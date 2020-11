Cifra récord: 1,5 millones de Bitcoin Cash se han depositado en exchanges en el último mes, el por qué de esta movida

A la par de la tendencia alcista que estan viviendo las monedas digitales, se agrega otra variable que resulta prometedora para Bitcoin Cash, ¿cuál es?

La razón de este incremento de las transacciones con las plataformas de exchange es la próxima bifurcación o división de la cadena de Bitcoin Cash que se realizará el próximo 15 de noviembre. Es por ello que los tenedores depositaron más de u$s 300 millones en BCH en los últimos días.

Así los flujos de entrada de BCH a los exchanges durante los últimos 12 días se han equiparado a casi el 6,4% de la capitalización y el suministro total de Bitcoin Cash.

En medio de la fuerte suba de su valor, uno de los principales expertos de Wall Street pronosticó que el bitcoin será como el "oro digital" y no se utilizará de la misma manera que la moneda tradicional durante al menos los próximos cinco años.

El tamaño del mercado de monedas digitales creció a unos u$s 397,9 mil millones, desde alrededor de u$s 195 mil millones a principios de año, según CoinMarketCap.com. Pese a las mencionadas limitaciones bitcoin es la moneda digital más grande en circulación, con una capitalización de mercado de u$s 244 mil millones y representa alrededor del 61% del mercado total.

Se espera que la bifurcación del 15 de noviembre marque el comienzo del dominio de Bitcoin Cash Node (BCHN), una implementación impulsada por la comunidad de BCH que surgió a medida que las tensiones internas dentro de la comunidad de Bitcoin Cash aumentaron a lo largo del año.

Flujos de efectivo de Bitcoin a los exchanges desde agosto: Chainalysis

En agosto, Amaury Sechet, el desarrollador líder de la implementación históricamente dominante de Bitcoin Cash, Bitcoin ABC, anunció que la actualización programada para noviembre del protocolo incluiría una nueva "regla de base de monedas" que requiere que los mineros desvíen el 8% del BCH recién acuñado a una tesorería de desarrollo bajo su control.

La implementación de BCHN surgió rápidamente en protesta, comprometiéndose a mantener el protocolo Bitcoin Cash sin obligar a los mineros a patrocinar el desarrollo. Los nodos que ejecutan BCHN han extraído el 83,6% de los bloques de Bitcoin Cash en los últimos siete días, lo que sugiere que el futuro de Bitcoin Cash está firmemente en manos de BCHN.

Los mercados de futuros también están respaldando a BCHN para que aparezca como la implementación dominante el 15 de noviembre, con contratos de BCHN que se negocian por 0,96 BCH en CoinEX. Por el contrario, los futuros de BCHA, contratos para especular sobre el precio de un Bitcoin ABC posterior a la bifurcación, se cotizan a 0,047 de un BCH, indicó CoinTelegraph.