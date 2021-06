Bancos de Estados Unidos avanzan en el negocio de las criptomonedas: ¿qué puede pasar en la Argentina?

Uno de los distritos más importantes de Estados Unidos busca consolidarse como la capital del Bitcoin y pone presión en la Argentina y la región

Las criptomonedas son un fenómeno imparable, no sólo en la Argentina, sino también en otros países en los que se vislumbra con más fuerza que serán la plataforma del dinero digital que prevalecerá en el futuro.

En este sentido, el estado de Texas, en EE.UU., continúa su avance para integrar las divisas digitales en el ecosistema de pagos. El regulador confirma que los bancos autorizados por las autoridades pueden almacenar Bitcoin y otras criptomonedas para sus clientes.

Leonardo Tarditi, de la Comunidad Networking CriptoWorld, afirma a iProUP que "Texas es el precursor de esta innovación y poder utilizarla es necesario porque blockchain es algo sumamente seguro. La tecnología y las herramientas están dadas para que funcione".

Dudas, el BCRA se muestra poco permeable al Bitcoin

El anuncio se realizó este jueves y permite a las entidades financieras "ofrecer a los clientes servicios de monedas virtuales, siempre que el banco cuente con los protocolos adecuados para gestionar eficazmente los riesgos y cumplir con la ley de aplicación".

Además, el regulador aclara que los bancos pueden almacenar criptoactivos en nombre de los clientes, ya sea manteniendo copias privadas o manteniendo los activos directamente en custodia del banco mediante la creación de nueva claves privadas en poder de la entidad.

"Al igual que con el método de los servicios de custodia, el banco dispone de varias opciones e almacenamiento, cada una de las cuales tiene características distintas relacionadas con el nivel de seguridad y accesibilidad. Tendrá que determinar qué opciones de mantenimiento se adapta mejor a las circunstancias", afirmaron las autoridades en un comunidado.

Antecedente

Sin embargo, este avance no es aleatorio. El mes pasado, la Cámara de representes de Texas le confirió estatus legal a las criptomonedas, votando por unanimidad el proyecto de ley de moneda virtual.

La iniciativa define a los criptoactivos como "una representación digital de valor que funciona como medio de cambio, unidad de cuenta o reserva de valor que se protege mediante la tecnología blockchain". Y abre el camino para brindar un antecedente regulatorio en la región, que sigue de cerca los avances en EE.UU.

Mientras tanto, en Argentina existen dos millones de cuentas para operar con criptoactivos. Según cifras proporcionadas por Mastercard, el 35% de la población adulta planea usar estos instrumentos en el futuro, mientras que el 83% de los menores de 35 manifestó querer aprender más sobre las criptomonedas.

"Buenos Aires es la octava ciudad de mayor adopción de Bitcoin. Es increíble cómo la gente comenzó a interesarse por Bitcoin. Y los bancos no pueden ser la excepción: se van a tener que adaptar. Además, en Argentina es muy barato comprar criptomonedas", dice Tarditi.

Lo que hay que saber de las cripto

Sin embargo, en la actualidad las entidades financieras no cuentan con un marco regulatorio vigente ni el respaldo del Banco Central (BCRA) ni la Comisión de Valores (CNV).

Ambas entidades sostienen que "los criptoactivos no tienen niveles significativos de aceptación, utilización y que no son un dinero de curso legal". Además, alertan por la volatibilidad de estos instrumentos.

Sin embargo, el organismo dirigido por Miguel Pesce anuncio que realizará inspecciones para determinar si un grupo de fintech realiza intermediación financiera no autorizada.

Según indica la autoridad monetaria, "la Ley de Entidades Financieras delega en el Banco Central la potestad de requerir información cuando sospecha que una empresa o persona está realizando tareas de intermediación".

Esta inspección abarcaría a nueve fintech que realiza la captación de depósitos que se convierte en criptoactivos, que luego son aplicados al financiamiento tanto de inversores como de consumo, ofreciendo retribución.

"La próxima semana se conocerán las empresas que serán analizadas, luego de que sean notificadas formalmente", advierten fuentes cercanas a Reconquista 266.

Parte de la cotidianidad

Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil, señala a iProUP que los bancos están analizando cómo acercarse a los clientes utilizando tecnologías basadas en la blockchain para el desarrollo de productos nuevos totalmente digitales.

"Se está generando un gran cambio. Lo que está claro es que los usuarios están demandando servicios financieros diferentes más enfocados en la realidad digital de hoy y hacia allá están apuntando todos", asegura Pardo.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Launcher de Binance, coincide en este "gran momento" de las criptomonedas y asegura que no es parte de una moda sino de un "interés real".

"No encontramos el techo todavía. Cada vez hay más interés. Muchas empresas del rubro ya están haciendo publicidad en la vía pública", agrega Hinz en alusión a que el sector apunta al público en general.

Y agrega: "Hoy en día no se tiene una libertad en manejo del dinero, hay muchas restricciones. En cripto no existen esas trabas, y tengo la posibilidad de mover fondos cuando quiero y cómo quiero. No hay ninguna restricción ni nadie en el medio arbitrando".

Hinz asegura que cualquier persona puede usar divisas virtuales y no le sorprendería que "dentro de unos meses empecemos a pagar compras con cripto, algo que se pensaba que iba a suceder dentro de 30 años, pero que ahora es una realidad gracias a la pandemia".

Como parte de este boom, Pardo remarca que "hay una enorme propuesta de productos, servicios y empresas de criptomonedas ofreciendo lo mismo". "Seguramente, algunas desaparecerán y habrá una consolidación, como pasó con el ecommerce los 2000. Un proceso que seguramente se acelere con el ingreso de los bancos al negocio", advierte.

Transferencias, pagos, inversiones. Servicios que hasta ahora eran prestados por las entidades tradicionales son ofrecidos por tecnológicas, con métodos transparentes, ágiles y seguros. Quizás sólo por ahora.

Tal como anticipó iProUP, en el Congreso hay una iniciativa de ley presentada por los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri (Frente de Todos) que busca regular la actividad y permitir un mayor desarrollo del sector.

"Nuestro departamento legal leyó el texto y está bastante en sintonía con la actividad que venimos desarrollando. Es un buen proyecto", afirman a iProUP desde una de las casas de cambio cripto más reconocidas del mercado local.

También hay un anteproyecto firmado por el diputado Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) que cuenta con el aval y asesoramiento de varias firmas de criptomonedas locales y que inició conversaciones con algunos bancos "chicos" interesados en ingresar en este nicho.

Según relevamientos de iProUP, ya hay varias entidades financieras que están creando o fortaleciendo sus divisiones de fraude con expertos en activos digitales para, en un futuro, transformarlas en una nueva operación y salir a ofrecer productos cripto.

Las monedas digitales son cada vez parte más esencial de la vida cotidiana de las personas. Y con el ingreso de los bancos al negocio, la combinación de las finanzas tradicionales y las criptomonedas prometen un nuevo abanico de servicios para los usuarios.