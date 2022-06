¿Quién es Do Kwon, el joven empresario que pasó de ser una enorme promesa cripto a una gran decepción?

Se trata de un emprendedor cripto de la nueva generación quién creó Terraform Labs en 2018 y popularizó uno de las activos más controvertidos del año

Terra, LUNA, UST. Estas tres simples palabras pasaron de ser el sueño de muchos inversores de alcanzar el éxito en el mundo de las criptomonedas, a una de sus peores pesadillas. Es que las divisas virtuales LUNA y UST, que corren bajo la blockchain de Terra, prometían competir contra Ethereum en el mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi), pero llevaron a sus holders a perder millones:

La primera en derrumbarse fue UST , la moneda estable "algorítmica", que se derrumbó un 66% en apenas un día . Tenía casi u$s20.000 M de circulante

, la moneda estable "algorítmica", que . Tenía casi u$s20.000 M de circulante Luego, fue el turno de LUNA, que quedó al borde del abismo: perdió el 99,9% de su valor. Su market cap era de u$s50.000 millones

Ante la desesperación de miles de inversores y la destrucción de casi u$s70.000 millones, muchos buscan responsables; ¿quién es el dueño de la empresa que protagonizó la catástrofe?

Do Kwon, de promesa a decepción

Do Kwon, empresario surcoreano fanático de las criptomonedas, fundó Terraform Labs en 2018 junto a Daniel Shin. El proyecto escaló rápidamente, gracias al auge del sector en 2020.

Kwon nació en 1991 en Seúl y estudió Ciencias de la Computación en la prestigiosa Universidad de Stanford, en el mismísimo Silicon Valley. Un año después de concluir la carrera en 2015, creó Anyfi, plataforma de conectividad P2P (persona a persona) que buscaba ampliar el ancho de banda a personas con baja conectividad a Internet, en la cual invirtió hasta el propio gobierno surcoreano.

Para 2017, el emprendedor estaba decidido a crear "soluciones reales" con criptoactivos. Junto a su compañero de universidad Nicholas Platias confeccionó el primer paper para una criptomoneda estable o stablecoin basada en un algoritmo.

Do Kwon, el fundador de Terra, bajo la lupa de miles de inversores alrededor del mundo

Los fundamentos de la idea de Do Kwon

La idea y el carácter de los socios captaron la atención de Daniel Shin, un joven empresario tecnológico suroreano, fundador de TicketMaster. Gracias a Shin, Do consiguió los primeros clientes e inversores para CHAI, plataforma de ecommerce basada en blockchain que más tarde se volvería la base de su tercera y más grande startup: TerraLabs.

La experiencia adquirida en estos proyectos le sirvió para crear Terraform Labs, concebida como una desarrolladora de software asentada en Singapur que ofrecía un novedoso sistema de pagos basado en blockchain, considerado por muchos especialistas como disruptivo para el rubro.

Gracias a diferentes reconocimientos obtenidos por prestigiosas instituciones y publicaciones de renombre como Forbes, que lo escogió en 2019 como una de las promesas empresariales sub-30, ganó notoriedad en la industria y que cada vez más compañías se interesen en su producto.

Terra, de la luna al precipicio

Luego de la creación de Terra (y sus tokens Luna y UST) llegaron los protocolos de inversión Anchor y Mirror, y varias apps dentro de su ecosistema. El principal fue Terra Money, que más adelante se conocería como TerraUSD.

"Si la contribución de Bitcoin a las criptomonedas fue la inmutabilidad, y la de Ethereum la expresividad, nuestro valor añadido será la usabilidad", detalla el documento.

Terra llegó a hacer de UST la cuarta stablecoin del mercado con una capitalización mayor a los u$s18.000 millones. Alrededor del ecosistema Terra se empezó a crear una comunidad de inversores que empezaron a ser conocidos como "LUNáticos".

Anchor Protocol sorprendió por los altos rendimientos que prometía, con tasa de interés anual de hasta el 20%, que motivó que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU (SEC) abriera una investigación.

Más allá de la investigación, la continuidad del negocio

Esto no le impidió a Terraform y al propio Kwon seguir su impulso: el ecosistema creció de tal forma que en apenas dos años ya prometía quitarle mercado a la blockchain DeFi por excelencia: Ethereum.

Además, la Luna Foundation Guard (establecida para velar por la red Terra) se convirtió en una de las principales "ballenas" tenedoras de Bitcoin en el mundo, al acumular más de u$s1.750 millones.

Tal era su confianza Kwon llamó Luna a su hija nacida en abril. Pero detrás de toda gran inversión, hay un gran riesgo.

UST: la stablecoin algorítmica distinta al resto

Distinto a lo que ocurre con otras monedas estables, UST no está respaldada por reservas físicas de dólar, bonos u oro. Inicialmente, tampoco avalada por garantías en otras criptomonedas. La idea era lanzar la primera stablecoin que cumplimentara los principios básicos del mundo criptográfico: ser descentralizada.

