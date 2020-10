China sigue liderando la carrera del dinero digital: Starbucks y McDonald’s definen si aceptarán o no el e-Yuan

China sigue liderando la carrera del dinero digital: Starbucks y McDonald’s definen si aceptarán o no el e-Yuan

En abril de este año se anunció que ambas cadenas de comida rápida serían las primeras en aceptar la nueva moneda digital del gobierno chino

No, no vas a poder comerte un cuarto de libra y pagar con yuan digital, tampoco podrás tomarte un Frapuccino con el yuan digital, la criptomoneda del Banco Central de China. Bueno, al menos por ahora, mientras se hacen las pruebas de la moneda en el país asiático.

Marcha atrás

Aunque en abril de este año se había anunciado que tanto McDonald’s como Starbucks serían de las primeras empresas en probar la moneda digital de China, sin embargo no es así: en realidad no están utilizando el yuan digital para el pago hasta ahora. Los gigantes de la comida rápida no están participando en las pruebas de la Moneda Digital de Banco Central (CBDC) que se están realizando en China.

Mc Donald's y Starbucks dieron marcha atrás con la prueba del yuan digital

Según un informe del 14 de octubre de la agencia de noticias Sina Finance, la moneda digital del banco central de China, todavía se está probando a "pequeña escala", pero no involucra a las famosas cadenas de comida rápida.

Se había dicho que Xiong’an, una de las principales ciudades chinas que está probando el yuan digital, supuestamente tenía 19 empresas involucradas en su piloto con la CBDC, incluidos Starbucks, McDonald’s, Subway y el proyecto en la nube de UnionPay, Unmanned Automated Supermarket. Sin embargo, según Sina Finance, ninguna de estas empresas ha participado en las pruebas del yuan digital hasta ahora y solo aceptan pagos digitales a través de WeChat, Alipay y QuickPass.

Ninguna de dichas empresas ha emitido declaraciones oficiales sobre la prueba del yuan digital. Algunos medios buscaron hablar con Starbucks y McDonald’s pero no ofrecieron respuestas.

Primeras pruebas

La nueva moneda digital china comenzará a ser probada muy pronto

Vale recordar que China lanzó las primeras pruebas digitales del yuan en abril de 2020. Hace unos días, el banco central de China informó que ha logrado procesar cerca de u$s 162 millones con el yuan digital en más de 3 millones de transacciones, lo que supone que el CBDC estaría próximo a su lanzamiento.

Asimismo, para promover el uso de la moneda digital, el banco central realizó una lotería de u$s 1,5 millones. 50.000 ciudadanos de una ciudad de la provincia de Shenzhen recibirían "sobres rojos" por valor de 200 yuanes digitales (unos u$s 30) cada uno para probarlos en más de 3.300 tiendas, informó Diariobitcoin.