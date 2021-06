Revelan las 8 estrictas reglas laborales creadas por Elon Musk para trabajar en Tesla

El empresario de 49 años revoluciona actualmente la industria de los vuelos espaciales con SpaceX y transforma el mundo del coche eléctrico en Tesla

A Elon Musk no le gustan las reuniones, la burocracia, la jerarquía ni ningún sistema que impida la comunicación inmediata. Elon Musk consigue hacer muchas cosas.

El empresario y consejero delegado de 49 años revoluciona la industria de los vuelos espaciales con SpaceX, y transforma el mundo del coche eléctrico en Tesla e impulsando la neurociencia y el transporte en Neuralink y la Boring Company.

El multimillonario espera estándares similares de sus empleados, y un correo electrónico que Musk envió a los empleados de Tesla en 2018, así como otros informes, proporcionan una ventana a las reglas que le gusta que su gente observe en el lugar de trabajo.

Está claro que Musk no es un fanático de las reuniones, la burocracia, la jerarquía o cualquier sistema que impida la comunicación inmediata. Prefiere que la gente aplique el sentido común a la tarea que tiene entre manos. Y si los empleados no cumplen sus expectativas, puede ser implacable. Estas son algunas de las estrictas reglas que Musk impone a sus empleados.

Las reuniones de gran formato son una pérdida de tiempo

"Las reuniones excesivas son la plaga de las grandes empresas y casi siempre empeoran con el tiempo. Por favor, deshazte (de) todas las reuniones grandes, a menos que estés seguro de que están proporcionando valor a toda la audiencia, en cuyo caso mantenlas muy cortas", remarcó en 2018 en un correo electrónico obtenido por Jalopnik.

Las reuniones deben ser poco frecuentes a menos que un asunto sea urgente. "También deshazte de las reuniones frecuentes, a menos que estés tratando un asunto extremadamente urgente. La frecuencia de las reuniones debe disminuir rápidamente una vez que la urgencia se haya resuelto", resaltó Musk.

Si no necesitas estar en una reunión, vete

"Salga de una reunión o abandone una llamada en cuanto sea evidente que no está aportando valor. No es de mala educación irse, es de mala educación hacer que alguien se quede y pierda su tiempo", remarcó Musk en el email.

Evita la jerga confusa

"No uses acrónimos o palabras sin sentido para los objetos, el software o los procesos en Tesla. En general, cualquier cosa que requiera una explicación inhibe la comunicación. No queremos que la gente tenga que memorizar un glosario sólo para funcionar en Tesla", añadió.

No dejes que las estructuras jerárquicas resten eficacia a las cosas

"La comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para hacer el trabajo, no a través de la ‘cadena de mando’. Cualquier directivo que intente imponer la comunicación de la cadena de mando pronto se encontrará trabajando en otro lugar", resaltó Musk en su carta interna.

Si necesitas ponerte en contacto con alguien, hazlo directamente

"Una de las principales fuentes de problemas es la mala comunicación entre departamentos. La forma de solucionarlo es permitir el libre flujo de información entre todos los niveles", añadió.

"Si, para conseguir algo entre departamentos, un colaborador individual tiene que hablar con su gerente, que habla con un director, que habla con un vicepresidente, que habla con otro vicepresidente, que habla con un director, que habla con un gerente, que habla con alguien que hace el trabajo real, entonces sucederán cosas muy tontas. Debe estar bien que la gente hable directamente y haga lo correcto", sostuvo.

No pierdas el tiempo siguiendo reglas tontas

"En general, elige siempre el sentido común como guía. Si seguir una ‘norma de la empresa’ es obviamente ridículo en una situación concreta, de tal manera que daría lugar a una gran caricatura de Dilbert, entonces la norma debería cambiar", comentó.

Elon Musk envió por mail las reglas que impuso para trabajar en Tesla

No filtrar a la prensa bajo ninguna circunstancia

En un correo electrónico filtrado a la prensa en mayo de 2019, Musk se movilizó en contra de las filtraciones a la prensa, bajo cualquier circunstancia. "Como empleado y accionista, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de salvaguardar toda la información y la tecnología que usamos y generamos cada día", expresó Musk.

"Tesla tomará medidas contra aquellos que filtren indebidamente información comercial de propiedad o violen las obligaciones de no divulgación que todos acordamos. Esto incluye el despido, las reclamaciones por daños y perjuicios, e incluso los cargos penales", remarcó.

Además, enumeró un montón de ejemplos en los que personal de Tesla fue despedido por filtrar información, incluso en las redes sociales.

Musk es conocido por ser despiadado

Elon Musk era tan propenso a las rachas de despidos que a los empleados de Tesla se les decía que no pasaran por delante de su mesa por si eso ponía en peligro su carrera, según un explosivo artículo de Wired publicado en 2018. Una fuente contó a Wired que acuñaron un término para los arrebatos de Musk: "los despidos furiosos de Elon".

Tesla rebatió el reportaje de Wired por considerarlo "excesivamente dramático y sensacionalista", pero sí dijo que "Elon y el liderazgo de la compañía a veces tomarán el difícil paso de dejar ir a la gente que no está rindiendo".

Fuente: emprendedoresnews