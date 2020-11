Caída de fin de semana: a cuánto se fue el bitcoin y cuáles son su perspectivas a corto plazo

El precio de Bitcoin experimentó volatilidad en las últimas 12 horas, ya que las órdenes de venta apiladas a u$s 16.500 probablemente causaron la caída

El precio de Bitcoin (BTC) ha experimentado volatilidad en las últimas 12 horas. La principal moneda digital cayó de u$s 16.400 a u$s 15.750 en cuestión de horas, rechazando bruscamente después de superar la resistencia de u$s 16.000 a principios de esta semana.

A partir del 14 de noviembre, la media móvil de 20 días de Bitcoin en el gráfico diario es de u$s 14.600. A corto plazo, si se produce un retroceso, el nivel de u$s 14.600 sigue siendo un área favorable para los compradores.

Un trader algorítmico conocido como "CryptoGainz" explicó que la estructura actual del mercado de Bitcoin probablemente provocó una venta masiva. El trader señaló la abundancia de órdenes de venta a u$s 16.500 que no disminuyeron cuando BTC alcanzó los u$s 16.400.

Variación diaria del precio de bitcoin

Que esté a u$s 16.500 es un problema a corto plazo

Esto sucede cuando los traders o bots intentan engañar al mercado de Bitcoin, colocan órdenes falsas en niveles clave de soporte o resistencia.

Por ejemplo, si los traders colocan grandes órdenes falsas cerca de un nivel de resistencia, existe la posibilidad de que los compradores no superen la resistencia. Por lo tanto, las ordenes falsas podrían usarse para impulsar o restringir artificialmente el impulso de un mercado.

Las "solicitudes" o órdenes de venta por encima de u$s 16.500 no han desaparecido durante el reciente repunte de BTC. Teniendo esto en cuenta, la probabilidad de que u$s 16.500 actúe como un alto nivel de resistencia en el corto plazo sigue siendo alta.

El precio a la baja momentanea de bitcoin no refleja un problema en su tendencia alcista que se viene desarrollando

Situación a corto plazo

La perspectiva de Bitcoin entre traders y analistas sigue siendo mixta. Algunos traders dicen que un retroceso profundo al rango de u$s 12.000 a u$s 13.000 es inevitable, si no saludable, durante este repunte alcista.

Cantering Clark, un trader de Bitcoin, dijo que podría ocurrir una nueva prueba de u$s 13.000 a pesar del fuerte impulso de BTC. Él escribió: "Me encanta ser ruidoso con todos los demás cuando la mierda está bombeando, pero estoy asegurando la bolsa y jugando a corto plazo solo en este momento. Sintiendo que nos estamos calentando, creo que el mercado inflige más dolor a la baja pronto que a la subida. Los jugadores spot no son fáciles", indicó CoinTelegraph.