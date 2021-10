En esta nueva racha alcista en criptomonedas, ¿cómo se vislumbra el futuro cercano de Ethereum?

El token nativo de Ethereum, Ether (ETH), corre el riesgo de caer por debajo de los u$s 3.200 en las próximas sesiones, ya que su repunte se encuentra cara a cara con una fuerte zona de resistencia.

Específicamente, el precio de Ether aumentó casi un 22% en un período de tiempo hasta la fecha a raíz de un repunte de precios en todo el mercado. Eso empujó a la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado de menos de u$s 3.000 a más de u$s 3.650 en los primeros ocho días de octubre, lo que provocó más pronósticos alcistas.

"Seis mil dólares se alcanzarán rápido; u$s 10.000 están programados", señaló Crypto Cactus, cartista técnico de Twitter. David Gokhshtein, CEO de la red de datos distribuidos PAC Protocol, también predijo un objetivo alcista de u$s 10.000 para Ether.

Waiting for $ETH to cross $10,000 so the party can really get underway. Side note: The only thing I’m thinking about is, how will the #NFT market react? — David Gokhshtein (@davidgokhshtein) October 8, 2021