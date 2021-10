Atención inversores: estas altcoins podrían subir igual o más que el bitcoin

Después de que Bitcoin (BTC) renovó su máximo histórico, alcanzando el precio de u$s 67.016,50, la criptomoneda está "en terreno nunco antes explorado", según indica el equipo de analistas de Transfero, responsable de la stablecoin, BRZ.

Así, los expertos señalan que podría producirse una rápida subida hasta los u$s 87.100, que sería el primer objetivo, según la proyección de Fibonacci.

Según la compañía, a través del gráfico anterior, se puede ver la formación de un Canal Alcista, que es un patrón de continuación, que se extiende inclinado, en este caso, hacia arriba.

"Pero es bueno estar atento a posibles correcciones. Los precios están avanzando dentro del canal y una ruptura de la línea de tendencia (línea de fondo) podría indicar una corrección, lo que llevaría al precio a buscar el soporte de los u$s 57.200, que sería un buen punto de entrada", dicen los analistas.

Además, el análisis del sentimiento del mercado de activos digitales apunta a un alto nivel de codicia (84 puntos). Otro factor destacado de esta semana fue la capitalización del mercado mundial de criptomonedas, que también alcanzó un nuevo récord, con u$s 2,3 billones.

En opinión del equipo de Transfero, la expectativa es que esta subida podría alcanzar nuevas cotas cuando las altcoins empiecen a ganar fuerza con el movimiento alcista de BTC. Por ahora, siguen fuera de foco, ya que el impulso es enteramente de Bitcoin y así lo corrobora su mayor dominio del mercado en los últimos días.

Sin embargo, mientras los analistas de Transfero señalan el potencial alcista de BTC hasta los u$s 87.000, el analista conocido en el mercado como Credible Crypto, dijo que es optimista sobre cinco criptomonedas que podrían seguir el impulso de Bitcoin en este nuevo descubrimiento de precios hacia nuevos máximos históricos, indica Cointelegraph.

Para el analista una de las criptomonedas con gran potencial alcista es Convex Finance, cuyo token CVX impulsa el exchange descentralizado (DEX) Curve Finance. Según él, las ballenas están acumulando CVX, lo que indica que están adelantando un movimiento alcista que debería ser impulsado por las noticias de una importante asociación para el DEX.

"Otra compra millonaria de CVX a los profesionales a un precio de u$s 21,53 por CVX. Sí, todavía vas por delante".

Otra criptomoneda en la lista del experto es XRP. Credible ha sido durante mucho tiempo un alcista de Ripple y en sus análisis casi siempre puntúa el potencial del criptoactivo en términos de valoración.

En este su nuevo análisis dijo que espera que XRP convierta un nivel de resistencia histórico en soporte, allanando el camino para una gran ruptura al alza.

"No puedo entender lo bien que se ve este gráfico. Desde un punto de vista técnico, me cuesta ver cómo un analista puede presentar un caso objetivamente bajista para este gráfico. Cuando terminemos aquí dentro de poco, XRP va a derretir las caras", puntualizó.

También está en la lista de trader Ethereum (ETH), que señala que está preparado para alcanzar nuevos máximos, siguiendo los pasos de la reciente subida récord de Bitcoin. HBAR y Solana

También en la lista del trader está Hedera Hashgraph (HBAR), Credible Crypto dice que un nuevo máximo histórico está en las posibilidades si el criptoactivo puede superar un obstáculo restante en la marca de USD 0.47.

"HBAR siguiendo el plan maravillosamente aquí. Sospecho que pronto romperá la resistencia y nos dirigiremos hacia los máximos del rango de 0.43. Rojo claro y nuevo máximo histórico.

El analista también cree que espera que Solana (SOL) alcance un nuevo máximo histórico. En los últimos siete días, el criptoactivo ha pasado de 162,60 a 204,30 dólares, lo que supone un aumento de casi el 26%.

This idea was predicated on a potential rejection from BTC near ATH. Note the ORANGE region was the last line of defense before a much larger drop. It held, BTC broke resistance, and the bearish scenario was invalidated. Prep for new ATH not just on $SOL, but on MANY other alts. https://t.co/3KcvxFajLV pic.twitter.com/oJc1w9qqdt — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 21, 2021