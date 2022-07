Inversiones en tiempos de crisis: cómo podés ganar plata sin sumar riesgos hasta que pase el temblor

El Bitcoin volvió a bajar y arrastró a otras divisas digitales, por lo que los inversores buscan formas de resguardar su inversión sin salir de cripto

El Bitcoin está en una fase de "testeo" de su precio mínimo, luego de perforar los u$s20.000 por unidad, lo que intranquiliza a los inversores nóveles y llena de expectativas a los bitcoiners de larga data.

Estos últimos, basándose en los ciclos de cuatro años de la criptomoneda líder, aseguran que la divisa está "tocando fondo para tomar impulso" hacia mayo de 2024, cuando cuando llegue el halving, evento que reduce a la mitad el ritmo de emisión y, en consecuencia, la recompensa de los mineros. Y suele hacer subir el precio.

Pero, mientras tanto, qué hacer con los ahorros para no salir del mundo cripto y, a la vez, escapar (aunque sea momentáneamente) de la volatilidad y el mal momento de Bitcoin.

¿Cómo es el "plazo fijo" cripto?

Dentro del mundo cripto existe el staking, modalidad en la que se "bloquean" divisas digitales y se obtiene a cambio una renta. Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, destaca a iProUP que esta acción permite respaldar la seguridad y las operaciones de una red blockchain.

Desde Bitso agregan que quienes realicen staking "tienen el incentivo de validar transacciones para recibir una recompensa. Y en caso de que el nodo actúe de forma maliciosa, sus fondos serán deducidos por el protocolo".

Ese sistema de consenso es conocido como Proof of Stake (PoS o prueba de participación), que difiere de la Proof of Work (PoW o prueba de trabajo) que usa la la minería de criptomonedas, ya que para obtener consensos hace falta demostrar la tenencia de fondos y no el aporte de supercomputadoras para validar operaciones. En ambos casos, se retribuye a quienes realizan estas acciones.

Hinz remarca que Proof of Stake utiliza un proceso de elección pseudoaleatorio para seleccionar un nodo a fin de que sea el validador del siguiente bloque, basado en una combinación de factores, y reciban un incentivo en la criptomoneda nativa de esa red.

"En el PoS, los validadores no compiten entre sí con poder de cómputo generado con la potencia de sus equipos; en cambio, ponen una participación de activos para comprobar que validarán transacciones de una forma no maliciosa", y resaltan que este mecanismo ofrece un alto nivel de seguridad, "logrando así la descentralización y el nivel de escalabilidad que necesitan los blockchains actualmente", añaden desde Bitso.

El staking es una inversión más conservadora que el trading y muchos la asemejan al plazo fijo convencional

Nicolás Verderosa, CMO de Kephi Gallery, indica a iProUP: "Con el staking el usuario deposita monedas durante el tiempo que desee en un contrato que le otorga rendimiento en ese mismo activo, un funcionamiento similar al plazo fijo". Los protocolos de staking también toman la liquidez de otros usuarios para aumentar sus chances y comparten ganancias, otorgando cerca de 12% anual.

Además, recomienda los protocolos Bakeryswap (que corre en Binance Smart Chain) o Becoswap (que se ejecuta en la red de KardiaChain) para hacer staking.

¿Qué es la minería de rendimiento?

Otra forma de Staking es el yield farming o "agricultura de rendimiento". Desde Bitso la definen como una práctica para participar en protocolos de inversiones descentralizadas (DeFi) con el fin de recibir recompensas por dos medios:

Incentivos del protocolo: las recompensas o intereses nativos del proyecto, que premian por "apoyarlo"

Tokens por proveer liquidez: el usuario recibe activos nativos del protocolo en el cual se está participando

Según Hinz, esta actividad es una forma de ganar más criptos con las tenencias en moneda digital: "Se prestan tus fondos a terceros y por medio de programas, llamados contratos inteligentes, el prestamista obtiene una comisión en forma de una nueva criptomoneda", señala.

Es que en el yield farming se utilizan mecanismos muy complejos que se ejecutan a través de estos smart contracts. Así, los usuarios se convierten en "proveedores de liquidez" que agregan fondos a pooles y obtienen una recompensa proporcional que, por lo general, provienen de las tarifas generadas por la plataforma DeFi subyacente.

¿En qué consiste el "hodling" y cómo se puede ganar?

Esta palabra ingresó a la jerga cripto tras un error de tipeo en un foro especializado: hodling proviene de la palabra inglesa holding, que se traduce como "sostener" o "mantener" una posición.

Como hodler se define a quienes apuestan por las criptomonedas como una inversión a largo plazo, sin importar los vaivenes de la cotización de los tokens y sin planificar una venta inmediata.

