EE.UU. inicia investigación al mayor exchange cripto y se hunde Bitcoin: ¿qué pasó?

El Grupo Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, se encuentra bajo investigación por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por presuntas actividades ilícitas.

La agencia Bloomberg informó que "como parte de la investigación, los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales están en búsqueda de información de personas con conocimiento sobre el negocio de Binance" y citó fuentes anónimas que se mantendrán sin revelar para no interceder en la investigación, la cuál tomó "caractér confidencial".

El informe de Bloomberg destacó también que "Chainalysis Inc, una firma forense de blockchain cuyos clientes incluyen agencias federales de los Estados Unidos, concluyó el año pasado que, entre las transacciones que examinó, más fondos vinculados a la actividad criminal fluyeron a través de Binance que cualquier otro criptointercambio".

La compañía es la compañía de monedas digitales más grandes del mundo. Según Forbes, el 25% de las operaciones de todo el mundo se realizan en esta plataforma. Por eso, al conocerse la noticia bajaron los principales activos digitales:

"Nos tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa", remarcó Jessica Jung, la portavoz de Binance, Jessica Jung, en una declaración oficial y agregó que la "empresa no comenta sobre asuntos o investigaciones específicas".

Incluso, Jung destacó que "trabajamos duro para construir un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar la actividad sospechosa".

Las autoridades estadounidenses expresaron previamente su preocupación "por el hecho de que las criptomonedas se utilicen para ocultar transacciones ilegales, como robos y tráfico de drogas, y que muchos estadounidenses que obtuvieron ganancias inesperadas apostando por el meteórico ascenso del mercado estén evadiendo impuestos".

Por el momento, en esta ocasión los voceros del Departamento de Justicia y del IRS declinaron hacer comentarios.

"Desde Binance nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos comprometemos con los reguladores y con la aplicación de la ley, de manera colaborativa. Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios y las herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras, para detectar y abordar actividades sospechosas. Tenemos un sólido historial de asistencia a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. La compañía no comenta sobre asuntos o investigaciones específicas", afirmaron desde Binance ante la consulta de iProUP.

Binance fue creada en 2017 por Changpeng Zhao, "un carismático ejecutivo tecnológico que se deleita en la promoción de tokens en sus redes y en entrevistas con los medios de comunicación" y que se mantiene como su director ejecutivo desde entonces.

La firma está "constituida en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero carece de una sede corporativa única", describió Bloomberg.

En tanto, el ejecutivo publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Hay mucho FUD (miedo, incertidumbre y duda) hoy. Es doloroso para algunos, una oportunidad para otros".

So much FUD today. It's a pain for some, an opportunity for others.NFA. — CZ ???? Binance (@cz_binance) May 13, 2021