Testeando tu conocimiento: ¿sabés cuáles son las monedas digitales más utilizadas?, mirá este listado y actualizate

Todos hemos escuchado sobre Bitcoin como la primera y más comentada moneda digital, pero hay muchas más que tiene sus propias características, ¿cuáles son?

Hay cientos de criptomonedas o monedas digitales y su valor suele variar a cada instante por lo que no podemos decirte cuál es valor actual de cada una de ellas pero sí cuáles son las opciones o cómo surgieron las mismas.

El valor de las monedas digitales es continuamente cambiante y lo más aconsejable es que utilicemos páginas webs que te permitan monitorear todas para saber su valor de mercado o incluso su rentabilidad. Las oscilaciones son muy grandes de un día a otro y dependerá de la oferta y la demanda, entre otros muchos factores.

Criptomonedas más populares

Bitcoin es la moneda digital más popular y conocida, pero no es la única

Probablemente la más popular de todas las monedas digitales es el bitcoin. El creador de la moneda es Satoshi Nakamoto, aunque se trata de un pseudónimo y no está muy claro quién fue originalmente el creador os i fueron varias personas. Desde 2010 los bitcoins se popularizan. No hay un control central: el bitcoin está descentralizado y funciona a través de intercambios Peer to Peer. Por eso, su valor cambia y depende de la oferta y demanda. Según las "reglas" del bitcoin solo puede haber un máximo de 21 millones de monedas.

Ethereum es otra de las monedas digitales más populares y se lanzó en el año 2015. Ethereum fue el primer sistema en desarrollar aplicaciones inteligentes y consiguió ampliar el sistema de "blockchain" o cadenas. Mientras que en el bitcoin tenemos un máximo de 21 millones de monedas, en Ethereum no hay límites. No hay límites de emisión total pero al año pueden emitirse un máximo de 18 millones de ethers.

También varía el valor de las monedas digitales aunque se trata de un cambio que depende de muchos valores y cuyo valor varia constantemente. Por ejemplo, en el momento de escribir este tema el valor del bitcoin era de unos 15.000 dólares frente a los 445 de Ethereum.

Ripple / XRP

En el top de las cinco monedas más populares también encontramos Ripple y parte de su éxito se lo debe a la gran aceptación. La cantidad máxima es de 100 millones XRP y se lanzó en 2021. Una peculiaridad de esta moneda virtual es que no pueda ser minada. El control sobre las monedas liberadas la tiene su empresa encargada, Ripple Labs.

Chainlink

Desde 2019, el ascenso de Chainlink ha hecho que sea una de las más exitosas y una de las que más crece. Llegó a finales de 2017 y utiliza el sistema de blockchain. Pero Chailink es algo diferente a otras monedas virtuales ya que funciona con oráculos que hacen de nexo entre el mundo real y el blockchain. Lo que consigue así es que haya información sobre precios o sobre eventos que se añadan a la cadena pero sin poner en riesgo la privacidad, la seguridad o la descentralización características.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash o BCH es una moneda digital que surge de la división de la red Bitcoin en el año 2017 por desacuerdos en la red. Se utiliza entonces un nuevo algoritmo y se crea una moneda con mayor capacidad para procesar los bloques. Se trata de un proyecto de código abierto prácticamente idéntico a Bitcoin pero sin alcanzar su reputación o su aceptación. Aunque no haya conseguido ser como su predecesora, sí es una de las más populares.

Binance Coin

Binance es una página o plataforma de intercambio de monedas digitales surgida en China. Y Binance Coin es, básicamente, la moneda digital propia de esta casa de cambio especialmente popular en el mercado asiático. La moneda virtual nace con el fin de funcionar en las transacciones dentro de esta plataforma y tiene como característica una gran rapidez de las transacciones o que facilita la compra y venta de otras monedas digitales.

Litecoin

Litecoin es otra de las monedas virtuales de las que quizá has escuchado hablar y que nació en 2011 buscando ser una alternativa a Bitcoin. Una moneda "de internet" que promete realizar pagos instantáneos a casi cualquier parte del mundo y con sede en Singapur pero con miembros en todo el planeta. Una moneda de código abierto, descentralizada y sin ninguna autoridad tras ella sino que se basa en una cadena de bloques similar a la que usa Bitcoin pero cuyos creadores aseguran que es capaz de administrar un mayor volumen de transacciones. Como en el caso del Bitcoin, aquí la minería también tiene recompensa y el monedero o cartera también está cifrado para que nadie pueda robarlo. Puedes encontrar más información sobre esta criptomoneda a través de su página web.

Monero

Monero es una de las más antiguas entre las monedas digitales. Nació a mediados de 2014 y es una moneda digital de código abierto basada en la privacidad y la descentralización. La privacidad es su principal característica. Es una moneda cuyo principal objetivo es ser absolutamente anónima y privada por lo que se ha convertido en una alternativa al bitcoin para criminales. Las transacciones de Monero funcionan con un anillo de firmas que ayuda a confirmar que la persona que está haciendo la transacción pertenece al "grupo" de Monero pero no podemos saber quién es esa persona, dándole así una gran privacidad a las transacciones.

Tether

Tether es una moneda virtual diferente y curiosa porque nunca sube ni baja su valor, su precio es constante y siempre es de un dólar. Se trata de una moneda digital nacida en 2015. Como en su propia web indican, prometen "combinar lo mejor de ambos mundos" combinando la tecnología blockchain y el tipo de cambio tradicional. La principal diferencia que encontramos entre los tokens Tether y Bitcoin es que los primeros están respaldados por reservas de monedas de la empresa, indicó ADSL Zone.

Hay miles de monedas digitales entre las que elegir, y podés encontrar la que más te convenga

Otras monedas digitales

Hay miles diferentes en todo el mundo y algunas de las que podemos encontrar entre las más populares o conocidas son: