Bitcoin supera a empresas internacionales en capitalización de mercado: a cuáles y por cuánto

El aumento que ha estado teniendo Bitcoin estos últimos días está colocando a la moneda digital por encima de algunas de las empresas más grandes del mundo

En términos de capitalización de mercado, Bitcoin ahora ha logrado superar las acciones de populares compañías como Netflix, McDonald’s, Walt Disney, entre otras. Registrando una tendencia alcista, Bitcoin registra una capitalización de mercado de u$s 288.000 millones.

El ascenso explosivo ahora coloca a la moneda digital como el activo número 21 más grande del mundo por capitalización de mercado, de acuerdo con datos de Asset Dash.

El ranking de Asset Dash coloca a Bitcoin dos lugares por encima de PayPal, con una capitalización de mercado de u$s 239.000 millones; cinco lugares por encima de Walt Disney, (u$s 229.000 millones) y seis lugares por encima de Netflix (u$s 226.000 millones).

En este gráfico se visualiza cómo la capitalización de mercado de Bitcoin ha superado a la de varias empresas internacionales

Asimismo, la moneda digital superó por diez puestos al banco estadounidense Bank of America (BoA), que este año ha acumulado un descenso del 30% en sus acciones

Mientras otras compañías populares como Nike, Coca-Cola y Pfizer quedaron por debajo de Bitcoin en el ranking, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet A y Facebook encabezaron los primeros cinco puestos de la lista, respectivamente.

Cuatro puestos por encima de Bitcoin se ubica el gigante bancario de Estados Unidos, JPMorgan Chase & Co, con una capitalización de u$s 318.000 millones. Por su parte, la multinacional financiera Mastercard, le ganó a la moneda digital por tan solo tres puestos, con una capitalización de mercado de u$s 315.000 millones.

¿El próximo Amazon?

En el pasado, diversos analistas han señalado el potencial que tiene Bitcoin de convertirse en el próximo Amazon -que lidera como 3ro en la lista de Asset Dash. Entre ellos, el asesor financiero Andy Edstrom, autor del libro Why Buy Bitcoin, destacó recientemente en un artículo de opinión a Coindesk, que Amazon recibió en sus inicios muchas de las críticas escépticas que recibe la moneda digital en la actualidad.

El incremento de valor del Bitcoin en las últimas semanas lo ha posicionado con fuerza en el marcado empresarial

No obstante, muchos pasaron desapercibido el potencial de la empresa y su apertura como un mercado nativo de Internet. Similar a Bitcoin, la calificaron de "burbuja, competencia, bajo uso, criminalidad, incapacidad de escalar y no flujo de caja". A pesar de este escepticismo, Edstrom es de la opinión de que, poco a poco, Bitcoin se está ganando un lugar importante como un activo de refugio, al lado de activos como el oro.

Según los datos del Galaxy Crypto Index de Bloomberg, Bitcoin y otros activos criptográficos han experimentado un crecimiento de más del 120% en el último año. El dato contrasta con el registrado por el metal precioso, que solo ha podido crecer un 30%. Hoy, Bitcoin parece adelantarse para competir en las grandes ligas y, en el futuro, podría esperarle un lugar tan alto como el que ha logrado ocupar Amazon en la actualidad, indicó Diario Bitcoin.