El "culpable" de la fuerte suba de Bitcoin: esta compañía compró u$s1.000 millones y disparó el mercado cripto

Sin embargo, la adquisición no fue dada de manera directa, ya que la firma singapurense está administrada por la compañia de gestión de activos digitales Grayscale. Esta funciona como un oferente de soluciones financieras para inversores e instituciones. Una de sus principales trabajos es la de ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en un producto Bitcoin más seguro y con menor volatilidad.

Grayscale ofrece una variedad de diferentes fideicomisos de criptomonedas de capital abierto. El más grande de estos es Bitcoin Trust (GBTC), del cual TAC posee 39 milones en GBTC, lo que equivale a aproximadamente a 37.000 Bitcoin.

Three Arrows Capital es la más reciente compañia en invertir una gran suma de dinero en Bitcoin, pero no es la única. Previo a que Bitcoin enfrentará su más notable baja del 10% a fines de 2017 desde que superó el precio de 20.000 dólares, se dió a conocer que One River, fondo de inversión estadounidense con un patrimonio de más de 15.000 millones, compró 600 millones de dólares y 400 millones más en dos tandas de financiación del criptoactivo.

Con varias de las firmas de inversión más influyentes del mundo subiéndose al barco de Bitcoin, es probable que muchas más se sumen en 2021, siendo esto solo el comienzo de la entrada de capital aguardando por entrar al mercado de las criptomonedas.