Agustín Abraham, cofundador & CPO de Let'sBit, enumera a iProUP cómo son las tres generaciones de stablecoins atadas al billete verde:

Primera : "Llamadas centralizadas , entre las cuales USDT la más conocida, que posee la misma cantidad de dólares en reserva "

: "Llamadas , entre las cuales la más conocida, que posee la " Segunda : "Son descentralizadas , como DAI , que tiene un 'colateral' en otras criptos (principalmente Ethereum), que pueden ser retiradas del smart contract en caso de que se necesite"

: "Son , como , que tiene un (principalmente Ethereum), que pueden ser retiradas del smart contract en caso de que se necesite" Tercera: "Las algorítmicas, como UST: generan una moneda volátil, en este caso LUNA, que de alguna manera sirve de respaldo para mantener el valor de la primera"

UST confía en el comercio y la gestión de tesorería para mantener su valor a través de su otra criptomoneda, LUNA, mediante la programación de algoritmos en la blockchain de Terra. En simples palabras: por cada TerraUSD creado, aproximadamente u$s1 de LUNA se retira de la circulación y viceversa.

Este combo desencadenó el llamado "espiral de la muerte" para el ecosistema, que hizo colapsar en cuestión de días el valor de estas criptomonedas y las dejó en situación casi terminal. El vocero de Let'sBit describe este fenómeno de la siguiente manera:

"Junto a la pérdida de paridad de UST y la caída del valor de LUNA, se generó pánico por el espiral de la muerte"

"UST pierde valor, es necesario emitir LUNA"

"A su vez LUNA, se deprecia y hacen falta más monedas"

"Como no se llega a la reserva y UST pierde más valor, se necesita aún más LUNA"

"Así, el token llegó prácticamente a 0, por lo que hubo que emitir una cantidad absurda. Pero ya no hubo manera de respaldar a TerraUSD", señala el directivo.

El gráfico que muestra la desestabilización de Terra y que complicó a miles de inversores

La caída de Terra y Luna

Kwon reconoció en marzo que una caída pronunciada de LUNA representaba una amenaza para la estabilidad de UST yl ecosistema. Esta es la causa de la adquisición de importantes montos en BTC de parte de su firma. Si bien muchos lo negaban y pretendieron seguir firmes con la idea "disruptiva" que representaba el funcionamiento del sistema de Terra, la industria ya olfateaba algo raro.

Mayo sería el mes definitivo del desastre. La caída de los activos digitales de TerraLabs fue fruto de la combinación de una crisis en el mercado de acciones –tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir la tasa de interés– y el pánico desencadenado por la pérdida de paridad de UST.

Según datos revelados por Terraform Labs, en los primeros días del mes se suprimió gran parte de la liquidez de UST, lo que la empujó a caer más del 87% en cuestión de días y cotizar en u$s0,1.

El derrumbe comenzó el sábado 7 de mayo y arrastró a la criptodivisa LUNA a una caída más pronunciada: más del 99%, quedando al borde de la desaparición, a pesar de los esfuerzos realizados por la compañía matriz para mantenerla firme.

Tal fue su derrumbe, exchanges de todo el mundo decidieron suspender las operaciones con estos tokens, incluyendo los retiros, lo que generó un "corralito cripto". Incluso, TerraLabs debió bloquear su red el 11 de mayo, a lo que le siguió un plan de recuperación consistente en una mayor colateralización del token UST.

Los problemas que enfrenta Kwon

Desde su perfil verificado de Twitter (que posee más de 600.000 seguidores), Kwon lucha por recuperar la confianza de los usuarios que apostaron su dinero por las criptos de su compañía y se están en un estado de pánico por las escandalosas caídas en sus cotizaciones.

"Siempre pensamos en un proyecto a largo plazo. Las dificultades de corto no definen lo que somos capaces de conseguir. Estamos aquí para quedarnos y seguiremos haciendo ruido", vaticinó el empresario.

El nombre de Do Kwon llegó a los principales medios del mundo, aunque no solo por el desplome de sus criptoactivos. De hecho, hasta se duda de su identidad y teorías conspiranoicas afirman que es un seudónimo creado a partir de las palabras coreanas "camino a la perfección" y "acciones de brazos", que conforman el nombre del arte marcial Tae Kwon Do.

Justamente, el que mucha gente haya perdido su dinero decantaron en que él y su esposa pidieran custodia policial, luego de un llamado en el cual se denunciaba que un extraño quería ingresar a su hogar.

Así, pasó Kwon pasó de ser un "iluminado" de las criptomonedas al personaje más oscuro y rostro de una de las peores caídas que haya sufrido una moneda. Un verdadero Lehman Brothers de las divisas digitales.