Shiba, la competencia de Dogecoin que acaba de alistar Binance

El Exchange Binance lo acaba de alistar para formar parte de su plataforma, y desde su anuncio creció un 87,43 por ciento en solo unas horas.

Esta mañana, Shiba Inu (SHIB) creció un 87,43 por ciento en las últimas 24 horas. ¿La razón? Los principales Exchange como Huboi Global,ku Coin, Bitforex y Binance lo acaban de sumar a su lista. Según Coinmarketcup en los últimos siete días tuvo un incremento del 1509.85 por ciento, una cifra mágica que la lleva estar dentro de las veinte más requeridas. Y hoy tiene un precio de USD 0,000029 por unidad. Mientras que la marcación del viernes era de USD 0,000004.

Según Binance los usuarios de la plataforma podrán comenzar a operar con SHIB/BUSD y SHIB/USDT desde este lunes, como lo especificaron en comunicado oficial, el Exchange lo incluirá en la zona de mercados futuros. Al mismo tiempo, que los usuarios podrán comenzar a depositar Shib en preparación para el trading.

"Shib es un experimento sobre una comunidad descetralizada, y otra moneda meme similar a DogeCoin. Shib es el token nativo de Shiba Inu y será el primer token en ser listado y utilizado como incentivo de ShibaSwap, un intercambio descentralizado", especifica el comunicado.

Pero vayamos por el principio, ShibaSwap es el killer de Dogecoin, o por lo menos, así describen sus creadores al proyecto. Se basa en un token ERC -20 que nace como un experimento de construcción comunitaria y espontánea, y es el primero que incluye en ShibaSwap, un Exchange descentralizado.

Maximiliano Hinz , Latam Operations Director de Binance, comenta: "Hoy lo alistamos. Siempre que alistamos un proyecto es porque vemos que hay demanda del Mercado, no sumamos proyectos que no tengan demanda. Una vez que es masivo puede entrar a nuestra plataforma, y tenemos muchos cuidados, tomamos en cuenta que los proyectos estén consolidados y no sean una estafa", dice.

Hinz comenta que para incluir a Shiba se tomaron ciertos recaudos como: incremento en la demanda, una cantidad significativa de usuarios que la requerían, es decir, tener una comunidad que lo soporte, que sea un proyecto interesante para la comunidad y que sea un proyecto apto. Es decir, que sea un proyecto serio.

Respecto a si Shiba puede ser efectivamente una competencia para Dogecoin, Hinz comenta: "Creo que Dogecoin tiene muchísima más trayectoria recorrida. Recordemos que Shiba no tiene a un Elon Musk que le hace publicidad buena y mala. Todo lo contrario, no tiene a nadie detrás", dice.

Al mismo tiempo que advierte: "Nosotros siempre le decimos a la gente que no tiene que caer en la falacia de la autoridad, es decir, porque lo diga Elon va a ser cierto. Lo vimos el otro día, pasó de incentivar a desestimar a Dogcoin en unas horas. La gente tiene que investigar por si sola, informarse, estudiar".

Hinz se refiere a la presentación del sábado pasado cuando Elon Musk estuvo presente en el programa Saturday Night Live y se mostró reticente a acompañar el proyecto que venía acompañando, DogeCoin, después de meses de apoyarlo mediante sus redes, lo califico de una estafa, un timo.

Elon Musk, que si, que no.

Además, Musk anunció que su empresa, SpaceX lanzará la "Doge-1 Missión to the Moon2", y como método de financiamiento aceptará la moneda del perrito (DogeCoin) como método de pago para llevar a cabo su misión. Contradicciones que avalan la advertencia de Hinz, en que lo fundamental es investigar por cuenta propio cada proyecto.

Por su parte, Guillermo Escudero, gerente de CriptoMarket para Argentina, remarca que la suba de Shiba se ajusta, en general, al mercado de altcoins, es decir, todas aquellas que no serían ni Bitcoin ni Ether. Recordando que una altcoin es cualquier otra moneda que no es Bitcoin, y que engloba tanto a las criptomonedas como Tokens.

"Veo un optimismo desmedido en el mercado y una suba que no está acompañada necesariamente de un análisis fundamental. Tampoco, hay necesariamente un gran ingreso de liquidez, si bien a algunas altcoins ingresa liquidez, se puede concluir que es la misma liquidez que el mercado ya posee o sea que es una transferencia entre posiciones del mercado y por ello que tranquilamente se puede espera una corrección de igual medida a la suba que estamos viendo", dice Escudero.