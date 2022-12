"Uno de los mayores estafadores de la historia": así calificó el CEO de Binance a Sam Bankman-Fried

El ex ceo de FTX, Sam Bankman-Fried se mostró arrepentido a través de declaraciones que provocaron el rechazo por parte de Changpeng Zhao, CEO de Binance

Luego de la caída de FTX con su grupo de empresas aliadas, Sam Bankman-Fried dio a conocer sus primeras declaraciones en las que ofreció su perspectiva sobre lo ocurrido.

Aunque esto provocó distintas reacciones entre quienes siguen de cerca los acontecimientos, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), manifestó públicamente su rechazo con lo expuesto por el fundador del exchange internacional.

Además, Zhao lo catalogó como "uno de los mayores estafadores de la historia".

En esta ocasión, Zhao publicó en su cuenta de Twitter donde desmitificaba algunas cosas que se escucharon desde que estallaron todos los acontecimientos ocurridos con el exchange FTX.

"Uno de los mayores estafadores de la historia"

Mientras que Changpeng Zhao hizo enfásis en que él y Binance no son los salvadores de la industria cripto ni tampoco los destructores de FTX, los comentarios más fuertes fueron en contra del mismo Bankman-Fried.

CZ lo criticó por asumir una postura en la que se vendía como un "héroe" quien cometió errores que llevaron al colapso de sus compañías.

Sam Bankman-Fried, el joven que perdió toda su fortuna.

Bankman-Fried trata de lavar su imagen

Los comentarios de CZ se produjeron luego de una serie de apariciones públicas por parte de Bankman-Fried, en las cuales reiteró su profundo arrepentimiento por las prácticas que llevaron al colapso de FTX.

Si bien en sus palabras Bankman-Fried asume la responsabilidad tras lo ocurrido, muchas personas del ecosistema cripto aseguraron que el antiguo CEO de FTX simplemente intenta mitigar el impacto de lo que fueron francos delitos.

Debido a esto, el mundo cripto piensa que estos problemas traerán consecuencias penales por violentar ciertas leyes y derivar duras consecuencias para el sector de las monedas digitales.

A la vez que CZ hizo estas declaraciones, un informe publicado por la agencia de noticias Reuters señaló que Bankman-Fried contrató a un nuevo abogado para asistirle en el escenario legal que tendrá que afrontar.

Se trata de Mark Cohen, un ex fiscal reconocido por defender a Ghislaine Maxwell después de los escándalos de tráfico sexual y pedofilia relacionados con Jeffrey Epstein.

Aunque no hay una acusación formal por parte de fiscales en contra de Bankman-Fried por presuntos delitos, lo cierto es que hay investigaciones en curso sobre lo ocurrido con FTX, las cuales eventualmente darán con algunos responsables por los hechos ocurridos.

La empresa FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.

Mientras tanto, el antiguo CEO del exchange se enfrentará a demandas civiles de inversionistas y clientes de la empresa.

Sam Bankman-Fried arrepentido

El ex ceo de FTX se presentó en una entrevista con The New York Time e hizo declaraciones impensadas.

"Mira, metí la pata. Yo era director general. Yo era el director ejecutivo de FTX. Y digo esto una y otra vez", relató Bankman-Fried, en una entrevista con New York Time .

"Eso significa que tenía una responsabilidad, que en última instancia era responsable de que hiciéramos las cosas correctas. Quiero decir, no lo hicimos. Nos equivocamos mucho", mencionó.

Bankman-Fried, más conocido como SBF, se unió virtualmente desde las Bahamas y pasó la entrevista adoptando repetidamente la postura y la cadencia de un niño de 15 años.

El graduado del MIT de 30 años perdió miles de millones de dólares en depósitos de usuarios en su plataforma de criptocomercio FTX.

Te puede interesar La AFIP pone un "cepo al software": en qué consiste esta nueva traba y cómo impacta en la economía y empresas

La empresa que tenía una valoración de u$s32 mil millones antes de declararse en bancarrota el 11 de noviembre.