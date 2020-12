El Bitcoin sigue subiendo y va por más: claves para invertir en criptomonedas

El Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más conocida, la que más valor ha tenido y que más acapara la atención de los inversionistas y analistas

El Bitcoin ha superado la barrera de los u$s 27.000, siendo la cifra más alta en la historia. El precio actual y la subida fuerte de su cotización hace que muchas personas puedan ver esta criptomoneda como una gran oportunidad para colocar sus ahorros y generar utilidad alta en poco tiempo.

Valor récord

Aanalistas como Willy Woo, quien a través de un Modelo de Precio Bitcoin denominado Capitalización Promedio ha estimado que para el año 2021 el BTC estaría por encima de los u$s 200.000, y otros como la Casa de Cambio de Criptomonedas Kraken ha llegado a afirmar que estaría por encima de los u$s 250.000.

El valor del bitcoin no tiene techo

Al día de hoy, si se capitalizara todo el mercado de BTC y se convirtiera en un banco, sería el más grande del mundo con más de u$s 429.000 millones, mayor incluso que JP Morgan.

Se dice que una Ballena de Bitcoin es aquel Fondo de Inversión o persona que ostenta más de 1.000 BTC, lo que sería equivalente a u$s 23.000.000. Las principales Ballenas son Pantera Capital, Coin Capital Partner, Falcon Global Capital, Ruffer LLP, American Express Venture y One River Asset Management a través de One River Digital, ostentando el 46% del mercado de BTC, siendo las últimas tres las responsables de la subida récord de diciembre de este año, por lo que queda en evidencia que las Ballenas pueden influir a través de la compra y venta para que el precio suba o baje.

¿Qué hay que considerar antes de decidir invertir en Bitcoins?

Existe un principio en materia de inversiones que he comentado en otras oportunidades, según el cual, cuando un activo presenta una subida superior a 45o es un indicativo de que muy pronto tenderá a autocorregirse y bajará de precio. Así pasó en 2017 con la misma criptomoneda, por lo que hay que tener presente que cualquier inversión que represente una utilidad muy alta, también constituye un riesgo muy alto.

Muchos argentinos eligen el bitcoin como moneda de ahorro

Es por esto que si se va a invertir en BTC o en criptomonedas hay que tener en cuenta que es un mercado de alto riesgo, se necesita sangre fría para los momentos de bajada del precio, considerarla como una inversión a mediano plazo y por último, no poner todos los ahorros sólo en este tipo de inversiones y con esto se pueden evitar muchas noches de insomnio revisando a cada instante cómo abrió y cómo cerró, según reportó una nota de James Hernandez para el sitio Merca2.0.

Los principales expertos de la comunidad cripto argentina no lo dudan: Bitcoin seguirá subiendo en 2021. "Lo hablamos muchas veces durante 2020. Se dio la tormenta perfecta: crisis, falsificacion monetaria de los bancos centrales imprimiendo sin límites. Las consecuencias estan a la vista: Bitcoin superando su máximo histórico", afirma a iProUP Iván Tello, CEO de Decrypto.la.

El experto utiliza un gráfico logarítmico para demostrar que cada vez que la criptomoneda sufre un halving, es decir, reduce a la mitad su emisión –que tiene un límite de 21 millones de monedas–, la cotización se dispara exponencialmente dentro de los 400 días.