Se viene el yen digital: Japón prepara el lanzamiento de su CBDC

El país asiático comenzará las pruebas de su propia CBDC a principios del 2023, de la mano del Banco de Japón y varias instituciones financieras

Japón comenzará a preparar el lanzamiento de su propia moneda digital de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés), que iniciará el año que viene.

A principios del 2023, iniciarán las pruebas del yen digital, de la mano del Banco de Japón (BoJ) y varias instituciones financieras del país.

Los primeros ensayos tendrán el foco en la evaluación del funcionamiento de la CBDC, y en la identificación de posibles inconvenientes en los depósitos y en los retiros.

Además, analizarán el sistema digital, y si es capaz de marchar en panoramas adversos como desastres naturales o en zonas sin acceso a internet.

Si bien no se especificaron cuáles van a ser las entidades financieras que participarán en el lanzamiento, un informe del medio local Nikkei indicó que se trataba de "tres megabancos" regionales.

Las instituciones que podrían identificarse con esa descripción serían el Mitsubishi UFJ Financial Group, el banco más grande del Japón, el Sumitomo Mitsui Financial Group y el Mizuho Financial Group, según sugirió CoinDesk.

CBDC: Japón prepara el lanzamiento de su moneda digital

El proyecto del lanzamiento de la CBDC japonesa tendrá una duración de dos años y recién en 2026 la autoridad nacional tomaría una decisión sobre la adopción formal del yen digital.

Los primeros adelantos del programa surgieron en abril de 2021, pero la idea llevaba un avance muy pasivo.

Un funcionario del BoJ explicó el año pasado que "la prioridad del banco central era garantizar una moneda digital que permita la competencia entre proveedores de pago, con un acceso universal para los usuarios".

Mientras otras potencias mundiales, como es el caso de China con el yuan digital, sacan ventaja en el área, Japón acelera sus pruebas de CBDC.

Alrededor del globo, son muchas las economías que optaron por empezar a desarrollar esta clase de activos con respaldo del Estado.

Peso digital: Argentina ya puede emitir su CBDC

La Casa de la Moneda Argentina anunció hace algunos meses que comenzaía a emitir monedas digitales y para actuar como un exchange de criptoactivos.

Argentina ya puede emitir su CBDC.

Esto, a raíz de la facultad que le otorgó el gobierno, en lo que representa un paso gigante hacia el mundo de las finanzas cripto.

Si bien el gobierno global, a partir de su brazo financiero el Fondo Monetario Internacional (FMI), persigue a las criptomonedas descentralizadas, lo cierto es que los mismos estados miembros buscan aplicar la tecnología cripto en sus emisiones centralizadas, con los Estados Unidos a la cabeza.

Y, en la Argentina, el Gobierno también podrá emitir desde ahora CBDC: dinero electrónico, pero que en vez de estar en el sistema bancario se registra en una blockchain protegida por funciones hash.

Una función hash es un algoritmo que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija; ante cualquier input, una función hash devuelve siempre un resultado de longitud fija.

Para algunos expertos más legalistas, la CBDC es la verdadera criptomoneda, al estar respaldada por un Estado, y para otros, como Santiago Mora "es todo lo contrario, ya que el espíritu Bitcoin funciona como dinero, pero por consenso entre partes o grupos".