No todo en la vida es el dólar: el CEO de Mercado Libre te dice en qué podés ahorrar y qué activo sustituirá al oro

El CEO y fundador del unicornio discutió sobre el dinero 4.0 y las posibilidades que ofrecen las billeteras digitales para la inclusión financiera

Idolatrado por muchos, visto con recelo por otros, Marcos Galperin alcanzó su pico máximo popularidad tras su apoyo explícito al gobierno de Mauricio Macri y sus encontronazos con referentes del gremialismo. De uno u otro lado de la grieta, nadie lo duda: es el empresario más importante de la Argentina.

No sólo dirige a Mercado Libre, la empresa que fundó y convirtió en la firma latinoamericana más valiosa con una cotización que ronda los u$s60.000 millones. También es el hombre más rico del país, con una fortuna que roza los u$s4.300 millones según Forbes.

Amante del ajedrez y confeso fanático del maestro estadounidense Bobby Fisher, y del rugby, deporte que practicó en su adolescencia, Galperin absorbió lo mejor de ambas disciplinas: la paciencia para ejecutar quirúrgicamente su estrategia, un talento innato para conformar equipos y la lectura precisa para saber cuándo atacar.

"Es un fuera de serie, un visionario. Ve la jugada antes que todos y siempre acierta", afirma a iProUP un empresario que vio de primera mano la génesis del unicornio en el subsuelo de edificio de Saavedra que pertenecía a la curtiembre de los Galperin.

Por eso, su voz es sumamente escuchada en los ámbitos empresariales. Pero también es la voz latina más autorizada para hablar sobre el dinero digital: Mercado Pago es la fintech más importante del continente.

Tanto es así que los analistas afirman que si la firma se escindiera Galperín pasaría a comandar los dos unicornios más grandes de la región.

Así lo ve también PayPal, que no dudó en desembolsar 750 millones y generar una alianza estratégica para que se pueda abonar con Mercado Pago en los locales que aceptan a la firma estadounidense como medio de cobro. Y viceversa, salvo claro, en Argentina.

El nuevo dinero

Los CEO de ambas empresas compartieron un podcast publicado esta semana. Y tocaron un tema que atañe a toda la industria de pagos: Dan Schulman, mandamás de PayPal, no dudó en preguntarle a Galperin su opinión sobre las criptomonedas, dado el interés de varios gobiernos (EE.UU., China y Europa, entre otros) de acuñar la propia.

"Las criptomonedas son excelentes para sustituir al oro", no dudó en señalar el ejecutivo argentino, quien descarta que puedan usarse como medio de pago. No es una opinión nueva, en Twitter ya había hecho referencia al "boom" de la divisa virtual líder.

"Hace más de 5 años que se dice esto de Bitcoin", respondió a un usuario sobre la etapa de experimentación que de la divisa. "Tiene una infancia interminable", agregó.

En efecto, Galperin cree que escalar un medio de pago cripto provocaría un costo energético muy alto, ya que divisas como Bitcoin y Ethereum, las más usadas en el planeta, requieren del minado. Es decir, usuarios usando sus computadoras (minando) para validar las operaciones y darle robustez a la red.

"Estamos en un mundo con calentamiento global y muchos problemas energéticos, en el que creo que se necesita invertir en energías limpias y renovables. Por lo tanto, no creo que los gobiernos quieran gastar recursos en la minería de una moneda digital", remarcó.

Galperin cree que las billeteras digitales ofrecen una mayor inclusión que las criptomonedas

En este sentido, para Galperin "no es muy probable que las criptomonedas se conviertan en monedas de curso legal", sino que ve más posible que sean un complemento de las monedas fiduciarias. Pero esto no significa que el fundador del unicornio argentino descarte estos instrumentos.

De hecho, Mercado Pago fue parte del consorcio Libra que -liderada por Facebook- busca crear una moneda virtual estable cuya cotización estará atada a un pool de divisas fiduciarias como el dólar o el euro. Aunque la fintech criolla se bajó cuando los reguladores estadounidenses pusieron la lupa en el proyecto.

