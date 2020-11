Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum: "El dinero es una especie de juego"

"el dinero es fácil de configurar y es útil, esto es lo que lo ha llevado a sobrevivir en la sociedad", dijo el co-creador de Ethereum

En el marco de una entrevista publicada en YouTube, el co-creador de Ethereum, Vitalik Buterin, aseguró que: "el dinero es una especie de juego. Si tienes puntos, haces un movimiento y puedes reducir tus puntos en un número y aumentar los de otra persona en un mismo número, por lo que es un juego justo".

Estas y otras idea fueron expresadas por Buterin durante una entrevista que fue publicada recientemente en el canal de la plataforma de videos, Podcastn Out. Además el co-creador agregó que: "el dinero es muy fácil de configurar y cumple muchas funciones útiles, esto es lo que lo ha llevado a sobrevivir en la sociedad desde hace miles de años".

La entrevista

Este visionario programador nació hace 26 años en Rusia. Ante una pregunta del conductor del podcast, Lex Fridman, mencionó como algo destacable la falta de respaldo que tiene el dinero actualmente. "Algo interesante del siglo XXI es que muchas de las cosas valiosas e importantes no están respaldadas por nada", afirmó.

"Si miramos el futuro de la civilización humana, es posible tener dinero a gran escala, sociedades tan ricas y productivas que pueden operar con éxito sin que el dinero esté respaldado por algo físico", agregó Buterin.

La Fundación Ethereum suele ofrecer recompensas a quienes hagan aportes significativos al desarrollo de la red.

Por otro lado, Buterin no hizo referencia a las consecuencias inflacionarias que la emisión inorgánica suele tener en las economías que la aplican. Estas consecuencias podrían hacer que el juego del dinero no sea tan justo como el co-creador de Ethereum considera.

¿El dinero motivador?

Mientras la entrevista llevaba su curso, la conversación llevó al programador ruso a expresarse sobre el dinero en su rol de instrumento motivador. Aseguró que el dinero "es un gran motivador y es una de las cosas más parecidas que existen a un motivador universal".

La Fundación Ethereum, por ejemplo, es consciente de esto y suele ofrecer recompensas a quienes hagan aportes significativos al desarrollo de la red.

Por otro lado, Buterin indicó que: "el dinero es una especie de poder. Se toma al dinero como una forma de medir qué tan exitoso eres". Asimismo, el co-fundador volvió luego a hacer referencia a la idea lúdica del dinero con la que inició la conversación.

"Si tienes u$s 4.000 millones, el principal beneficio que obtienes al subir a u$s 6.000 millones es que ahora, en vez de estar por debajo del tipo que tiene u$s 5.000, tú estás por encima de él", afirmó.

Debido a esto, Fridman le preguntó a Buterin: "entonces, ¿crees que el dinero en el juego de la vida también es una medida de autoestima?". A lo que el programador ruso contestó: "No digo que sea algo saludable, pero muchas personas lo sienten así".

¿Cómo ve el mundo?

Por otro lado, el líder de la comunidad de Ethereum habló sobre cómo sería, para él, el mundo perfecto desde una perspectiva económica.

Es su idea del mundo ideal, volvió a la idea del dinero como motivador. Según Buterin, en este mundo utópico; "todo incentivo estaría alineado en el sentido de que no haya ningún tipo de conflicto entre lo que satisface las metas de las personas y lo que es bueno para todos".

Buterin en colaboración con los economistas Zoë Hitzig y Eric Glen Weyl, quiere asignar la distribución de fondos en base a la votación cuadrática.

Por su parte, Frideman le preguntó cómo se vería un mundo así, ya que eso significa que todavía habría pobres y ricos y seguiría existiendo la desigualdad de ingresos.

Al responder esto, Buterin abandonó momentáneamente su utopía y volvió a la realidad actual. "Definitivamente creo que las filosofías económicas existentes terminan desviándose sistemáticamente de la utopía de muchas maneras", explicó.

Luego de mencionar esto, Buterin, quien recientemente aportó u$s 1.500.000 para la activación de la versión 2.0 de la red, hizo referencia al financiamiento cuadrático como propuesta superadora.

Esta nueva idea, desarrollada por Buterin en colaboración con los economistas Zoë Hitzig y Eric Glen Weyl, asigna la distribución de fondos en base a la votación cuadrática.

"Imagino un sistema de puntos en el que, si varias personas le dan monedas a una persona, entonces, la cantidad de monedas recibidas por esa persona es algo mayor que la suma de las monedas que le dieron", afirmó Buterin.

La idea de este sistema es favorecer a quien logra una mayor cantidad de adhesiones a su causa. En caso de aplicarse por un gobierno, por ejemplo, las donaciones voluntarias de las personas le indicarían cuánto valora la sociedad un bien público, cuánto debe ser gastado en él y hacia dónde deben ser dirigidos los fondos.

Por último, como señaló Buterin en su blog, "las subvenciones de Gitcoin para financiar bienes públicos en el ecosistema de Ethereum son actualmente el mayor ejemplo", de financiamiento cuadrático.