"Suele ser alguien muy visto en el mundo de los bitcoiners. Hay muchos hodlers de proyectos de tercera generación, como BNB, ADA, y DOT, quienes apuestan por un alza de estos tokens", señala

Desde Bitso destacan que el objetivo de los hodlers se basa en que, con el correr del tiempo, el valor de la criptomoneda aumentará por la naturaleza propia de estos activos.

¿Cómo se usan los instrumentos de inversión?

Tanto el staking como el yield farming y el hodling se pueden realizar de dos formas:

A través deexchanges, que ofrecen la opción Earn (ganar) o productos similares

Mediante billeteras sin custodia, que acceden directamente a los protocolos

La primera opción es ideal para el usuario novato. La segunda, a quienes ya están familiarizados con el uso de estas aplicaciones, que permiten controlar de modo directo la clave privada o frase semilla para recuperar la cuenta (si se pierden, también se perderán los fondos) y ofrecen una capa mayor de privacidad.

La red que inauguró los contratos inteligentes y DApps fue Ethereum, pero el crecimiento de su ecosistema provocó el aumento del gas price ("precio de la nafta"), analogía automovilística para denotar el costo (comisión) por cada operación.

En este escenario, fueron apareciendo forks de Ethereum, es decir, redes que simulan su funcionamiento y ofrecen fees más bajos: Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Celo, Kardiachain y similares. Así, muchas monedas (como DAI o USDT) y proyectos DeFi tuvieron su "sucursal" en otras redes blockchain.

Las principales billeteras sin custodia multiblockchain (para usar varias redes) y con navegador de apps descentralizadas son Metamask, Math, Trust, Klever y Atomic Wallet. Las dos primeras, además de ser apps para celular, también ofrecen una extensión para Chrome.

En el caso de Math, luego de descargar la aplicación habrá que seguir los siguientes pasos, similares en las apps de este tipo:

Elegir la red (Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, etcétera) con la que se quiera operar. Por ejemplo, Binance Smart Chain

(Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, etcétera) con la que se quiera operar. Por ejemplo, El sistema preguntará si se quiere crear o importar una billetera . Elegir la primera opción

. Elegir la primera opción Luego hay que ingresar un nombre para identificarla. Por ejemplo, Cuenta en BSC

para identificarla. Por ejemplo, Ingresar un usuario y contraseña para validar cada operación que se realice. Confirmarla, pulsar la casilla de términos y condiciones (leerlos antes), y pulsar Aceptar

para validar cada operación que se realice. Confirmarla, pulsar la casilla de términos y condiciones (leerlos antes), y pulsar Se mostrará la frase semilla : 12 palabras que hay que anotar en un papel y guardar en un lugar seguro. Presionar He escrito

: que hay que y guardar en un lugar seguro. Presionar En la siguiente pantalla, estarán esas palabras en un orden al azar , por lo que habrá que arrastrarlas hacia el panel superior respetando la secuencia original . Pulsar Confirmar

, por lo que habrá que hacia el panel superior . Pulsar Listo. La cuenta se habrá creado y se podrá repetir el proceso para el resto de las redes con las que se desee operar

Luego habrá que fondear la billetera. Antes, habrá que comprarse en cualquier exchange local o plataformas P2P y transferirlas a la clave pública, que funciona como un CBU bancario. Para ello:

En Math, pulsar el botón de la esquina superior derecha de la pantalla para ver el listado de redes

Seleccionar la red (por ejemplo, Binance Smart Chain) y la cuenta creada

Con el botón Cuenta se podrá acceder y copiar la publicKey

Además de las monedas que se usen en proyectos DeFi, hay que contar con el token nativo de cada red (es decir, la divisa en que se cobran las comisiones). Caso contrario, no se podrá operar.

Las billeteras sin custodia permiten acceder directamente a los

Por ejemplo, si se quiere enviar USDT en la red Binance Smart Chain a un protocolo de stalking, habrá que contar con saldo en BNB suficiente para completar la operación. Lo mismo ocurrirá si se opera en Ethereum (habrá que contar con ethers), Polygon (MATIC), Kardiachain (KAI), etcétera.

Math ofrece el botón DApps, que permite acceder a un directorio de aplicaciones descentralizadas curadas por la comunidad o bien usar el "DAPP browser" para ingresar la dirección de otras.

Te puede interesar La falla de Mercado Pago a medida de estafadores: cómo con 6 simples pasos se quedan con tu plata y tus datos

Elegida una, hay que apretar el botón Conectar billetera para que los fondos interactúen en la aplicación. Fácil, sin presentar documentación ni pedir permiso: los pilares de la nueva criptoeconomía.