Desde Binance se enfocan en "aumentar las posibilidades de los latinoamericanos de acceder a las criptomonedas"

Así lo dice Maximiliano Hinz, "Latam Operations Launcher" en Binance, empresa que de a poco ha ido aumentando su presencia en la región latinoamericana

Aparte de la asignación de personal dedicado en la región para atender a los usuarios y sus necesidades específicas, la creación de un cargo específico para la región dice mucho del compromiso de la empresa para ampliar sus negocios aquí.

Entre las cosas que Hinz recalca que la empresa pude aportarle a los latinoamericanos, está su misión de democratizar el acceso del dinero: "En Latinoamérica muchas veces existen ciertas restricciones para movilizar libremente los capitales. Binance permite que cualquiera pueda utilizar su dinero de manera libre. Al no depender de ninguna entidad centralizada, un usuario puede adquirir criptomonedas a través de Binance y enviarlo a cualquier lugar del mundo o hacer plazos fijos en monedas atadas al dólar o al Euro, algo que en muchos países de la región no existe en las plazas bancarias. También se brinda una alternativa de seguridad. La gente por diferentes motivos a veces elige tener grandes sumas de efectivo en su casa, con las monedas digitales pueden tener los mismos beneficios de tener efectivo con la seguridad de no tener el dinero físico".

Por otro lado esta movida deviene del interés visto por la empresa en apostar a las monedas digitales en la región, aunque aún los niveles de adopción, en términos nominales, son bajos aún, pero Hinz destaca su velocidad de crecimiento: "Los latinoamericanos han visto en las cripto un gran beneficio, que es ser dueños directos de su dinero. Con cripto no dependemos de gobiernos que emiten dinero de manera descontrolada (afectando así el valor de la moneda fiat) o de agentes reguladores que limitan nuestras transacciones. Nadie puede decirnos en qué cripto ahorrar o a qué países se puede enviar criptomonedas y a cuáles no. Tampoco hay forma de que venga alguien y de manera compulsiva nos saque una parte de nuestras monedas en concepto de impuestos. Esto hace atractivo a las cripto en los países donde a veces estas cosas están comprometidas".

Es por ello que desde Binance están enfocándose en aumentar las posibilidades de la gente de acceder a las monedas digitales de la manera más sencilla posible, adecuándose a los requerimientos de cada mercado. "El otro punto fuerte en el que estamos trabajando es en mejorar la experiencia local generando páginas localizadas para cada país. También estamos lanzando las redes sociales de Binance en Argentina, algo que vimos necesario por el crecimiento que viene teniendo la empresa en el país", agrega el ejecutivo.

Maximiliano Hinz

También explica Hinz que el foco en la educación es importante y decisivo: "En Colombia estamos realizando tours por universidades y la idea es replicarlo en el resto de Latam. Hoy estamos limitados a lo que la pandemia nos permite hacer, pero aprovechamos las plataformas digitales como YouTube para hacer webinars que buscan abarcar todo el espectro, desde el que no conoce nada del ecosistema, hasta clases de trading avanzado".

Sobre sus posibles planes el ejecutivo comenta que "En Binance siempre buscamos que la experiencia del usuario sea lo mejor posible y la única forma de lograr esto es con pruebas exhaustivas. No nos gusta anunciar lanzamientos hasta que no estén probados al 100%. Igualmente, como dije antes, la idea es mejorar el acceso a las criptomonedas desde todos los puntos, la facilidad, el conocimiento y la experiencia del usuario. Respecto a la Binance Card, dependerá de las regulaciones de cada mercado. Nos gustaría que esté disponible en todos lados, pero sabemos que este tipo de productos necesitan cumplir con muchas regulaciones antes del lanzamiento".

Finalmente el ejecutivo comenta que la cuarentena y el COVID-19 ayudó muchísimo a la adopción del dinero digital: "Este año, la última vez que viajé fue en marzo y todavía no había impactado la pandemia en Latinoamérica, pero viendo el mercado argentino veo lo que creció la adopción de pagos con QR o pagos móviles en el país. Si bien cada país es diferente, en general, los números muestran que la gente empezó a experimentar con pagos electrónicos. También, las empresas empezaron a utilizar sistemas como los cheques electrónicos. Y esto nos ayuda tangencialmente a todos los que estamos en el mundo cripto, ya que pagar con una billetera electrónica no es muy diferente en el caso de fiat o cripto", indicó Cointelegraph.