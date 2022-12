¿Autocrítica?: habló Sam Bankman-Fried sobre el desastre cripto de FTX

El joven CEO, Sam Bankman-Fried se mostró arrepentido ante la cantidad de usuarios que perdieron sus ahorros en su plataforma FTX

Sam Bankman-Fried es quizás unas de las personas más buscada para conversar. El ex ceo de FTX se presentó en una entrevista con The New York Time e hizo declaraciones impensadas.

"Mira, metí la pata. Yo era director general. Yo era el director ejecutivo de FTX. Y digo esto una y otra vez", relató Bankman-Fried, en una entrevista con New York Time .

"Eso significa que tenía una responsabilidad, que en última instancia era responsable de que hiciéramos las cosas correctas. Quiero decir, no lo hicimos. Nos equivocamos mucho", mencionó.

Bankman-Fried, más conocido como SBF, se unió virtualmente desde las Bahamas y pasó la entrevista adoptando repetidamente la postura y la cadencia de un niño de 15 años.

El graduado del MIT de 30 años perdió miles de millones de dólares en depósitos de usuarios en su plataforma de criptocomercio FTX.

La empresa que tenía una valoración de u$s32 mil millones antes de declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Sam Bankman-Fried y un vuelo que nunca existió

En contra de sus abogados

La crisis de liquidez en FTX se produjo después de que Bankman-Fried trasladó en secreto u$s10.000 millones de fondos de clientes de FTX a Alameda Research, informó Reuters.

citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes se desvanecieron, dijeron las personas.

Bankman-Fried comentó a Reuters en noviembre que la compañía no "transfirió en secreto", sino que se equivocó en su "confuso etiquetado interno".

FTX se declaró en bancarrota y Bankman-Fried dimitió como presidente ejecutivo el 11 de noviembre, después de que los operadores retiraron u$s6.000 millones de la plataforma en tres días y de que la bolsa rival Binance abandonó un acuerdo de rescate.

Bankman-Fried aclaró que hablaba desde las Bahamas y que la entrevista se hizo en contra del consejo de sus abogados.

En el enlace de video se le ve hablando desde una habitación, vestido con una camiseta negra y bebiendo ocasionalmente de una taza.

Mike Novogratz pide la detención de Friedman

Descreimiento

Uno de los que envió un mensaje pidiendo la cabeza de Bankman-Fried, fue el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz.

En una entrevista con la cadena CNBC el exejecutivo mencionó: "Necesita ser procesado. Pasará un tiempo en la cárcel. Perpetuaron un gran fraude. Y no era solo Sam. No logras esto con una sola persona".

A juicio de Novogratz, Bankman-Fried estuvo "delirando sobre lo que sucedió (con FTX) y su culpabilidad en ello", durante su participación en la cumbre Dealbook del New York Times, realizada recientemente.

"No estoy diciendo que incluso planeó todo esto como el cerebro criminal", comentó el ejecutivo de Galaxy, pero asegura que lo hecho por SBF y su equipo de trabajo "fue criminal. Espero que las autoridades lleguen al fondo de esto lo más rápido".