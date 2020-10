Malas noticias para quienes quieren contratar Netflix: ¿qué medidas tomó y por qué excluye a los indecisos?

La medida del principal jugador del mercado mundial de retransmisión de video se suma a la que han adoptado otros actores como Disney Plus

Las personas que prefieren tener un pequeño anticipo antes de suscribirse a algún servicio tienen malas noticias: el servicio de transmisión Netflix eliminó a nivel global la opción de tomar una prueba gratuita.

Hasta septiembre, Netflix ofrecía una opción de prueba de 30 días, antes de que los usuarios tomaran la decisión de suscribirse. Sin embargo, esta opción ya no está disponible en la plataforma más popular de streaming, según descubrió el bloguero Phil Swann, citado por The Streameable.

La restricción se está implementando a nivel global, agregó el reporte. "Las pruebas gratis no están disponibles, pero de todos modos puedes suscribirte y aprovechar todo lo que Netflix tiene para ofrecer", señala el Centro de Ayuda de Netflix.

En su lugar, los usuarios deberán tomar alguno de sus planes. Sin embargo, no están obligados a permanecer lo que indica el contrato, ya que pueden dejarlo sin efecto en cualquier momento.

"No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos. Tienes total libertad para cambiar de plan o cancelar online cuando quieras si decides que Netflix no es para ti", agrega la compañía.

La empresa había eliminado las pruebas gratuitas de 30 días en marzo de 2019 en algunos países, pero decidió restituirlas en meses después, aunque restringidas a solo 14 días.

La medida de Netflix se suma a la que han adoptado otros actores del mercado de streaming, como Disney Plus, que había llegado al mercado con una prueba gratuita de 7 días, la que ya no está disponible.

¿Netflix aplicará el impuesto del 35% en sus facturas?

Muchos argentinos todavía se encuentran descifrando las enmarañadas restricciones impuestas esta semana por el Banco Central a la compra de dólares y a los consumos en dólares realizados con tarjeta de crédito.

Uno de los puntos del nuevo paquete de restricciones cambiarias que mayor incertidumbre ha generado es sobre cómo afecta a los servicios digitales que se pagan en dólares. Ocurre que a su precio ahora no sólo se le debe sumar el impuesto PAIS, sino que también se le agrega un alícuota de Ganancias y los importes se descuentan del cupo mensual de u$s200.

Un vocero de Netflix precisó que en las últimas horas comenzaron a notificar a sus clientes que "verán este nuevo impuesto como un ítem separado en el resumen de su tarjeta de crédito o débito" en referencia a la instrumentación del nuevo impuesto a las transacciones en dólares hechas a través de este medio de pago.

"Entendemos que debido a que el impuesto PAIS se está aplicando actualmente a las suscripciones de Netflix, esta nueva reglamentación también se aplicará", agregó el vocero, quien precisó que la fecha de puesta en marcha de la medida es "desde el 16 de septiembre" en adelante.

En este contexto, los suscriptores de Netflix comenzaron a recibir correos bajo el asunto "Cambios impositivos que afectan tu membresía".

"Esperamos que estés disfrutando de Netflix. Argentina emitió una nueva resolución impositiva el 16 de septiembre de 2020 que afecta tu membresía. Tu membresía de Netflix incluirá un impuesto del 35 %, que aparecerá como un cargo independiente en el resumen de tu tarjeta de crédito o débito", indica el email.

"Estamos muy agradecidos de tenerte como miembro y sabemos que este es un cambio inesperado. Queremos recordarte que tenés las siguientes opciones disponibles: podés cambiar de plan o cancelar tu membresía. Sin embargo, esperamos que decidas quedarte, ¡tenemos mucho contenido nuevo que te va a encantar!", agregan, para luego sugerir a los usuarios que, ante cualquier duda, visiten el centro de ayuda para encontrar respuestas a preguntas frecuentes o directamente se contacten.

Recomiendan "pesificar" la factura

Los usuarios deben solicitar que los servicios digitales de empresas radicadas en el exterior, como Netflix, Spotify, Google, Apple y Facebook, sean facturados en pesos en origen, para tener la posibidad de evitar pagar el adelanto de 35% del Impuesto a las Ganancias, afirmó hoy la abogada e integrante de Unión de Consumidores y Usuarios, Fernanda Lacey.

"Los consumidores deben pedir la facturación en pesos en origen", remarcó la abogada.

