River Plate lanza hoy sus "fan tokens": ¿cómo conseguirlos y qué beneficios darán?

Desde hoy los hinchas de River pueden participar en la "predistribución" del fan token oficial de la institución del barrio de Nuñez

A partir de hoy martes 19 de julio se puede participar de la "predistribución" del fan token oficial de River Plate. Para poder ser parte de la operación, es necesario completar un formulario sobre el club en la aplicación de Socios.com, empresa a cargo del lanzamiento del token.

River Plate ya cuenta con su sección exclusiva en Socios.com

¿Cómo funcionan los fan tokens de River?

Esta publicación temprana del token de River Plate se denomina FTO (fan token offering u oferta de fan token). A diferencia con los tokens "definitivos" que no tienen todavía fecha de lanzamiento, estos tokens prelanzados no poseen ningún valor de mercado, por lo que no se pueden comprar o vender, sino que servirán para votar y participar en actividades en Socios.com.

Tras completar el cuestionario en la app, cada usuario va a poder recibir como máximo un token $RIVER, creados sobre la blockchain de Chiliz. Según informaron desde River Plate, en caso de que más de 1.000 personas participen de esta FTO, la distribución se hará de forma aleatoria en una campaña que se extenderá hasta el 26 de julio.

Los fan tokens son monedas digitales que proporcionan beneficios exclusivos a sus dueños. Por ejemplo, estos adquieren el derecho a participar en votaciones en una plataforma determinada, sorteos de tickets para los partidos o descuentos en ropa, entre otros.

En octubre de 2021 se anunció que la alianza comercial entre River Plate y Socios.com se extenderá por cuatro años. El acuerdo representa un ingreso de u$s 20 millones para el club de Nuñez, según informó Criptonoticias.

Fútbol y cripto: Manchester City será patrocinado por el exchange OKX

El exchange de criptomonedas OKX confirmó que alcanzó un acuerdo con Manchester City, último campeón de la liga inglesa, para convertirse en el patrocinador del equipo.

OKX estará presente en la vestimenta que los jugadores del conjunto dirigido por el español Pep Guardiola utilizarán para entrenar, con vista a la temporada 2022-23.

Como parte del acuerdo, el logotipo de OKX figurará en las camisetas de entrenamiento, tanto masculinas como femeninas, hasta mediados de 2023. Las imágenes actuales muestran el nombre de OKX en la parte delantera de las camisetas de entrenamiento, más precisamente, en la zona inferior del pecho.

Te puede interesar Minería de Bitcoin para todos y todas: el invento argentino que no requiere ser experto, rinde más y no hace ruido

Everton, otro equipo de la EPL, también firmó recientemente un patrocinio de la equipación de los partidos con la empresa de criptoapuestas Stake. Al mismo tiempo, el PSG, el último campeón de Francia donde juega el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, lanzó entradas de pretemporada con tokens no fungibles (NFT).