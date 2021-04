Alcanzan cifras descomunales: mirá los NFT más caros que se han vendido por millones de dólares

Estos han sido algunos de los NFTs más caros hasta el momento…

El 11 de marzo de 2021 los NFTs dieron la vuelta al mundo por la venta de un collage digital del artista Beeple. Fue la obra "Everydays: The First 5.000 Days". La popular casa de subastas Christie’s consiguió vender un collage digital, en formato JPEG, a un coleccionista de Singapur. La subasta se cerró por casi 70 millones de dólares para este coleccionista de Singapur que recibiría un archivo JPEG encriptado con el collage. Un collage de imágenes que Beeple ha tardado años en realizar y que cuenta con más de 5.000 imágenes digitales que había ido realizando durante 5.000 días seguidos. En concreto, se vendió por 69,34 millones de dólares (unos 53 millones de euros) y convirtió a Mike Winkelmann (nombre real del autor conocido como Beeple) entre los artistas más caros del mundo. Además, supuso un "boom" de popularidad entre los NFTs.

Jack Dorsey es el CEO de Twitter y el creador de una de las redes sociales más populares en la actualidad. Dorsey decidió vender en marzo de 2021 el primer tweet de la red social, el primer tweet de Twitter. Para ello, lo puso a la venta en la página web Valuables con una puja inicial de 2,5 millones de dólares. Finalmente, se lo llevaría Sina Estavi, CEO de Bridge Oracle, por una cantidad de 2,9 millones de dólares. De esta cantidad conseguida por el activo digital, la web recibe un 5%.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

El resto, Dorsey anunció que era donado a Give Directly con el fin de combatir los efectos del coronavirus en África. ¿Y qué pasa con ese tweet ahora? Nada, sigue en la red social, sigue saliendo en la cuetna del propio Dorsey pero Sina Estavi cuenta con un certificado digital del mismo que asegura que le pertenece.

Ending this March 21stWill immediately convert proceeds to #BitcoinAnd send to @GiveDirectly Africa Response — jack (@jack) March 9, 2021