EE.UU. avanza en la "legalización" de las criptomonedas: ¿qué pasa en la Argentina y otros países de la región?

La regulación de cripto activos están progresando en todo el mundo. Cómo vienen las regulaciones más relevantes y cómo se prepara la argentina

Hace unos días, Texas, uno de los distritos más importantes de los Estados Unidos, ortorgó l estatus legal a las criptomonedas. La Cámara de representantes de ese estado votó por unanimidad el proyecto de Ley de Moneda Virtual.

En el proyecto definen a los criptoactivos como "una representación digital de valor que funciona como medio de cambio, unidad de cuenta o reserva de valor que se protege mediante la tecnología blockchain".

Bitcoin llegó para quedarse

El próximo paso será llegar al Senado, antes de convertirse en ley, y lograr la obtención de la mayoría de los votos.

De ser así, Texas permitirá que "al comprador compartir el poder con otra persona, lo que hace posible que las instituciones financieras se dediquen a la custodia de los criptoactivos", según UToday.

Para dar un panorama general, Diego Nunes, de Estudio Nunes le cuenta a iProUP que el caso Texas podría replicarse o no en otros estados de la Unión, pero resaltó que aquello que ocurra, en general, en los Estados Unidos va a ser muy importante para todo el ecosistema cripto de la región.

"Estamos viendo muchos cambios en todos los niveles. Estados Unidos en este sentido siempre es tendencia a nivel internacional y sus regulaciones son un estándar de la industria; la empresa que no los cumpla, no podrá operar en los principales los mercados del mundo", remarca Nunes.

En la misma sintonía, Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery, añade que "el proyecto de Texas está bueno porque define a la criptomoneda como un medio de cambio".

"Ninguna legislación va a decir que es una moneda porque es una competencia de Nación, pero si lo pueden plantear como una unidad de cambio", aclara Verderosa, en diálogo con iProUP.

Por un lado, la situación es favorable porque le da a los cripto activos entidad desde el estado y las legitima. Verderosa aclara, no obstante, que: "no es que las criptomonedas necesiten la legitimación del Estado, pero le abre la vidriera para que muchas personas ingresen al mundo de las cripto".

"Hay muchas personas que no lo hacen porque piensas que es algo turbio. Sí es manipulado, pero todo el mercado financiero es manipulado. No es algo que lo usan los terroristas ni cuestiones ilegales. De hecho, el dólar es más probable que se use para esto", resaltó.

Sin embargo, uno de los puntos negativos que pueden llegar a tener esa legitimidad estatal, según Verderosa es la cuestión impositiva. "Legislaciones como la española no la definen y apuntan más a especificar regulaciones sobre los impuestos. Ese tipo de regulaciones me parece incompleta, pero es lo que más le interesa a los Estados: la cuestión regulatoria, es el FOMO (Fear of Missing Out o el miedo de perderse algo) estatal", precisa.

El experto resalta que para elaborar un proyecto cripto es fundamental que este actualizado. Aunque dado la velocidad de la tecnología se hace complicado. "Todo avanza muy rápido con la tecnología y en el mundo legislativo no es así", destaca.

Proyectos regionales

Pero Texas no es la primera iniciativa. En Latinoamérica se trata de un tema que gran parte de los países lo está debatiendo. Por ejemplo, en Chile, la Cartera de Hacienda tiene listo un proyecto de ley con el que se pretende regular el Crownfunding, las Fintech y las Criptomonedas mientras que espera que este año se apruebe.

Al mismo tiempo, Uruguay informó en el 2018 acerca de la conformación de una comisión de Criptomonedas para analizar el marco regulatorio. Mientras que Brasil solo cuenta con normas y regulaciones que apuntan a regularizar parámetros que deben ser cumplidos a la hora de invertir en estos activos.

Víctor Castillejos, abogado especialista en regulación de criptomonedas, le detalla a iProUP que "con respecto a la región, en Bolivia hay una normativa que prohíbe la utilización de las criptomendas".

"Pero Venezuela cuenta con una licencia para tener negocios con intermediación de criptoactivos y minería", añade.

Resalta que México es uno de los pioneros por tener la ley Fintech que hace referencia a los criptoactivos. Al mismo tiempo, Castillejos precisa que Colombia está tratando de regular las casas de exchange y fue el antecedente para comenzar a perfilar el proyecto local.

