Tendencia alcista: Bitcoin tuvo un gran octubre y quiere repetir su éxito en noviembre

Bitcoin resaltó en el ecosistema cripto por su condición alcista que muchos analistas vaticinan como el inicio de una trayectoria parabólica ascendente

Con un profit del 33.5% sólo en el mes de Octubre, la criptomoneda líder del mercado Bitcoin resaltó junto a otras cuatro altcoins, como las 5 mejores monedas del mes recién finalizado, según la firma de análisis LunarCrush, tal cómo lo reseñó G.Crypto en su cuenta oficial.

Con una capitalización bursátil en el décimo mes del año de poco más de u$s 255 mil millones y un precio promedio por encima de los u$s 13,000, resaltó en el ecosistema cripto por su condición alcista que muchos analistas vaticinan como el inicio de una trayectoria parabólica ascendente, previo al próximo gran bull run, término asociado al despegue de precios a máximos históricos para BTC, tal cómo ocurrió en el año 2017.

El balance de las criptomonedas.

Las ayudas

Sin duda alguna que uno de los grandes catalizadores para el alza de precios en Bitcoin fue la noticia de Paypal sobre su aceptación de compra-venta a través de su plataforma de la criptomoneda, un mercado con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo que podrían ver integrado para el 2021, la facilidad de transar con criptomonedas en general.

El precio de Bitcoin pasó de registrar para el primer día del mes de Octubre un valor de u$s 10,795 a un cierre mensual cercano a los u$s 14,000, liderando además el desempeño entre las diez principales criptomonedas del mercado por capitalización bursátil, por encima de Litecoin, Bitcoin Cash, Chailink y Ethereum, que registraron un crecimiento positivo en el mismo periodo.

Además, durante el mes de Octubre, la criptomoneda experimentó un avance en el ‘Galaxy Score’, un indicador interno de la plataforma LunarCrush para señalar la tracción social en redes de las criptomonedas, de un nueve por ciento durante el periodo indicado.

A pesar del vencimiento de futuros que tuvo Bitcoin el último viernes previo a Halloween, su precio no se vio afectado por la liquidación de órdenes dispuestas para los niveles de los 13k, muy contrario a lo ocurrido en otras oportunidades.

Looking very bullish, but the numbers still reflect how early we all are.#Bitcoin 1-Month activity:Price $13,813.29 +29.23%3,979,037 social mentions +27.72%12,005,341,267 social engagements +23.06%69,960 average daily social contributors +34.54%https://t.co/yH0YWQkRvM $btc pic.twitter.com/8MhTajYgP3 — LunarCRUSH Social Listening for Cryptocurrencies (@LunarCRUSH) November 2, 2020

En ese contexto, el volumen mensual de intercambio de derivados cayó un 10% en octubre con respecto al volumen registrado en septiembre 2020, al pasar de u$s 741,000 millones a u$s 667,000 millones, tal cómo lo reportó Cryptorank.

Octubre 2020 también fue un mes donde el intercambio de volumen a contado -adjustado- en los principales exchanges, fue un tercio menos que su par de septiembre, al pasar de u$s 379,000 millones a u$s 257,000 millones.

En ese mismo orden, según Bitquery, el intercambio mensual en Octubre en los DEX también se contrajo un -38.8%.

Ambos datos anteriores, dan una muestra de que la tenencia de Bitcoin está aumentando entre los inversores minoristas y también entre los institucionales como Grayscale.

Y por si fuera poco, Bitcoin lideró durante el mes pasado las tendencias en redes sociales como Twitter, según lo reportado por Lunar Crush en su cuenta oficial, con un promedio de menciones en redes de poco más de 3.9 millones, un +27.72%.

La actualidad de Bitocin

Cómo lo anunció Cointelegraph hoy, el precio de Bitcoin registra 100 días consecutivos por encima de los cinco dígitos, después de lograr romper los u$s 10,000 a finales del mes de Julio, un registro que no se veía desde el año 2017, previo al máximo histórico de BTC.

