas, cuentan con una propuesta más flexible en la que los montos difieren dependiendo del tipo de negocio.

"Un franquiciado que opera el modelo omnicanal de Almundo y que, en paralelo, le da cumplimiento a los procesos, entiende la dinámica, el uso de herramientas y la metodología que tenemos probada. Incluso, en 12 meses puede recuperar la inversión inicial", agrega el gerente.

"Es una gran oportunidad de inversión, que combina la venta de un retail tradicional en un barrio típico con toda la potencia de una marca referente de la industria. Creemos que es el futuro y queremos brindar las dos alternativas de compra", completa Canavesi.

Yendo a otro rubro, el coworking es un concepto cada vez más difundido entre los jóvenes profesionales, ya que ofrece opciones flexibles para trabajar, sin la necesidad de estar atado a un contrato de alquiler.

En Argentina, La Maquinita es uno de los referentes del sector: posee 2.200 miembros, acumula 11 sedes en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Cuenta con 7 franquicias y planifica su expansión al resto de América Latina, apalancada en esta modalidad.

"Hoy estamos apuntando a franquicias no menores a los 1.000 m2", asegura a iProUP Martín Orlando, CEO y fundador de la compañía. Para entrar, los candidatos deben estar dispuestos a manejar el negocio al menos por un año, tener capacidad financiera demostrable y alinearse con los valores de la empresa.

Entre los beneficios, La Maquinita ofrece ser parte su red de espacios de coworking, desarrollo de layout y armado del espacio, sistemas de gestión contables como de reservas de salas y gestión de la comunidad. Ofrece capacitación constante, equipo de comercialización y desarrollo de marca.



"La inversión se recupera en 2 años", asegura el ejecutivo.

Una "tradicional" cada vez más fintech

Rapipago es un histórico el sector. La red de cobranza extrabancaria está presente a lo largo y ancho del país, gracias a un modelo de expansión que no para de crecer, aun cuando los pagos en línea ganan cada vez más fuerza entre los argentinos.

Hoy, la red cuenta con 4.800 sucursales en el país. Alejandro Pingitore, Gerente de Retail y Alianzas Comerciales de Rapipago, asegura a iProUP: "La única inversión que tiene que hacer el franquiciado es alquilar el local, luego Rapipago se encarga de lo demás". Dependiendo de la ubicación, el recupero de la inversión se da entre los 6 y 12 meses.

Para ingresar, los requisitos "están relacionados con todas las Inscripciones correspondientes de AFIP, Municipales y cumplir con un scoring crediticio", explica el ejecutivo.

Entre los beneficios, destaca "la capacitación constante y el apoyo publicitario". Además, agrega que están desarrollando otros negocios "para que los franquiciados puedan complementar la actividad actual y potenciar sus ingresos".

Gastronomía, más accesible

El rubro gastronómico es un verdadero best seller. Sin embargo, su barrera de entrada suele ser alta, debido a todos los costos que acarrea.

Los especialistas del sector aseguran que abrir una cervecería, uno de los nichos de moda, implica un ingreso de u$s90.000. En cambio, apostar por un local de Café Martínez o Havanna implica invertir no menos de u$s120.000.

En Argentina, una empresa 4.0 quiere democratizar el acceso a este mercado con una plataforma que posee un fee de ingreso más bajo, apalancada en los beneficios del online.

Simpleat fue creada por los emprendedores Tomás Iakub y Kenneth Sly. Ofrece viandas gourmet congeladas y envasadas al vacío que están listas para comer en menos de 15 minutos.

Su modelo, que también apuesta a lo híbrido, combina un local físico con cinco puntos de retiro y un ecommerce a través del cual obtienen el 70% de las ventas.

En el segundo semestre lanzarán sus franquicias para escalar y sumar presencia en el interior, ya que hasta el momento sólo operan en Capital: proyectan en Córdoba, Rosario y Mendoza. El fee para franquiciados es de u$s15.000.

La startup cuenta con una planta de producción de 800 metros cuadrados y un centro de distribución desde donde saldrán los pedidos para estas nuevas franquicias.

La ventaja de este esquema, asegura el fundador, es que el franquiciado no sólo ya recibe el producto listo para vender, sino que, a través de su plataforma online, les redirigen clientes.

"El crecimiento es exponencial. Es la mayor virtud. Somos un restaurante con mesas ilimitadas", sostiene Iakub.

En su primer año, vendieron 59.000 platos listos y con este nuevo modelo que se incorpora esperan llegar a los 170.000 para fin de este ejercicio. Además, ya tienen alianzas con firmas como Megatlon para ofrecer platos saludables a sus clientes.

Invertir en "ladrillos", 100% online

La innovación tiene ramificaciones en todo tipo de industrias. Incluso en segmentos tradicionales como el de los arquitectos, maestros mayores de obra o contratistas. Hoy, aquellos que necesiten reforzar su costado comercial y traccionar más clientes tienen una solución a mano, a un clic de distancia.

Cristian Blanco es el fundador de TuAlbañil.com, un ecommerce que ofrece servicios de contratistas para dar soluciones de pinturería, albañilería, plomería y obra. Nació en 2014 y ya lleva realizados más de 2.000 proyectos.

A partir de su experiencia como gerente de Easy, desarrolló un modelo de negocios que propone una red de contratistas franquiciados que prestan servicios de reformas y remodelaciones a través de su plataforma.

La firma Se ocupa de acercarles clientes a los profesionales, quienes pagan una comisión por cada obra vendida sin afrontar gastos fijos ni estructura.

La decisión de utilizar este esquema viene desde el inicio de la startup, que siempre tuvo como visión lograr un modelo que fuese escalable a nivel regional. Además, todas las ventas son online, por lo que no es necesario que los representantes cuenten con un local.

"Este sistema nos permitió darle un marco de control a los contratistas a través de los procedimientos, contratos y manual de operaciones", explica Blanco. Ya tiene 22 franquicias en la Argentina (espera sumar otras 10 este año), una en México y otra en Uruguay.

En Argentina, la tarifa de ingreso es de $160.000 y la comisión por cada trabajo, un 5%. "La inversión se recupera en seis meses", indica el creador de esta startup. Easy, atento al potencial de la plataforma, ya la sumó como una nueva oferta de servicio para sus clientes.



Los rubros son variados pero el modelo es el mismo: subirse a una empresa reconocida o apostarle a un emprendedor exitoso en la búsqueda de un ingreso que permita no depender de un mercado laboral tan incierto.