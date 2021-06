Te ofrecen ganancias millonarias, pero es todo una estafa: qué es el cloud mining y por qué es peligroso

Prometen cifras astronómicas, pueden pagar unos meses y luego desaparecer. Cómo estar prevenidos frentes a los scam de la cloud mining.

El cloud mining -o minería en la nube en español- se está convirtiendo en una de las formas más populares para minar criptomonedas. Una de las razones es que permite a los usuarios comunes contar con un poder de cómputo que no tendrían si lo hicieran por ellos mismos, es decir, alquilando a las empresas que sí lo tienen. De esta forma, el proceso de minería se puede llevar a cabo de forma remota.

"Cloud mining es un tipo de negocios que se utiliza para hacer minería de las diferentes criptos para intentar hacerlas más rentables. El sistema habitual del funcionamiento de estas empresas es que los usuarios hagan un aporte de dinero, por medio de un web y la empresa le promete una rentabilidad a cambio de lo que se produce por esta supuesta minería", explica Emiliano Limia Press officer de Buen Bit a iProUP.

El experto advierte que el principal problema con esta metodolgía es que a los usuarios se les hace imposible verificar si su dinero está, efectivamente, siendo usado para minar. "Al no poder verificar el hardware, hay una falta de transparencia que los espectadores y se aprovechan de eso", dice Limia.

Hay una gran diversidad de empresas que ofrecen contratos o acciones a interesados en obtener ganancias con la minería de cripto, así los clientes pueden ahorrar en el proceso de mantenimiento de los equipos necesarios, y las compañías pueden hacerse cargo de brindar este servicio.

Para no caer en un scam, el experto recomienda averiguar la reputación de la empresa y su origen. "Hay que tratar de averiguar cualquier tipo de experiencia que haya tenido en el mundo cripto, porque la empresa que te puede estar pagando no es legitima. Hay empresas que pagan por meses y después dejan de hacerlo", advierte.

Sin embargo, también hay empresas que engañan a los usuarios con ganancias poco reales, o cuando no existe la tecnología para minar. Uno de los casos más conocidos es el de Mining Max, con sede en los Estados Unidos y granjas de minería en Corea del Sur. En sus inicios, alrededor de 2016, se presentaba como una plataforma de minería de altcoins en la nube y prometía retornos mensuales a todos sus inversionistas.

Posteriormente, Mining Max se especializó en la minería de Ethereum. O eso se creía. En diciembre de 2017, las autoridades coreanas descubrieron el fraude y la dejaron en evidencia. Los administradores de Mining Max recaudaron alrededor de 250 millones de dólares por parte de unos 18.000 inversionistas provenientes de 54 países.

Distintos servicios

Hoy, existen distintos tipos de cloud mining:

Servidor privado virtual (VPS): requiere del alquiler de un servidor y de la instalación de un software.

requiere del alquiler de un servidor y de la instalación de un software. Alquiler de poder de cómputo: se trata de comprar o adquirir un contrato con una compañía para alquilar parte del poder de hash. De esta forma, el usuario puede elegir cuanta potencia de cómputo contratar o alquilar. Sin embargo, este método es el que suele ser más permeable a las scam.

se trata de comprar o adquirir un contrato con una compañía para alquilar parte del poder de hash. De esta forma, el usuario puede elegir cuanta potencia de cómputo contratar o alquilar. Sin embargo, este método es el que suele ser más permeable a las scam. Minería hospedada: las empresas costean los gastos de mantenimiento y consumo de hardware de minería que tengan sus clientes.

Lucas Ferreira, Gerente de Desarrollo de Negocios de Paxful, le comenta a iProUP: "La minería funciona con muchos costos, yo no conozco ninguna empresa de cloud mining que sea transparente. Todo el riesgo recae en el cliente pero no así la ganancia. El problema mayor es que la mayoría de las empresas está fuera del país y no se puede saber si están diciendo la verdad. Pueden tener una operación chica y decir que es mayor. Pero hay que prestarle especial atención a las promesas de ganancias".

Equipos para minar

Por eso, el cloud mining es una oportunidad para crear "empresas fantasmas" que tienen el único objetivo de estafar a sus clientes. Una de las formas más comunes que suelen verse es con los denominados estafas piramidales. En este tipo esquema se hace genera una "red" en la que se van refiriendo a otras personas. Al principio se ve ganancia pero no tarda en salir a la luz el engaño.

"Por eso es tan importante saber de dónde es, ya te marca la robustez de una empresa. Si está en un lugar poco conocido es una señal de alerta. También saber quiénes son los fundadores, que experiencia tienen", dice Limia.

Otra de las grandes alertas es la falta de información, como no encontrar en lo buscadores datos claros de la empresa. Según el sitio,bitcointalk.org , otro de los casos más famosos es el de Genesis Mining, fundada en el 2013 y registrada en Bermudas con sede en Hong Kong.

Esta firma ofrecía "recompensas fáciles" y en un tiempo de seis meses para ver su retorno de inversión.

Pero las ganancias se iban haciendo cada vez menores hasta que su contrato desaparecía dejando solamente el rastro de transacciones pasadas. Las otras scam más conocidas son: Onecoin, Centurion Coin y Plus Token.