A fecha de hoy, el precio experimenta un crecimiento del +38% desde entonces, luego que el pasado 27 de julio 2020 cruzara la barrera psicológica de los 10k.

En medio de noticias positivas alrededor del ecosistema cripto que hacen parecer inmune a Bitcoin al desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el tamaño de los agregados de volumen y el interes abierto de los productos relacionados con la criptomoneda líder, siguen experimentado un ascenso importante, que coincide con el influjo más grande de BTC registrado hasta ahora por inversores institucionales importantes como Grayscale Trust.

Por ahora, Bitcoin se mantiene estable en el momento en que se desarrollan las elecciones estadounidenses, cotizando a un precio promedio de u$s 14,138 (+2.21%), después de retroceder brevemente por debajo de los 14k.

Por supuesto que parte del desempeño positivo en la jornada para Bitcoin pasa por el tema electoral en los Estados Unidos y su sentimiento sobre un posible triunfo en cada uno de los bandos en disputa.

Para muchos analistas, una victoria para Donald Trump indicaría confianza en los mercados de valores y dado que las criptomonedas han estado correlacionadas en gran medida con ellos en los últimos meses, su triunfo es pericibido como un aliciente para impulsar Bitcoin al alza.

$BTC Welcome to BEAR TOWN ????????????last stop before 16K ????????????????????????(100 and 200 MA support region) pic.twitter.com/CPQvkpO3kd — ❣️Lisa N Edwards❣️ (@LisaNEdwards) November 3, 2020

Sin embargo, a pesar de no habler una clara tendencia en ese sentido, el precio de BTC ha demostrado hasta ahora ser inmune a los pronósticos y al panorama electoral actual en la principal economía del orbe.

Mientras, el resto de las altcoins, que permanecen rezagadas por el sentimiento alcista de Bitcoin, parecen tener ahora un motivo para desencadenar una corrida alcista, especialmente aquellas vinculadas con Ethereum.

Durante la jornada de hoy, se dió a conocer por parte del fundador de Ethereum, Vitalik Buterin en su cuenta oficial de Twitter, el inicio de lo que sería el lanzamiento programado de ETH 2.0, la solución de escalabilidad tan esperada por muchos para tratar entre otros problemas, las altas tarifas de transacción y el congestionamiento de la principal red sobre la cual está anclado los principales protocolos DeFi.

El futuro de Bitcoin

El precio de Bitcoin no parece detenerse en su trayectoria ascendente que inició hace tres meses, después de romper la barrera de los 10k.

Desde entonces, el precio no ha dejado de crecer y romper resistencias en su gráfico diario, tal cómo lo ha señalado en numerosas oportunidades la popular influencer y acertada trader de criptomonedas Lisa Edwards.

$BTC Inflow Mean for all exchanges by block just hit 22 #BTC. It seems whales are depositing. Might cause a small drop. pic.twitter.com/cvvr1pdF7U — Crypto₿uzz (@cryptobuzznews) November 4, 2020

Con su particular y pintoresco estilo de explicar las tendencias futuras para la criptomoneda líder del mercado, Lisa ha sido bastante optimista en cuanto al movimiento de precios alrededor de Bitcoin.

Por ahora, su más reciente evaluación técnica señala que el precio de Bitcoin seguirá creciendo hasta los u$s 16,000, no si antes hacer una parada técnica en la región de soporte fuerte ubicada en los niveles de 100 y 200 MA.

Por ahora su predicción parece totalmente acertada, luego de que observaramos ayer que las ballenas están entrando en escena para causar una pequeña caída a la región de 200 MA, tal cómo lo señala CryptoQuant en su gráfico sobre la media de entrada de BTC para todos los intercambios de criptomonedas.

Mientras, con la demanda diaria de Bitcoin a nivel global creciendo a un ritmo mayor que en la etapa temprana de BTC, el panorama predictivo de Stock-to-Flow se cumple a cabalidad hasta el momento a poco menos de un año después del último halving, publicó el sitio CoinTelegraph.