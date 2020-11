Palabra de experto: la intervención de Wall Street haría que el precio de Bitcoin de u$s 20.000 parezca barato

El precio de Bitcoin subió un 125% en lo que va de año, lo que lo convierte una vez más en el activo con mejor rendimiento, como inversión y como respaldo

Teniendo en cuenta el año impresionante que está teniendo Bitcoin, no es de extrañar que Wall Street esté empezando a darse cuenta de que la primera moneda digital descentralizada del mundo vino para quedarse.

¿Recuerdas el 2017? Ese histórico repunte de los precios de Bitcoin fue impulsado en gran medida por los traders minoristas. Al mismo tiempo, la CME presentó sus futuros de Bitcoin liquidados en efectivo justo en el pico en diciembre de 2017 y... ¡pop!. Pero el precio de BTC cayó drásticamente en los meses siguientes y el hype se convirtió en un mercado bajista de varios años. Eso sí, las búsquedas de Google de "Bitcoin" cuentan prácticamente toda la historia.

Tendencias de búsqueda de Google para "Bitcoin" (2015-2020)

Pero en 2020, las búsquedas públicas de Bitcoin ya no reflejan BTC ya que su precio se ha "desacoplado".

Lo que es más interesante es que incluso Wall Street todavía permanece en gran parte al margen, lo que sugiere que BTC puede estar muy subvalorado en u$s 16.000 y con una capitalización de mercado de u$s 297 mil millones. Sin embargo, los últimos datos sugieren que esto ya está comenzando a cambiar.

"Wall Street aún no está aquí", explicó el mes pasado el cofundador de Gemini Exchange, Cameron Winklevoss. Winklevoss agregó: "Las instituciones no están invirtiendo en Bitcoin en este momento. Ha sido un fenómeno minorista durante la última década. Entonces, Wall Street habla de eso, están al tanto de Bitcoin, pero no están realmente involucrados desde nuestra perspectiva, pero está comenzando a suceder".

Nueva York y Silicon Valley impulsan el precio de BTC

Son principalmente las áreas ricas en Nueva York y Silicon Valley, hogar de muchas personas de alto patrimonio neto, las que están más interesadas en Bitcoin en este momento.

Paul Tudor Jones dijo que invertir en BTC es como invertir temprano en acciones de Apple. Saylor declaró que su compañía, MicroStrategy, que compró un total de u$s 425 millones en Bitcoin, lo mantendrá durante 100 años y lo calificará de "la mejor garantía del mundo".

Mientras tanto, Druckenmiller, el último adepto de Bitcoin de renombre, ahora argumenta que, "si la apuesta por el oro funciona, la apuesta de Bitcoin probablemente

Como dijo Tyler Winklevoss: "Bitcoin es mejor siendo oro que el mismo oro".

El oro subió solo un 23% en 2020 durante un año de agitación económica mundial, que es cuando se suponía que este metal de refugio seguro brillaría. Pero Bitcoin, o el "oro digital", se ha estado robando el show al ganar un 125% en lo que va del año y casi un 300% desde sus mínimos de coronavirus en marzo.

El final de la "fase sigilosa" de Bitcoin

Con su suministro fijo, Bitcoin se está volviendo particularmente atractivo como cobertura contra la inflación, que está casi garantizada por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Pero a diferencia del oro, Bitcoin es absolutamente escaso. Su oferta está matemáticamente fija y no puede ser modificada por ninguna autoridad.

Es más, la tasa a la que se minan nuevos BTC se reduce en un 50% cada cuatro años, lo que los analistas argumentan es uno de los mayores catalizadores de los nuevos ciclos alcistas del mercado. Este evento se llama halving, y el último se produjo en mayo de 2020.

Ciclo de sentimiento del mercado. Fuente: Michaël van de Poppe

El trader de monedas digitales Michaël van de Poppe cree que el mercado de Bitcoin ahora está saliendo de la Fase de Sigilo y entrando en la Fase de Conciencia. BTC ya no es solo dinero digital para comprar drogas en la dark web.

Según van de Poppe: "Mientras Stan Druckenmiller, Michael Saylor y más empresas que cotizan en bolsa se involucren en los mercados de Bitcoin, está bastante claro que estamos en la etapa inicial de un nuevo ciclo alcista".

A este ritmo, los clientes de fondos de inversión comenzarán a hacer preguntas como: ¿Por qué la asignación de Bitcoin de mi sobrino supera a mis acciones de 401K, FAANG, el oro y Warren Buffett juntos? ¿Cómo obtengo exposición a Bitcoin?

A pesar de que ya existe desde hace casi 12 años, Bitcoin recién ahora está comenzando a ser notado y tomado en serio por inversores serios. Al mismo tiempo, mantiene la barrera de entrada más baja para todos los demás en comparación con las finanzas tradicionales.

Esta es precisamente la razón por la que Bitcoin sigue presentando una oportunidad única para el ciudadano medio: adquirir BTC ahora a precios más bajos de lo que Wall Street pagará más adelante, indicó CoinTelegraph.