De esta forma, el usuario también logrará que los montos de los servicios digitales a los que está suscripto generen una merma en su cupo mensual que habilita la compra de u$s200.

Lacey advirtió que la "pesificación" del servicio a nivel local "no garantiza que el usuario quede exceptuado" de la retención del impuesto a las Ganancias del 35% ni de que se compute el pago como parte del cupo fijado para la compra de dólar ahorro.

Tras enfatizar que el trámite que corresponde es el de pedir la pesificación en origen, la abogada reseñó que "tiempo atrás Netflix lo permitía".

El Gobierno argentino informó que requiere a los intermediarios financieros percibir un nuevo impuesto a transacciones hechas con tarjeta de crédito y débito alcanzadas por el impuesto PAIS, desde el 16 de septiembre.

Spotify, otro srvicio popular entre los argentinos que se factura en dólares.

¿Se puede reclamar al banco?

Entre las empresas que prestan estos servicios, uno de los ejecutivos aseguró que tras el anuncio del Banco Central realizado el martes pasado, "estallaron los call center" por la cantidad de llamados de consumidores que pedían cambiar el esquema de facturación.

Las consultas de los consumidores sobre las web de las plataformas llegaron a registrar entre 2 y hasta 4 horas en "sala de espera" para obtener algún tipo de respuesta.

Desde el sector empresario remarcaron que "ningún banco ni tarjeta de crédito puede modificar la moneda en la cual el usuario contrató el servicio" e insistieron en que una modificación de esa naturaleza debe hacerla el cliente con el titular o empresa propietaria.

Lacey señaló que "todo es muy nuevo" y que lleva "48 horas recién" el análisis del impacto de las medidas dispuestas por el Banco Central.

"Cuando las empresas no son locales es muy complejo, hay un tema de comercio electrónico que no está totalmente regulado", indicó Lacey y consideró que "si la empresa está radicada en el país y brinda servicio en nuestro país debería cobrar el servicio en la moneda corriente; salvo que la empresa no tribute acá".

La empresa "está liquidando en dólares y convirtiendo a pesos; y si esto continúa así nadie se va a poder librar del 35% de Ganancias porque las operaciones que figuren en dólares y se conviertan en pesos son pasibles de ser alcanzadas por la retención", agregó la abogada.

Lacey sostuvo que la mayoría de las consultas fueron por los servicios de Netflix y Spotify, si bien indicó que hay "muchos otros servicios y consumos digitales que están alcanzados por la medida", como "la nube de Apple, para quienes usan IPhone".

Indicó también que la medida impactará en consumidores que habitualmente no pagan Impuesto a las Ganancias "para quienes es novedoso y preocupante que la devolución de la retención ocurra recién al término del ejercicio anual", en el primer semestre del próximo año.

Los gastos en sitios de e-commerce del exterior también descontarán del cupo de u$s200.

Los gastos en dólares con tarjeta consumen cupo

Los gastos con tarjetas de créditos en dólares se computarán como parte del cupo de u$s200 mensuales. Esta medida es retroactiva al primer día de septiembre, según detalló el Banco Central.

En el cálculo pesarán las compras con tarjetas que se realicen en comercios o en servicios del extranjero, pero también sumarán algunos gastos que se efectúan a empresas extranjeras, que se tarifan en dólares pero se liquidan en pesos. Los casos más conocidos son Spotify y Netflix.

El Banco Central aclaró que no habrá topes en los gastos con los plásticos, pero que si superasen los u$s200 en un mes, el sobrante se tomaría como parte del cupo de los meses subsiguientes.

Al mismo tiempo, se imponen límites a las operaciones del "contado con liqui" para no residentes. "Esperamos que esto reduzca la brecha cambiaria en el contado con liquidación. En el blue donde acuden delincuentes de todo tipo, no sabemos qué va a pasar", dijo Miguel Pesce, titular del BCRA, al presentar la resolución.

Las medidas fueron tomadas en un contexto de pérdida permanente de reservas. Hasta el jueves 10, en tan sólo 8 días hábiles, el Banco Central perdió la friolera de u$s871 millones de sus reservas para atender la enorme demanda del sector privado. A razón de u$s109 millones diarios.

Desde que empezó el año, y a pasar del súper cepo cambiario, la venta de reservas trepó a u$s2.613 millones.