"Marcos no odia las criptomonedas: les está buscando su uso práctico. Para más datos, sigue de cerca la blockchain, una tecnología que le parece fascinante", advierte una fuente que exige el off-the-record, y agrega algo que repiten otros entrevistados: "Está un paso adelante".

En sí, Galperin recomienda a Bitcoin como reserva de valor, una suerte de oro digital, una visión bastante compartida dentro de la comunidad cripo. Un activo que requiera escasas transacciones, debido a que es cada vez más costoso -y contaminante- minar divisas virtuales.

"Los pagos digitales, usando las monedas normales que tenemos hoy, son realmente interesantes porque proveen numerosos servicios a una gran cantidad de personas que usaban efectivo y no podían acceder a créditos, pagar digitalmente o tenían riesgo de inseguridad o robos", remarcó.

Ante la inclusión financiera que incorporan las fintech, Galperin asegura que "se pueden tener muchos de los beneficios de las criptomonedas utilizando simplemente el pago digital".

La visión de Galperin es igual a la de otras fintech que buscan tener su propia moneda de cambio y sin minado para uso exclusivo dentro del ecosistema. Muchas veces, sin que el propio usuario se dé cuenta de que en realidad las está usando. Quizás ese sea el interés de Galperin en la blockchain.

De hecho, ya existen monedas virtuales sin minado, en las que las transacciones no se validan por proof of work, es decir, no la validan los usuarios que proveyeron más capacidad de cálculo con su equipamiento; sino por proof of stake, en la que la tarea recae en quienes tienen más monedas.

Esto no sólo baja las necesidades de procesamiento y la consecuente contaminación, sino que reduce a su máxima expresión los costos. En definitiva, Mercado Pago hasta podría quedarse con gran parte de las monedas para mantener su rol como principal validador de transacciones, algo similar a lo que hace Ripple, una criptomoneda muy usada entre los bancos, cuya empresa emisora se reservó parte del circulante.

No es el único

El reconocido autor del libro "Padre Rico, Padre Pobre" y conferencista Robert Kiyosaki advierte que se avecina una gran crisis bancaria. En ese marco, el experto asegura que el Bitcoin, junto con el oro y la plata, puede ser un activo de refugio para los tiempos que vienen.

El telón de fondo de estas afirmaciones es la frágil situación económica derivada de la pandemia. Para estimular la economía, los principales bancos centrales del mundo están imprimiendo billetes a ritmos sin precedentes, lo que traerá consecuencias muy profundas.

Incluso, el legendario inversor Warren Buffet reubicó sus inversiones y salió de las posiciones en bancos para pasar a activos de refugio. Si bien el multimillonario siempre criticó la estrategia de comprar oro, cambió de opinión ante la fuerte expansión monetaria de los últimos meses.

Robert Kiyosaki anticipa una crisis bancaria y recomienda invertir en Bitcoin

Para Kiyosaki, ese movimiento de capitales respalda su idea de una próxima gran crisis bancaria. Eso se suma a que la Reserva Federal de EE.UU. (FED) está llevando adelante una fuerte inyección de dólares.

Como consecuencia de esta política monetaria de crisis, el valor del billete verde se debilita frente a otras monedas, como el euro o el yen japonés. Pero, también, cae con respecto a otros activos, como el oro, la plata, los commodities y, como afirma el propio Kiyosaki, hasta el Bitcoin, que acaba de pasar la barrera de los u$s13.000.

Son muchos los inversores alrededor del mundo que están eligiendo divisas digitales como el activo para posicionarse y pasar la crisis actual y la que entienden puede sobrevenir. Eso tiene un efecto colateral muy importante: a mayor uso y profundidad de mercado, se reducen las chances de cambios bruscos en el precio.