En ese sentido, los hitos en cuanto a proyectos regionales son:

Colombia : acepta incorporar capital de compañías en BTC

: acepta incorporar capital de compañías en BTC Brasil : incorpora mejores prácticas y trabaja de manera privada

: incorpora mejores prácticas y trabaja de manera privada Colombia : tiene experiencia en la regulación de un Sandbox, para aportar capitales de sociedades en Bitcoin

: tiene experiencia en la regulación de un Sandbox, para aportar capitales de sociedades en Bitcoin Chile : cuenta con un proyecto que incluye la regulación fintech

: cuenta con un proyecto que incluye la regulación fintech México : cerca de 80 compañías (startups) esperan el permiso para comenzar a operar

: cerca de 80 compañías (startups) esperan el permiso para comenzar a operar Panamá : tiene una regulación sobre impuestos a las criptomonendas

: tiene una regulación sobre impuestos a las criptomonendas Venezuela: hace foco en regular la cripto minería

Por otro lado, Castillejos destaca que los proyectos que comienzan en la región son para tratar de atomizar los efectos que de esta tecnología.

"Si esto me permite flexibilizar a las entidades bancarias, es decir, ya no tengo que ir a depositar a una entidad bancaria que guarde los títulos y valores, lo que está sucediendo es que se van a ir modificando las leyes que regulan el mercado en cada país para permitir que los usuarios puedan almacenar sus propios títulos de valores y así evitar tener que pagar comisiones sin tener agentes en el medio", resalta.

En la misma sintonía, Leonardo Elduayen, abogado y fundador de Koinbank que participó en el asesoramiento para la elaboración de proyectos locales para la ley cripto, comenta que "en el caso de Brasil y Colombia están repitiendo el caso de Australia, en donde van por casos de uso o materias, especificando en este caso qué hay que hacer para determinada transacción".

"Van al caso en particular de uso. Por ejemplo, si sos un minero, y es tu actividad principal se pagará impuesto a las ganancias, pero si sos un ahorrista no. En este caso, no fueron por una ley en particular", añade.

Qué hay que enteder para una ley completa

La espera Argentina

Mientras tanto, y de manera local, se espera que comience a tratarse el proyecto presentado por el oficialismo, por los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri, integrantes de la Comisión Directiva del Círculo de legisladores de la Nación.

Elduayen advierte que "no hay que pensar a las criptomendas como un herramienta de control, como brazo fiscal porque si no la gente se va a seguir manejando con el dinero fiat".

"Hoy cuando haces una compra no tengo que presentar el DNI ¿Por qué me lo vas a exigir con las cripto? Es una cuestión filosófica –conceptual. Además, que se obligue a informar es un contra sentido. Hoy por hoy el Bitcoin es legal en el país, lo que sucede es que los actores, un Banco, por ejemplo, no lo entiende porque no hay una resolución explicita, explicando cómo funciona, y ante la duda se bloquea o no se aprueba el depósito", expresa Elduayen.

Además, remarca que muchas entidades bancarias no quieren conflictos con el BCRA y por eso lo evitan. "No les da la relación costo – beneficios y ese es uno de los puntos que la ley debería resolver: la certeza jurídica", detalla Elduayen.

Asimismo, Castillejos concuerda con Elduayen y comenta que a la hora de pensar en la implementación de un proyecto de ley cripto es fundamental no olvidarse de la importancia en el cuidado de los datos personales.

"Si lo ves desde el punto de vista del Estado es fantástico porque van a tener un mayor control sin tener que destinar mayores recursos, al mismo tiempo, que permite que los usuarios sean guardianes de su propio dinero. Y eso, va a relativizar mucho el rol que van a tomar los bancos centrales", agrega.

Actualmente, el Banco Central imprime dinero y se los da al resto de los bancos para que puedan ofrecer préstamos.

"Ahora, gracias a la Blockchain podría utilizarse ese dinero para depositárselo directamente a los ciudadanos en su propia wallet oficial, por ejemplo, poder depositarle el IFE en una cadena de bloques, y eso puede cambiar muchísimo el rol de los bancos. En el marco de estas nuevas relaciones comerciales, vamos a tener que definir con mayor certeza cuales son las responsabilidades de los usuarios y cuáles son las obligaciones de los intermediarios", precisa.

Por última, Verderosa concuerda que en la Argentina es posible que se trate este año el proyecto. "Más si es que se habla de poner un nuevo impuesto. Yo creo que va a salir. Además, Argentina es uno de los países que más P2P tiene y eso no lo podés controlar. Hoy la gente se está dando cuenta que tener dólares frenados no es una inversión", completa.