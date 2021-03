Opinan los traders: ¿hacia dónde se encamina el precio de Bitcoin?

Traders especulan que el precio de Bitcoin podría seguir fluctuando lateralmente por ahora: CryptoWendyO y Cheds opinan sobre su futuro precio

El precio de Bitcoin ha bajado en los últimos días. Aunque se ha recuperado desde sus mínimos semanales, la trayectoria del activo sigue siendo incierta dice CryptoWendyO, una trader de criptomoneda en Twitter.

"El marco temporal diario no se ve muy bien, ya que estamos teniendo problemas para mantener los u$s 50.000", dijo este viernes. "Siento que vamos a tener un movimiento hacia u$s 51.600".

Añadió: "A partir de ahí yo sería cautelosa debido a que el rechazo podría llevar de nuevo al rango de u$s 50.000 a u$s 45.000. Una ruptura por debajo podría ser una mecha rápida a u$s 42.000 a u$s 38.000 con una recuperación gloriosa. La invalidación sería una consolidación sostenida en u$s 52.000".

Pese a la caída sufrida en los últimos días, los expertos opinan que podría seguir la tendencia alcista del Bitcoin

Tras alcanzar máximos históricos de aproximadamente u$s 58.360 en febrero, Bitcoin (BTC) cayó hasta aproximadamente u$s 43.015 en los días posteriores, de acuerdo a datos de TradingView. El activo luego se recuperó cerca del nivel de u$s 52.660, antes de continuar su acción de precios a la baja por debajo de los u$s 50.000. Al momento Bitcoin cotiza aproximadamente a u$s 49.020.

Cheds, un trader en Twitter que tiene una certificación CMT nivel I, espera "más consolidación de BTC por encima de ese nivel clave de u$s 42.000", dijo este viernes.

"La gran pregunta es si la reciente corrección del 27% es suficiente para llevarnos a un nuevo máximo", dijo Cheds. "Mientras tanto, observaremos un rango estrechándose en el día de máximos más bajos y mínimos más altos".

Varias acciones tecnológicas también vieron caer sus de precios recientemente, indicó Cointelegraph.

Cotización Bitcoin del viernes 5 de marzo

El precio del Bitcoin volvió a bajar y se mantiene por debajo de los $50.000. Hoy amaneció a la baja y empezó la jornada a un valor de u$s 46.855,02 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del -7,12%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s874.584.094.145 y circulan 18.645.212 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en los últimos tres meses. Fuente: coinmarketcap.com

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $7.426.313,14 en pesos para la compra y $6.941.071,08 para la venta, con una variación del -3,44%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.