"En los últimos meses, la cotización de las monedas virtuales lograron la estabilidad necesaria para competir con otras divisas como atractiva opción de ahorro e inversión. Cada vez más gente las utiliza para atesoramiento, lo cual es un indicador de que su adopción se ha consolidado", afirma a iProUP Juan José Mendez, CBO de la plataforma de compra y venta de activos digitales Ripio.

En la opinión de Matías Bari, cofundador y CEO de SatoshiTango, las divisas virtuales se han convertido en el nuevo refugio de valor, como el oro, que es un instrumento más conservador.

Para Lucas Marincovich, blockchain business developer de "las políticas económicas a nivel mundial para reducir el impacto de la pandemia hicieron que la gente busque nuevas formas de resguardo de valor ante la mayor incertidumbre".

Bitcoin, el recomendado

"Las monedas digitales continúan ganando terreno y seguirán siendo la referencia en los próximos años. De cualquier manera, no todas cumplen la función de refugio de valor", advierte Marincovich.

Por cantidad de usuarios y transacciones, Bitcoin es sin duda una de las favoritas, pero en el último tiempo también cobraron relevancia las stablecoins (cuyo valor no fluctúa y está atado a un activo de la economía real) particularmente, aquellas cuyo valor sigue al billete estadounidense y que reciben el apodo de "dólar digital".

"Por razones de infraestructura y fundamentales, sin duda, la que mejor se posiciona es el Bitcoin", apunta Bari. Y añade a modo comparativo "el hecho de que uno se descargue Whatsapp porque sus amigos ya lo tienen. No importa si hay una app mejor, más rápida o con mejores funcionalidades, lo que importa es que la usen aquellos con los que uno quiere hablar. Con el Bitcoin pasa lo mismo".

Marincovich también destaca la cantidad de operaciones. "Hoy, Bitcoin representa casi el 60% de todo el mercado de monedas digitales con adopción creciente, no solo de parte del inversor minorista, sino también de grandes instituciones. Muchos inversores que antes tenían al oro como un refugio, hoy están diversificando sus posiciones con Bitcoin o incluso algunos están migrando completamente", señala.

En el plano local, las stablecoins que siguen al dólar, como DAI y Tether, están ganando adeptos. "La demanda de stablecoins, más conocidas como ‘criptodólares’, se multiplicó durante los últimos meses. En Ripio se puede operar con estos activos de forma sencilla, legal y 100% en pesos", resume Méndez a iProUP.

En los últimos meses, el fuerte interés en las criptomonedas hizo subir sus precios. Pero hay que tener en cuenta que esos saltos a veces son positivos y otros, negativos. Por eso, Méndez recomienda mantener una cartera de inversión diversificada con un horizonte que vaya más allá de la coyuntura.

Más inversores migran hacia las criptomonedas, en detrimento de activos más tradicionales como el oro

Además, Bari aconseja para quienes se inician en este tipo de inversiones que "empezar es invertir el 5% de los ahorros y explorar los beneficios gradualmente".

"Muchas personas no están familiarizadas con inversiones en activos que presentan variaciones de un 25% o 30% diario. Eso hace que muchas veces terminen esquivando este mundo. Lo ideal para alguien que recién está arrancando es invertir entre un 1% y un 5% de la cartera en Bitcoin", coincide Marincovich.

Y suma: "Hay que tener en cuenta que invertir en cripto es una inversión a mediano o largo plazo. Si bien la volatilidad puede ser un factor en contra en el corto plazo, el potencial que tienen las divisas virtuales y la tecnología blockchain a futuro es inmensurable".

En la misma línea, Bari concluye: "Toda inversión, como fondos de inversión, acciones, crowdfunding e incluso ladrillos, tiene un determinado nivel de riesgo. Y nunca es recomendable poner todo en un solo lado. Sabiendo esas dos máximas, no podemos ocultar que el Bitcoin ha hecho ricas a muchas personas y tiene un margen de ganancia que pocos instrumentos ofrecen".

Como sea, no muchos